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Evening Mantra: संध्या वंदन के समय इन प्रभावशाली मंत्रों का करें जाप, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का होगा संचार

Evening Mantra : हिंदू धर्म में सुबह और शाम दोनों समय पूजा करने का विधान है. वहीं संध्या वंदन करने से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है. आइए जानते हैं शाम के समय किन मंत्रों का जाप करना अति शुभ होता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 22, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:51 PM IST
Evening Mantra: संध्या वंदन के समय इन प्रभावशाली मंत्रों का करें जाप, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का होगा संचार

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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