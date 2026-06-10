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सामाजिक चुनौतियों पर सभी को करना होगा आत्ममंथन, अपनी जड़ों से मिलकर ही बनेंगे मजबूत

समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को इस बात का आत्म चिंतन करना चाहिए कि हम अपनी परंपरा को पुनः कैसे स्थापित करें जिसमें हमें अपने समाज में जन जागृति लाने की आवश्यकता है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 10, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:17 PM IST
सामाजिक चुनौतियों पर सभी को करना होगा आत्ममंथन, अपनी जड़ों से मिलकर ही बनेंगे मजबूत

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