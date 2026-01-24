Falgun Vrat Festival 2026: शिव पूजा से लेकर अबीर-गुलाल तक, इस महीने कब-कब पड़ेंगे बड़े पर्व? देखें पूरी लिस्ट

Falgun Vrat Festival 2026: सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, फाल्गुन का महीना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस पवित्र महीने में पड़ने वाले कुछ व्रत-त्योहार व्यक्ति के पाप कर्मों को नष्ट कर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर संचार करते हैं. यही वजह है कि इस महीने में पड़ने वाले सभी प्रमुख व्रत-त्योहारों को विशेष महत्व दिया जाता है. फाल्गु मास में पड़ने वाले महाशिवरात्रि के व्रत से जहां भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है. वहीं, होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन का महीना 2 फरवरी से शुरू होगा. जबकि, इसका समापन 3 मार्च 2026 को होगा. इस बीच महाशिवरात्रि, एकादशी व्रत, होलिका दहन और होली जैसे कई प्रमुख व्रत-त्योहार पड़ेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल फाल्गुन महीने में कौन सा व्रत-त्योहार कब मनाया जाएगा.

कब से कब तक रहेगा फाल्गुन महीना

हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास साल का अंतिम महीना होता है. इस महीने में न सिर्फ प्रकृति करवट बदलती है, बल्कि महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े महापर्व भी मनाए जाते हैं. पंचांग के मुताबिक, साल 2026 में फाल्गुन माह की शुरुआत 02 फरवरी से हो रही है, जो 03 मार्च तक चलेगी.

फाल्गुन 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार

02 फरवरी- फाल्गुन माह का शुभारंभ (प्रथम दिन)

07 फरवरी- यशोदा जयंती (भगवान कृष्ण की माता का जन्म उत्सव)

09 फरवरी- जानकी जयंती- (माता सीता का प्राकट्य दिवस)

13 फरवरी- विजया एकादशी (शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला व्रत)

15 फरवरी- महाशिवरात्रि- (भगवान शिव-पार्वती का विवाह उत्सव)

17 फरवरी- फाल्गुन अमावस्या- पितरों की कृपा पाने के लिए शुभ

19 फरवरी- फुलेरा दूज (अबूझ मुहूर्त, मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ)

24 फरवरी- होलाष्टक प्रारंभ (होली से 8 दिन पहले शुभ कार्य वर्जित)

27 फरवरी- आमलकी एकादशी (आंवला एकादशी)

03 मार्च- होलिका दहन (फाल्गुन पूर्णिमा)

04 मार्च- होली (धुलेंडी), (रंगों का त्योहार)

महाशिवरात्रि 2026

इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी. भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है. चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 05 बजकर 34 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन 16 फरवरी को शाम 06 बजकर 04 मिनट पर समाप्त होगी. शास्त्रों के अनुसार, महाशिवरात्रि की पूजा निशीथ काल (मध्यरात्रि) में करना विशेष फलदायी होता है. ऐसे में पंचांग के मुताबिक 15 फरवरी की शाम 05 बजकर 54 मिनट से 09 बजकर 03 मिनट के बीच का समय शिव आराधना के लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

होली 2026

फाल्गुन माह का समापन रंगों के त्योहार होली के साथ होता है. हिंदू पंचांग के मुताबिक साल 2026 में होली मार्च के पहले सप्ताह में पड़ेगी. फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 02 मार्च को शाम 05 बजकर 55 मिनट से शुरू होकर 03 मार्च को शाम 05 बजकर 07 मिनट पर समाप्त होगी. प्रदोष काल के मुहूर्त को देखते हुए 03 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा. जबकि, अगले दिन यानी बुधवार (4 मार्च 2026) को देशभर में धुलेंडी या रंगों वाली होली खेली जाएगी.

होलाष्टक 2026

होली से आठ दिन पहले होलाष्टक लग जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में 24 फरवरी से होलाष्टक शुरू होगा. मान्यता है कि इन आठ दिनों में ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है, इसलिए इस दौरान शादी, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है.

