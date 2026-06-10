/सामाजिक चुनौतियों पर सभी को करना होगा आत्ममंथन, अपनी जड़ों से मिलकर ही बनेंगे मजबूत

समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को इस बात का आत्म चिंतन करना चाहिए कि हम अपनी परंपरा को पुनः कैसे स्थापित करें जिसमें हमें अपने समाज में जन जागृति लाने की आवश्यकता है. आज नए दौर में जिस प्रकार से कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग हमारे समाज में बच्चियों को फंसा कर और फिर उनके साथ जो कृत्य कर रहे हैं उसे हमारा समाज आहत है. हमारी बच्चियों को चाहिए वह अपने धर्म और परंपरा को समझे ऐसे विधर्मियों से अपने आप को बचाए, क्योंकि वह स्वयं में सक्षम है जिनको हमारा धर्म दुर्गा के रूप में पूजा करता है वह अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिपेक्ष में दिखावे में आकर के और बहकावे में आकर के वह अपना जीवन किसी न किसी प्रकार से बर्बाद करने में लग गई हैं.