Falgun Amavasya 2026: क्यों खास है इस साल का फाल्गुन अमावस्या, तर्पण और पिंडदान का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें

Falgun Amavasya 2026: फाल्गुन महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है. धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से इस तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. फाल्गुन अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान आदि कर दान पुण्य करने का विधान है. पितरों की आत्मा की शांति के दिन अमावस्या तिथि पर पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है. इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और संतुष्ट होकर अपने वंशजों को सुख समृद्धि और धन का आशीर्वाद देते हैं. पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा शांत होती है और मोक्ष का रास्ता खुलता है.

फाल्गुन अमावस्या 2026 कब है

साल 2026 में फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी 2026 को मंगलवार को हैं. पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि 16 फरवरी की शाम को 05:34 बजे से शुरू होकर 17 फरवरी 2026 की शाम को 05:31 बजे तिथि का समापन होगा. इस तरह उदयातिथि में 17 फरवरी 2026 को फाल्गुन अमावस्या तिथि है.

भौमवती अमावस्या पर तर्पण का मुहूर्त

17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या भौमवती अमावस्या है और इस तिथि पर अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करने का बहुत महत्व है. दोपहर 12:37 बजे से लेकर दोपहर 01:23 बजे तक तर्पण और पिंडदान का शउभ मुहूर्त होगा. इस समय अभिजीत मुहूर्त होने से पितरों के निमित्त पिंड दान और तर्पण क्रिया कर सकते हैं.

फाल्गुन अमावस्या 2026 क्यों खास है

फाल्गुन अमावस्या पर पितृ तर्पण और श्राद्ध विशेष महत्व बताया गया है. इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है. दान आदि भी करें. मान्यता है कि ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है. फाल्गुन अमावस्या पर इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है. हालांकि ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा. अग्नि पंचक फाल्गुन अमावस्या से शुरू हो रहा है जोकि 17 फरवरी 2026 को सुबह के 09:05 बजे से शुरू होकर 21 फरवरी 2026 को शाम के 07:07 बजे समाप्त हो जाएगा.

