Falgun Purnima 2026 Kab Hai : साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण फाल्‍गुन मास की पूर्णिमा को 3 मार्च, मंगलवार को लग रहा है. चंद्र ग्रहण में पूजा-पाठ वर्जित होते हैं, तो पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाए और इसकी पूजा कब-कैसे हो, ये सवाल सभी के मन में है. इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि 3 मार्च को लग रहा चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा, जिसके कारण इसका सूतक काल माना जाएगा. चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 6 बजकर 20 मिनट से ही लग जाएगा और शाम को 6 बजकर 46 मिनट पर खत्‍म होगा.

पूर्णिमा व्रत किस तारीख को रखा जाएगा?

हिंदू धर्म-शास्‍त्र में पूर्णिमा व्रत को सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला बताया गया है. फाल्‍गुन पूर्णिमा व्रत की बात करें तो पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम में 5 बजकर 56 मिनट पर आरंभ होगी और अगले दिन यानी 3 मार्च को शाम में 5 बजकर 8 मिनट पर समाप्‍त हो जाएगी. 3 मार्च की शाम को चंद्र ग्रहण 6 बजकर 46 मिनट तक रहेगा और पूर्णिमा तिथि उससे पहले ही खत्‍म हो जाएगी. ऐसे में 2 मार्च को ही पूर्णिमा व्रत रखना उचित होगा, ताकि पूजा-पाठ में कोई व्‍यवधान ना आए.

साथ ही शास्त्रों के अनुसार, पूर्णिमा का व्रत उस दिन किया जाता है जिस दिन पूर्णिमा तिथि चंद्रोदय के समय लग रही हो. इस लिहाज से भी 2 मार्च को ही पूर्णिमा का व्रत करना शास्त्र सम्मत रहेगा.

पूर्णिमा पर स्‍नान-दान मुहूर्त

हालांकि पूर्णिमा का स्‍नान-दान 3 मार्च 2026, मंगलवार को करना उचित होगा. पूर्णिमा का स्‍नान-दान सूर्योदय के समय करना उत्‍तम माना गया है. पूर्णिमा का सूर्योदय 3 मार्च को हो रहा है. सुबह चंद्र ग्रहण का सूतक लगने से पहले 3 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त में 05 बजकर 05 मिनट से लेकर सुबह 05 बजकर 55 मिनट तक का समय पूर्णिमा स्‍नान के लिए अति उत्‍तम रहेगा. है. इस दौरान गंगा स्नान कर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से मनचाही मुराद पूरी होगी. साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी. वहीं शाम को ग्रहण के बाद स्‍नान करके जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े, धन आदि का दान करें.

पूर्णिमा व्रत पूजा

फाल्गुन पूर्णिमा व्रत के दिन भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है. साथ ही पूर्णिमा व्रत चंद्र दोष को दूर करता है. इसके लिए शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को थोड़े जल में कच्चा दूध डालकर अर्पित करें. फिर व्रत का पारण करें.

