Hindi Newsधर्मFebruary 2026 Hindu Calendar : महाशिवरात्रि, सूर्य ग्रहण और होलाष्‍टक जैसे शुभ-अशुभ मौकों से सजी फरवरी, देखें सारे व्रत-त्‍योहारों की लिस्‍ट

February 2026 Hindu Calendar : महाशिवरात्रि, सूर्य ग्रहण और होलाष्‍टक जैसे शुभ-अशुभ मौकों से सजी फरवरी, देखें सारे व्रत-त्‍योहारों की लिस्‍ट

February 2026 Vrat Tyohar : फरवरी का महीना कमाल का रहने वाला है. एक ओर महाशिवरात्रि जैसा महापर्व मनेगा, दूसरी ओर सूर्य ग्रहण पड़ेगा और ग्रह-नक्षत्रों का कमाल का संयोग बन रहा है. देखें फरवरी महीने के सारे व्रत-त्‍योहारों की लिस्‍ट. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 23, 2026, 09:56 AM IST
February 2026 Hindu Calendar : महाशिवरात्रि, सूर्य ग्रहण और होलाष्‍टक जैसे शुभ-अशुभ मौकों से सजी फरवरी, देखें सारे व्रत-त्‍योहारों की लिस्‍ट

February 2026 Festival List : साल 2026 का फरवरी महीना धार्मिक और ज्‍योतिषीय लिहाज से बेहद खास होने जा रहा है. इस महीने महत्‍वपूर्ण व्रत-त्‍योहार मनाए जाएंगे, साथ ही साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा. इसके अलावा कई ग्रह गोचर होंगे जो अहम युति बनाएंगे. इनका सभी लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ेगा. फरवरी में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पर्व महाशिवरात्रि मनाया जाता है. इसके अलावा माघ पूर्णिमा, नरसिंह जयंती, आमलकी एकादशी व्रत रखे जाएंगे. साथ ही सूर्य, बुध, शुक्र आदि ग्रह गोचर करेंगे. कई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे. 

फरवरी 2026 के व्रत और त्योहार

1 फरवरी 2026- गुरु रविदास जयंती, ललिता जयंती और माघ पूर्णिमा स्नान
2 फरवरी 2026- फाल्गुन माह का आरंभ
5 फरवरी 2026- द्विजप्रिय संकष्टी
7 फरवरी 2026- यशोदा जयंती
8 फरवरी 2026- भानु सप्तमी और शबरी जयंती
9 फरवरी 2026- जानकी जयंती, कालाष्टमी (मासिक) और जन्माष्टमी (मासिक)
13 फरवरी 2026- कृष्ण भीष्म द्वादशी, कुंभ संक्रान्ति और विजया एकादषी
14 फरवरी 2026- शनि त्रयोदशी, शनि प्रदोष व्रत और वैलेंटाइन डे

15 फरवरी 2026- महाशिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि
17 फरवरी 2026- सूर्य ग्रहण, दर्श अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या और द्वापर युग दिवस
18 फरवरी 2026- चंद्र दर्शन और फुलैरा दूज
19 फरवरी 2026- रामकृष्ण जयंती
21 फरवरी 2026- ढुण्ढिराज चतुर्थी
22 फरवरी 2026- संकन्द षष्ठी
23 फरवरी 2026- मासिक कार्तिगाई
24 फरवरी 2026- मासिक दुर्गाष्टमी
25 फरवरी 2026- रोहिणी व्रत
27 फरवरी 2026- आमलकी एकादशी
28 फरवरी 2026- नृसिंह द्वादशी

फरवरी 2026 के ग्रह गोचर 

3 फरवरी 2026 - बुध का कुंभ राशि में गोचर 
6 फरवरी 2026 - शुक्र का कुंभ राशि में गोचर 
7 फरवरी 2026 - बुध का शतभिषा नक्षत्र में गोचर 
11 फरवरी 2026 - शुक्र का शतभिषा नक्षत्र में गोचर
13 फरवरी 2026 - सूर्य का कुंभ में गोचर 

15 फरवरी 2026 - मंगल का धनिष्‍ठा नक्षत्र में गोचर 
19 फरवरी 2026 - सूर्य का शतभिषा नक्षत्र में गोचर 
22 फरवरी 2026 - शुक्र का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर 
22 फरवरी 2026 - शनि का उत्‍तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर 
23 फरवरी 2026 - मंगल का कुंभ में गोचर 
25 फरवरी 2026 - वरुण ग्रह का उत्‍तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर 
26 फरवरी 2026 - बुध वक्री 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

