Advertisement
trendingNow13085108
Hindi Newsधर्मFalgun Vrat Festival 2026: शिव पूजा से लेकर अबीर-गुलाल तक, इस महीने कब-कब पड़ेंगे बड़े पर्व? देखें पूरी लिस्ट

Falgun Vrat Festival 2026: शिव पूजा से लेकर अबीर-गुलाल तक, इस महीने कब-कब पड़ेंगे बड़े पर्व? देखें पूरी लिस्ट

Falgun Vrat Festival List 2026: शास्त्रों के अनुसार, फाल्गुन का महीना देवाधिदेव महादेव और भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है. इस महीने में महाशिवरात्रि जैसे कई प्रमुख व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं. आइए जानते हैं कि फाल्गुन महीने की प्रमुख व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 24, 2026, 07:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Falgun Vrat Festival 2026: शिव पूजा से लेकर अबीर-गुलाल तक, इस महीने कब-कब पड़ेंगे बड़े पर्व? देखें पूरी लिस्ट

Falgun Vrat Festival 2026: सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, फाल्गुन का महीना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस पवित्र महीने में पड़ने वाले कुछ व्रत-त्योहार व्यक्ति के पाप कर्मों को नष्ट कर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर संचार करते हैं. यही वजह है कि इस महीने में पड़ने वाले सभी प्रमुख व्रत-त्योहारों को विशेष महत्व दिया जाता है. फाल्गु मास में पड़ने वाले महाशिवरात्रि के व्रत से जहां भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है. वहीं, होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन का महीना 2 फरवरी से शुरू होगा. जबकि, इसका समापन 3 मार्च 2026 को होगा. इस बीच महाशिवरात्रि, एकादशी व्रत, होलिका दहन और होली जैसे कई प्रमुख व्रत-त्योहार पड़ेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल फाल्गुन महीने में कौन सा व्रत-त्योहार कब मनाया जाएगा.

कब से कब तक रहेगा फाल्गुन महीना 

हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास साल का अंतिम महीना होता है. इस महीने में न सिर्फ प्रकृति करवट बदलती है, बल्कि महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े महापर्व भी मनाए जाते हैं. पंचांग के मुताबिक, साल 2026 में फाल्गुन माह की शुरुआत 02 फरवरी से हो रही है, जो 03 मार्च तक चलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

फाल्गुन 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार

02 फरवरी- फाल्गुन माह का शुभारंभ (प्रथम दिन)

07 फरवरी- यशोदा जयंती (भगवान कृष्ण की माता का जन्म उत्सव)

09 फरवरी- जानकी जयंती- (माता सीता का प्राकट्य दिवस)

13 फरवरी- विजया एकादशी (शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला व्रत)

15 फरवरी- महाशिवरात्रि- (भगवान शिव-पार्वती का विवाह उत्सव)

17 फरवरी- फाल्गुन अमावस्या- पितरों की कृपा पाने के लिए शुभ

19 फरवरी- फुलेरा दूज (अबूझ मुहूर्त, मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ)

24 फरवरी- होलाष्टक प्रारंभ (होली से 8 दिन पहले शुभ कार्य वर्जित)

27 फरवरी- आमलकी एकादशी (आंवला एकादशी)

03 मार्च- होलिका दहन (फाल्गुन पूर्णिमा)

04 मार्च- होली (धुलेंडी), (रंगों का त्योहार)

महाशिवरात्रि 2026

इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी. भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है. चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 05 बजकर 34 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन 16 फरवरी को शाम 06 बजकर 04 मिनट पर समाप्त होगी. शास्त्रों के अनुसार, महाशिवरात्रि की पूजा निशीथ काल (मध्यरात्रि) में करना विशेष फलदायी होता है. ऐसे में पंचांग के मुताबिक 15 फरवरी की शाम 05 बजकर 54 मिनट से 09 बजकर 03 मिनट के बीच का समय शिव आराधना के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. 

यह भी पढ़ें: होने वाली है अनहोनी या मिलेगी बड़ी खुशखबरी? शकुन शास्त्र की इन 5 बातों को कभी न करें नजरअंदाज!

होली 2026

फाल्गुन माह का समापन रंगों के त्योहार होली के साथ होता है. हिंदू पंचांग के मुताबिक साल 2026 में होली मार्च के पहले सप्ताह में पड़ेगी. फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 02 मार्च को शाम 05 बजकर 55 मिनट से शुरू होकर 03 मार्च को शाम 05 बजकर 07 मिनट पर समाप्त होगी. प्रदोष काल के मुहूर्त को देखते हुए 03 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा. जबकि, अगले दिन यानी बुधवार (4 मार्च 2026) को देशभर में धुलेंडी या रंगों वाली होली खेली जाएगी.

होलाष्टक 2026

होली से आठ दिन पहले होलाष्टक लग जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में 24 फरवरी से होलाष्टक शुरू होगा. मान्यता है कि इन आठ दिनों में ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है, इसलिए इस दौरान शादी, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Falgun Vrat Festival 2026

Trending news

क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?