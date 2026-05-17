1500 साल पुराना... इस देश के सुनसान पहाड़ी पर स्थित है भगवान विष्णु का ये अनोखा देवालय, आज ही बना लें ट्रिप का प्लान

Changu Narayan Temple History: नेपाल के भक्तपुर जिले में एक पहाड़ी पर स्थित चांगुनारायण मंदिर देश का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है. लगभग 464 ईस्वी पुराना ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और आज भी अपनी प्राचीन विरासत के साथ जीवित है.
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Changu Narayan Temple History: नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 12 किलोमीटर दूर भक्तपुर जिले की एक पहाड़ी पर स्थित चांगुनारायण मंदिर देश के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों में गिना जाता है. यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और अपनी ऐतिहासिक पहचान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध माना जाता है. कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 464 ईस्वी का है यानी लगभग 1500 साल पुराना. सदियों पुराना होने के बावजूद आज भी यहां पूजा-पाठ और धार्मिक परंपराएं पहले की तरह जारी हैं. यही वजह है कि यह मंदिर नेपाल की सांस्कृतिक विरासत का जरूरी हिस्सा माना जाता है.
चांगुनारायण मंदिर अपनी अनोखी बनावट और नक्काशी के लिए भी जाना जाता है. मंदिर को नेपाली शैली के साथ बनाया गया है. लकड़ी और पत्थरों पर की गई बारीक कारीगरी लोगों को आकर्षित करती है. मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की कई प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं. इतिहासकारों के मुताबिक यहां मिला एक शिलालेख नेपाल का सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है. इससे मंदिर के प्राचीन इतिहास और उस समय की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है.
धार्मिक मान्यता के मुताबिक ये मंदिर भगवान विष्णु के चांगुनारायण रूप को समर्पित है. यहां दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. खास अवसरों और त्योहारों पर मंदिर में काफी भीड़ देखने को मिलती है. स्थानीय लोग मानते हैं कि यहां पूजा करने से सुख-समृद्धि और शांति मिलती है. मंदिर के आसपास का शांत वातावरण और पहाड़ी दृश्य इसे और खास बना देते हैं. यही कारण है कि धार्मिक यात्रियों के साथ-साथ पर्यटक भी यहां बड़ी संख्या में आते हैं.
चांगुनारायण मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है. बल्कि नेपाल के इतिहास और कला का भी बड़ा प्रतीक माना जाता है. कई बार भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से मंदिर को नुकसान पहुंचा. लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया. स्थानीय लोगों और प्रशासन ने इसकी प्राचीन पहचान को बचाने के लिए लगातार काम किया. आज भी मंदिर अपनी पुरानी भव्यता के साथ खड़ा दिखाई देता है. इसे नेपाल की गौरवशाली धरोहरों में शामिल किया जाता है.
यूनेस्को ने भी चांगुनारायण मंदिर को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है. इससे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता और बढ़ गई है. नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए यह मंदिर खास आकर्षण का केंद्र बना रहता है. यहां आने पर लोग सिर्फ धार्मिक अनुभव ही नहीं लेते. बल्कि सदियों पुराने इतिहास और कला को भी करीब से महसूस करते हैं. यही वजह है कि चांगुनारायण मंदिर को नेपाल की सबसे अनमोल धरोहरों में गिना जाता है.
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