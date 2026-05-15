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इस मुस्लिम देश में मिला 11600 साल पुराना मंदिर, आखिर किसकी होती थी पूजा? वैज्ञानिक बोलें...

Gobekli Tepe: तुर्की का गोबेकली टेपे मंदिर करीब 11,600 साल पुराना है, जिसे इंसानी सभ्यता का सबसे प्राचीन धार्मिक स्थल माना जाता है. बिना किसी आधुनिक तकनीक के निर्मित यह विशाल ढांचा आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से जानेंगे.

 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 15, 2026, 01:30 PM IST
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इस मुस्लिम देश में मिला 11600 साल पुराना मंदिर, आखिर किसकी होती थी पूजा? वैज्ञानिक बोलें...

Gobekli Tepe: तुर्की की पहाड़ियों के बीच मौजूद गोबेकली टेपे को दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है. ये रहस्यमयी जगह दक्षिणी तुर्की के सनलिउर्फा शहर के पास स्थित है. इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार ये मंदिर करीब 11,600 साल पुराना है. यानी ये जगह इंसानों द्वारा खेती शुरू करने से भी पहले की मानी जाती है. यही कारण है कि गोबेकली टेपे पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है. यहां हर साल हजारों पर्यटक इस प्राचीन धरोहर को देखने पहुंचते हैं.

गोबेकली टेपे की खोज साल 1994 में जर्मन पुरातत्वविद क्लॉस श्मिट ने की थी. इसके बाद यहां लगातार खुदाई शुरू हुई. खुदाई में बड़े-बड़े पत्थर के गोलाकार ढांचे मिले. इन पत्थरों पर जानवरों और पक्षियों की आकृतियां बनी हुई हैं. माना जाता है कि उस समय के लोग इन पत्थरों को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल करते थे. सबसे हैरानी की बात यह है कि उस दौर में न तो पहिया था और न ही लोहे के औजार. फिर भी इतने विशाल पत्थरों को काटकर खड़ा करना आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है.

प्रकृति और जानवरों की पूजा...

इस प्राचीन स्थल का सबसे बड़ा रहस्य इसकी निर्माण तकनीक को लेकर है. इतिहासकार मानते हैं कि उस समय इंसान शिकारी जीवन जीता था. खेती और पशुपालन की शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई थी. इसके बावजूद इतने व्यवस्थित तरीके से मंदिर जैसी संरचना बनाना आसान नहीं था. कई शोधकर्ताओं का मानना है कि गोबेकली टेपे सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि प्राचीन सभ्यता का एक बड़ा केंद्र रहा होगा. यहां मिले चिन्हों को देखकर यह भी माना जाता है कि उस समय के लोग प्रकृति और जानवरों की विशेष पूजा करते थे.

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 हजारों साल पुरानी कला

गोबेकली टेपे का नाम आज दुनिया के सबसे रहस्यमयी धार्मिक स्थलों में लिया जाता है. यहां मौजूद पत्थर के खंभों की ऊंचाई करीब 15 से 20 फीट तक है. इन खंभों पर बनी आकृतियां हजारों साल पुरानी कला का अद्भुत उदाहरण मानी जाती हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्थल इंसानी इतिहास की समझ को पूरी तरह बदल देता है. क्योंकि पहले माना जाता था कि खेती के बाद मंदिर बने, लेकिन गोबेकली टेपे ने इस सोच को बदल दिया.

कैसे जाएं?

अगर आप इस रहस्यमयी जगह को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तुर्की के इस्तांबुल शहर पहुंचना होगा. वहां से घरेलू फ्लाइट के जरिए सनलिउर्फा पहुंचा जा सकता है. सनलिउर्फा से गोबेकली टेपे की दूरी करीब 15 किलोमीटर है. यहां टैक्सी और टूरिस्ट बस आसानी से मिल जाती हैं. अक्टूबर से अप्रैल तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहता है.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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