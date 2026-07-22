/Evening Mantra: संध्या वंदन के समय इन प्रभावशाली मंत्रों का करें जाप, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का होगा संचार

हिंदू धर्म में जितना महत्व सुबह की पूजा का है उतना ही संध्या वंदन का भी महत्व है. भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों के जाप का भी विधान है. धार्मिक और मांगलिक पूजा की शुरुआत भी मंत्रों से ही होता है और मंत्रों के जाप के बीना कई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है. संध्या वंदन और शाम का दीपक जलाते समय वैदिक मंत्रों का जाप करने से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है.
शास्त्रों में शाम के समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने का बड़ा महत्व बताया गया है. कुछ मंत्रों का जाप मन को शांत करता है तो कुछ मंत्रों का जाप पापों और दुखों का नाश करता है. मंत्रों के जाप और सही उच्चारण से जीवन में सुख-शांति आती है. आइए जानें शाम के समय किन मंत्रों का जाप करें.
शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यम् धनसंपदा।
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपकाय नमोऽस्तुते ॥
इस मंत्र का जाप करें से सकारात्मकता, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. मन से अनैतिक भावनाएं दूर होती है और सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है. शाम के समय मन को शांत करें इस मंत्र के जाप से सभी शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में शांति बनी रहती है.
अन्तर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यग्ज्योतिः परात्परः।
ज्योतिर्ज्योतिः स्वयंज्योतिरात्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम् ॥
इस मंत्र का जाप करने से जीवन में प्रकाश फैलता है और आत्मा शुद्ध होता है.
कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम्
सदावसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानीसहितं नमामि
शिव जी की उपासना में बोले जाने वाले इस मंत्र से एक साथ भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है. शाम के समय दीपक जलाकर शिव जी का ध्यान करें तो और इस मंत्र का जाप करें तो जीवन के सभी संकटों का नाश होता है.
दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन:।
दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोऽस्तुते ॥
इस मंत्र का जाप शाम के समय दीया जलाते हुए करें. जीवन के पापों का नाश होता है और दुखों का नाश होता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)