/सामाजिक चुनौतियों पर सभी को करना होगा आत्ममंथन, अपनी जड़ों से मिलकर ही बनेंगे मजबूत

जगतगुरु रामानंदाचार्य राम दिनेश आचार्य जी महाराज: जब समाज में अपने धर्म के उपदेशों का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है, तब उसे समझ में विभिन्न प्रकार की कुरीतियों जन्म लेती हैं जो हमारे समाज के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर देती हैं. एक समाज जो अपने अस्तित्व और मर्यादा के लिए जाना जाता है उसकी प्रतिष्ठा पूरे दुनिया में होती है, आज वर्तमान काल में आधुनिकता के इस काल में हमारा समाज विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है. जिसमें प्रमुख समस्या है धर्मांतरण और लव जिहाद लैंड जिहाद इसे हमारा समाज आज पूरी तरह से व्यथित और चिंतित है.
समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को इस बात का आत्म चिंतन करना चाहिए कि हम अपनी परंपरा को पुनः कैसे स्थापित करें जिसमें हमें अपने समाज में जन जागृति लाने की आवश्यकता है. आज नए दौर में जिस प्रकार से कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग हमारे समाज में बच्चियों को फंसा कर और फिर उनके साथ जो कृत्य कर रहे हैं उसे हमारा समाज आहत है. हमारी बच्चियों को चाहिए वह अपने धर्म और परंपरा को समझे ऐसे विधर्मियों से अपने आप को बचाए, क्योंकि वह स्वयं में सक्षम है जिनको हमारा धर्म दुर्गा के रूप में पूजा करता है वह अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिपेक्ष में दिखावे में आकर के और बहकावे में आकर के वह अपना जीवन किसी न किसी प्रकार से बर्बाद करने में लग गई हैं.
इससे बचने के लिए सरकार के साथ-साथ आम लोगों को भी ऐसे दुर्दांत अपराधियों से अपने और अपने परिवार को बढ़ाने की एक मुहिम की आवश्यकता आन पड़ी है आज हाथ में कलावा और तिलक लगा करके गैर हिंदू धर्म के लोग जिस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं. हमारा समाज पूरी तरह से आज उसे व्यथित हैं थोड़े से प्रलोभन में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं कहीं भी लैंड जिहाद के नाम पर झंडा गडकर जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है और इसे तब बचा जा सकता है.
जब अपने धर्म और अपने सनातन संस्कृति के लिए प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़कर के और अपनी अपनी जिम्मेदारी को ग्रहण करें जब ऐसी जिम्मेदारियां समाज ग्रहण करता है तब ऐसे लोग जो समाज के व्यवस्था को बिगड़ने के लिए कार्य करते हैं, जिनको बहुत बड़ी संख्या में विदेशी लोग उनका सहयोग करते हैं. इनसे बचा करके एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना हमें करनी होगी और प्रत्येक भारतीय को इसकी जिम्मेदारी ग्रहण करनी होगी तब जाकर के हमारा समाज एक बार पुनः अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकेगा.