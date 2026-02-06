Advertisement
Hindi Newsधर्मPhalguna Amavasya Upay: फाल्गुन अमावस्या पर जरूर करें ये काम, बढ़ जाएगा कई गुना पुण्य, जानें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Phalguna Amavasya Upay: फाल्गुन अमावस्या पर जरूर करें ये काम, बढ़ जाएगा कई गुना पुण्य, जानें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Falgun Amavasya 2026 Upay: फाल्गुन अमावस्या पर स्नान दान करना अति शुभ माना जाता है. आइए इस कड़ी में जानें कि फाल्गुन अमावस्या इस साल कब है और इस तिथि पर कब शुभ मुहूर्त होंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 06, 2026, 05:39 PM IST
Falgun Amavasya 2026
Falgun Amavasya 2026

Falgun Amavasya 2026 Kab hai: फाल्गुन अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान आदि करने का विधान है. यह तिथि पितरों के लिए तर्पण करने का शुभ दिन है. वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने में अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 फरवरी 2026, सोमवार को शाम 05:34 बजे से शुरू होकर 17 फरवरी 2026, मंगलवार की शाम को 05:30 बजे तक रहेगी. धार्मिक नियमों और उदया तिथि के अनुसार फाल्गुन अमावस्या का पर्व 17 फरवरी 2026 को है.

फाल्गुन अमावस्या  पर शुभ मुहूर्त 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:24 बजे से लेकर सुबह 06:12 बजे तक होगा.
अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से से लेकर दोपहर 01:03 बजे तक होगा.
अमृत काल- सुबह 10:39 बजे से लेकर दोपहर 12:17 बजे तक होगा.

फाल्गुन अमावस्या पर यह एक काम कर पाएं कई गुना पुण्य
फाल्गुन अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत महत्व रखता है. यह मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना गया है. सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होंगे. जीवन के कष्ट दूर होंगे और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें. इससे पुण्य कई गुना बढ़ सकता है.

फाल्गुन अमावस्या पर करें ये उपाय
फाल्गुन अमावस्या तिथि पर किसी जलतीर्थ पर जाए जैसे यमुना जी या गंगा जी में जातक स्नान करें और दान आदि करें.
घर की दक्षिण दिशा में एक सरसों तेल का चौमुखा दीया जरूर जलाएं. 
इसके अलावा अमावस्या तिथि पर काली गाय या काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं.
शनि दोष से मुक्ति पाने का यह उपाय बहुत कारगर होगा.

फाल्गुन अमावस्या 2026 पर मंत्रों का जाप
अमावस्या का दिन पूर्वजों की कृपा पानी है तो कुछ मंत्रों का जाप किया जा सकता है. इसके साथ पितर प्रसन्न होकर घर की तरक्की का आशीर्वाद देते हैं. पितृदोष दूर होता है और इससे सभी परेशानियों का अंत होता है.

  • ॐ पितृ देवतायै नमः।।

  • ॐ पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्।।

  • ॐ आगच्छन्तु में पितर एवं ग्रहन्तु जलान्जलिम।।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Falgun Amavasya 2026

