शनि अमावस्या पर बदल जाएगी किस्मत! साढ़ेसाती और ढैय्या से तुरंत राहत के लिए Delhi-NCR के इन शनि मंदिरों में जरूर चढ़ाएं तेल

Shani Dev Temples in Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में भगवान शनि देव के कई प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं, जहां शनिवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. लोग मानते हैं कि शनि देव न्याय के देवता हैं और सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन की परेशानियां कम होती हैं. खास रूप से आज शनि अमावस्या का अत्यंत शुभ संयोग है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने और काले तिल दान करने से शनि देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं.

इन मंदिरों में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी भक्त दर्शन के लिए आते हैं. हर मंदिर की अपनी अलग कहानी, मान्यता और रहस्य है. कुछ मंदिर सैकड़ों साल पुराने बताए जाते हैं, जबकि कुछ अपनी अनोखी परंपराओं की वजह से प्रसिद्ध हैं. उनमें से आज हम कुछ मंदिरों के बारे में डिटेल से जानेंगे.

छतरपुर इलाके के पास स्थित शनि धाम मंदिर

दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध शनि मंदिरों में शनि धाम मंदिर का नाम सबसे पहले लिया जाता है. ये मंदिर दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके के पास स्थित है. यहां भगवान शनि की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसे देश की सबसे ऊंची शनि प्रतिमाओं में गिना जाता है. कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण समाजसेवी और आध्यात्मिक गुरु दाती महाराज के मार्गदर्शन में कराया गया था. मंदिर में हर शनिवार को तेल चढ़ाने और विशेष पूजा की परंपरा है. यहां पहुंचने के लिए मेट्रो और सड़क दोनों रास्ते आसान माने जाते हैं.

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नोएडा सेक्टर-14A के पास स्थित शनि मंदिर

दिल्ली-एनसीआर का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर नोएडा सेक्टर-14A के पास स्थित शनि मंदिर माना जाता है. यह मंदिर यमुना किनारे बना हुआ है और यहां शनिवार को लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं. श्रद्धालुओं का मानना है कि यहां पूजा करने से शनि दोष और जीवन की बाधाएं कम होती हैं. मंदिर काफी पुराना माना जाता है और यहां सुबह से रात तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है. नोएडा सिटी सेंटर और ब्लू लाइन मेट्रो से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है.

फरीदाबाद और गाजियाबाद के पुराने शनि मंदिर

फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी कई पुराने शनि मंदिर मौजूद हैं. फरीदाबाद के पुराने बाजार इलाके में स्थित शनि मंदिर अपनी विशेष शनि अमावस्या पूजा के लिए जाना जाता है. वहीं गाजियाबाद के मोहन नगर क्षेत्र का शनि मंदिर भी श्रद्धालुओं के बीच काफी प्रसिद्ध है. इन मंदिरों में सरसों का तेल, काली उड़द और काले तिल चढ़ाने की परंपरा है. भक्त मानते हैं कि यहां पूजा करने से करियर, व्यापार और परिवार की परेशानियां कम होती हैं.

गुरुग्राम के शनि देव मंदिर

गुरुग्राम में भी शनि देव का एक प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है, जहां हर शनिवार विशेष आरती होती है. माना जाता है कि यह मंदिर कई दशक पुराना है और यहां दूर-दूर से लोग शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से राहत पाने की कामना लेकर आते हैं. दिल्ली-एनसीआर के इन मंदिरों तक सड़क और मेट्रो से आसानी से पहुंचा जा सकता है. सुबह और शाम के समय यहां का माहौल बेहद शांत और भक्तिमय दिखाई देता है. यही वजह है कि ये मंदिर आज भी लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र बने हुए हैं.

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