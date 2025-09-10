Panna Gemstone: पन्ना पहनने से संवर जाती है इन 2 राशि वालों की तकदीर, नौकरी-व्यापार होते हैं ये बड़े फायदे
Panna Gemstone: पन्ना पहनने से संवर जाती है इन 2 राशि वालों की तकदीर, नौकरी-व्यापार होते हैं ये बड़े फायदे

Emerald Eemstone: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पन्ना रत्न बुध से जुड़ा हुआ है. यह रत्न 2 राशि वालों के लिए वरदान साबित हो सकता है. आइए जानते हैं इस रत्न को धारण करने की विधि, नियम और फायदे.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:16 PM IST
Panna Gemstone: पन्ना पहनने से संवर जाती है इन 2 राशि वालों की तकदीर, नौकरी-व्यापार होते हैं ये बड़े फायदे

Panna Gemstone Benefits: जीवन में उतार-चढ़ाव और परेशानियां आना स्वाभाविक है. कई बार समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं और व्यक्ति खुद को ही दोष देने लगता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ऐसे हालात अक्सर ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं. रत्न शास्त्र की मानें तो अगर राशि के अनुसार उपयुक्त रत्न धारण किया जाए, तो जीवन में आई मुश्किलें धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं. इन्हीं में से एक है बुध ग्रह का रत्न पन्ना, जो कुछ विशेष राशियों के लिए बेहद लाभकारी माना गया है. आइए जानते हैं कि बुध का रत्न पन्ना किन 2 राशि वालों के लिए वरदान माना गया है और इस रत्न को धारण के नियम और फायदे क्या हैं.

पन्ना रत्न के फायदे

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पन्ना धारण करने से अनेक लाभ मिलते हैं. जिन लोगों में एकाग्रता की कमी होती है, उनके लिए यह रत्न बेहद प्रभावी साबित होता है. पन्ना पहनने से कम्यूनिकेशन स्किल मजबूत होती है. यह रत्न जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है. अगर किसी को स्किन से संबंधी परेशानी है तो वह इस रत्न को धारण कर सकता है. इसके प्रभाव से स्किन की समस्या कम हो सकती है. इसके अलावा यह रत्न मानसिक तनाव और बेचैनी को दूर कर मन को शांत एवं प्रसन्न बनाए रखता है. कहा जाता है कि टेंशन कम करने में यह रत्न रामबाण उपचार है.

किन राशियों के लिए है खास पन्ना?

रत्न शास्त्र के अनुसार, पन्ना मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए सबसे अधिक शुभ माना गया है, क्योंकि इन राशियों का स्वामी ग्रह सीधे तौर पर बुध है. इसके अलावा यह रत्न वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक भी किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर इसे धारण कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: कर्ज से मिलेगा छुटकारा, होगा अपार धन लाभ, पहन लें 5 में से कोई एक रत्न

पन्ना धारण करने की विधि

पन्ना धारण करने से पहले इसे कच्चे दूध या गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए. इसे धारण करने का सबसे शुभ दिन बुधवार माना गया है. पन्ना को हमेशा चांदी की अंगूठी में जड़वाना श्रेष्ठ माना जाता है. रत्न धारण करने से पूर्व कम से कम 108 बार “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए. पन्ना अंगूठी को हमेशा सबसे छोटी उंगली में धारण करना उत्तम माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

