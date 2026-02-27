फाल्गुन का आखिरी प्रदोष व्रत कब? बन रहा है दुर्लभ सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें शिव पूजा का सटीक समय और महत्व

Pradosh Vrat in March 2026 : फाल्गुन मास का आखिरी प्रदोष व्रत मार्च महीने के पहले दिन ही पड़ रहा है. साथ ही इस प्रदोष पर सर्वार्थ सिद्धि योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग भी बन रहा है.
Trending Photos
Pradosh kab hai : फाल्गुन का महीना अब समापन की ओर है और इस महीने का आखिरी प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, इसकी तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है. पंचांग के अनुसार, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 28 फरवरी की रात 8:05 से होगी और 1 मार्च की शाम 6:30 बजे पर समापन होगा.
चूंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में करने का महत्व है. लिहाजा फाल्गुन महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 1 मार्च 2026, रविवार को रखा जाएगा. चूंकि यह प्रदोष व्रत रविवार को पड़ रहा है तो इसे रवि प्रदोष कहेंगे.
1 मार्च 2026 को प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त 2 हैं. दरअसल, प्रदोष व्रत के दिन 2 बार पूजा की जाती है. एक बार सुबह और दोबारा शाम को प्रदोष काल में. 1 मार्च की सुबह प्रदोष व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त सुबह 7:40 बजे से लेकर 12:02 बजे के बीच है. वहीं प्रदोष व्रत रखने वाले साधक को शाम को फिर से स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनना चाहिए. इसके बाद प्रदोष काल में विधि-विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें. 1 मार्च को शिव पूजा के लिए प्रदोष काल मुहूर्त शाम को 5:51 बजे से लेकर 8:56 बजे के बीच रहेगा.
फाल्गुन मास के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. इन शुभ योगों में किए गए पूजा-पाठ, शुभ कार्य जल्दी सिद्ध होते हैं.
यह भी पढ़ें: 28 फरवरी को एक लाइन में आकर परेड करेंगे 6 ग्रह, यह दुर्लभ संयोग 4 राशियों की बढ़ाएगा इनकम, करियर में मिलेंगे सुनहरे मौके
प्रदोष व्रत को रखना जितना ही शुभ और महत्वपूर्ण होता है, उतना ही अहम होता है इसका सही समय पर विधिवत तरीके से पारण करना. हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण भी सही तरीके से होना चाहिए तभी व्रत का पूरा फल मिलता है. 1 मार्च 2026 को रखे जाने वाले प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन 2 मार्च को किया जाएगा. 2 मार्च को रवि प्रदोष व्रत का पारण करने के लिए शुभ समय सुबह 06:12 बजे से लेकर 07:38 बजे तक होगा. यदि इस समय संभव ना हो पाए तो सुबह ही 09:07 बजे से लेकर 10:34 मिनट तक भी पारण कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: इन बर्थडेट वालों को होता है डायबिटीज होने का सबसे ज्यादा खतरा, कम उम्र में ही घेर लेती है गंभीर बीमारी
प्रदोष व्रत की सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें. हो सके तो सफेद कपड़े पहनें. शिव जी का स्मरण करके व्रत का संकल्प लें. फिर घर के मंदिर को साफ करें. चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति या चित्र रखें. शिवलिंग का अभिषेक करें, भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें. दीपक जलाएं. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, प्रदोष व्रत कथा पढ़ें और शिवजी की आरती करें. आखिर में व्रत-पूजा में हुई गलतियों की माफी मांगें. शाम को फिर से प्रदोष काल में विधि-विधान से पूजा करें.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)