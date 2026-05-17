Advertisement
trendingNow13219985
Hindi Newsधर्म1500 साल पुराना... इस देश के सुनसान पहाड़ी पर स्थित है भगवान विष्णु का ये अनोखा देवालय, आज ही बना लें ट्रिप का प्लान

1500 साल पुराना... इस देश के सुनसान पहाड़ी पर स्थित है भगवान विष्णु का ये अनोखा देवालय, आज ही बना लें ट्रिप का प्लान

Changu Narayan Temple History: नेपाल के भक्तपुर जिले में एक पहाड़ी पर स्थित चांगुनारायण मंदिर देश का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है. लगभग 464 ईस्वी पुराना ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और आज भी अपनी प्राचीन विरासत के साथ जीवित है.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 17, 2026, 10:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1500 साल पुराना... इस देश के सुनसान पहाड़ी पर स्थित है भगवान विष्णु का ये अनोखा देवालय, आज ही बना लें ट्रिप का प्लान

Changu Narayan Temple History: नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 12 किलोमीटर दूर भक्तपुर जिले की एक पहाड़ी पर स्थित चांगुनारायण मंदिर देश के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों में गिना जाता है. यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और अपनी ऐतिहासिक पहचान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध माना जाता है. कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 464 ईस्वी का है यानी लगभग 1500 साल पुराना. सदियों पुराना होने के बावजूद आज भी यहां पूजा-पाठ और धार्मिक परंपराएं पहले की तरह जारी हैं. यही वजह है कि यह मंदिर नेपाल की सांस्कृतिक विरासत का जरूरी हिस्सा माना जाता है.

चांगुनारायण मंदिर अपनी अनोखी बनावट और नक्काशी के लिए भी जाना जाता है. मंदिर को नेपाली शैली के साथ बनाया गया है. लकड़ी और पत्थरों पर की गई बारीक कारीगरी लोगों को आकर्षित करती है. मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की कई प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं. इतिहासकारों के मुताबिक यहां मिला एक शिलालेख नेपाल का सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है. इससे मंदिर के प्राचीन इतिहास और उस समय की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है.

भगवान विष्णु को समर्पित...

धार्मिक मान्यता के मुताबिक ये मंदिर भगवान विष्णु के चांगुनारायण रूप को समर्पित है. यहां दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. खास अवसरों और त्योहारों पर मंदिर में काफी भीड़ देखने को मिलती है. स्थानीय लोग मानते हैं कि यहां पूजा करने से सुख-समृद्धि और शांति मिलती है. मंदिर के आसपास का शांत वातावरण और पहाड़ी दृश्य इसे और खास बना देते हैं. यही कारण है कि धार्मिक यात्रियों के साथ-साथ पर्यटक भी यहां बड़ी संख्या में आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इतिहास और कला का बड़ा प्रतीक

चांगुनारायण मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है. बल्कि नेपाल के इतिहास और कला का भी बड़ा प्रतीक माना जाता है. कई बार भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से मंदिर को नुकसान पहुंचा. लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया. स्थानीय लोगों और प्रशासन ने इसकी प्राचीन पहचान को बचाने के लिए लगातार काम किया. आज भी मंदिर अपनी पुरानी भव्यता के साथ खड़ा दिखाई देता है. इसे नेपाल की गौरवशाली धरोहरों में शामिल किया जाता है.

विश्व धरोहर स्थल...

यूनेस्को ने भी चांगुनारायण मंदिर को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है. इससे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता और बढ़ गई है. नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए यह मंदिर खास आकर्षण का केंद्र बना रहता है. यहां आने पर लोग सिर्फ धार्मिक अनुभव ही नहीं लेते. बल्कि सदियों पुराने इतिहास और कला को भी करीब से महसूस करते हैं. यही वजह है कि चांगुनारायण मंदिर को नेपाल की सबसे अनमोल धरोहरों में गिना जाता है.

 

ये भी पढ़ेंं: आज साल की पहली शनि अमावस्या, रात में दिख जाएं ये संकेत तो समझिए पलटने वाला है भाग्य

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

TAGS

changu narayan temple

Trending news

देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
cow slaughter ban
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चुतावनी
suvendu adhikari
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चुतावनी
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
india
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
Bharat Bhai Barad
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
Ganga water treaty
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
World News
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
West Bengal Bulldozer Action
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
India popular dish
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी
neet paper leak
‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी