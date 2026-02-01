Falgun Month 2026 Date : हिंदू पंचांग का आखिरी महीना फाल्‍गुन मास 2 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है. यह महीना भगवान शिव-माता पार्वती और भगवान कृष्‍ण की पूजा-अर्चना करने और कृपा पाने के लिए विशेष होता है. फाल्‍गुन मास में ही महाशिवरात्रि, आमलकी एकादशी और होली जैसा महापर्व मनाया जाता है. फाल्‍गुन मास को भगवान की पूजा, दान-पुण्‍य के लिए विशेष माना गया है. साथ ही इस महीने में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, वरना जिंदगी में नकारात्‍मकता बढ़ जाती है. लिहाजा फाल्‍गुन माह में शिवरात्रि की पूजा और होली की खुशी-उल्‍लास के बीच जरूरी बातों की अनदेखी ना करें.

फाल्‍गुन महीने में ना करें ये गलतियां

- फाल्‍गुन महीना भक्ति का महीना होता है. इस महीने में किसी भी तरह के नशे या तामसिक चीजों का सेवन ना करें. होली के दिन भी मांस-मदिरा का सेवन करने की गलती ना करें.

Add Zee News as a Preferred Source

- फाल्‍गुन मास में भगवान कृष्‍ण की विशेष पूजा-आराधना की जाती है, उन्‍हें तरह-तरह के भोग लगाए जाते हैं. लिहाजा घर में खूब साफ-सफाई रखें और पवित्रता का ध्‍यान रखें. इस महीने में घर में गंदगी रखना गरीबी को खुद अपने घर बुलाने जैसा है.

यह भी पढ़ें: बेस्‍ट पैरेंट्स साबित होते हैं इन मूलांकों वाले मां-बाप, बच्‍चे का हर कदम पर देते हैं साथ; बनाते हैं सफल और खुशहाल

- फाल्‍गुन मास प्रेम का महीना होता है. इस महीने में ना तो किसी का अपमान करें और ना ही किसी से झगड़ा करें. इस महीने में सभी से प्रेम और विनम्रता से बात करें. वरना लक्ष्‍मी जी की नाराजगी भारी पड़ सकती है.

- फाल्‍गुन मास में वसंत ऋतु आ चुकी होती है. लिहाजा इस महीने में गर्म पानी की बजाय ठंडे पानी से स्‍नान करें. इससे सेहत अच्‍छी रहती है.

- फाल्‍गुन मास में देर तक ना सोएं. बल्कि सुबह जल्‍दी उठें और स्‍नान करके सूर्य को अर्घ्‍य दें, भगवान की पूजा करें.

यह भी पढ़ें: फरवरी में बुध का ट्रिपल गोचर वृष समेत 3 राशियों को करेगा मालामाल, पूरे महीने गिनेंगे नोट

यह उपाय पूर्ण करेगा सारी मनोकामनाएं

मनोकामना पूर्ति के लिए फाल्‍गुन मास को बहुत खास माना गया है. इस महीने में रोजाना भगवान कृष्‍ण की पूजा करें. पूजा में भगवान को उनके प्रिय भोग लगाएं, गुलाल जरूर अर्पित करें, फिर स्‍वयं को तिलक लगाएं. साथ ही 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र' का जाप करें. ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं.

यह भी पढ़ें: माघ पूर्णिमा पर शुक्र उदय और रवि पुष्‍य का महाशुभ संयोग, पूरे फरवरी महीने नोट छापेंगे 5 राशि वाले लोग

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)