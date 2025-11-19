Advertisement
Feng Shui Elephant: घर में हाथी रखने से खुलेंगे भाग्य के द्वार, बढ़ेगी धन-संपत्ति

Feng Shui Elephant Tips: वास्तु शास्त्र के अलावा फेंगशुई में भी हाथी को बेहद शुभ माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में कौन की हाथी रखने पर किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 19, 2025, 08:22 PM IST
Feng Shui Elephant Tips: चीनी वास्तुशास्त्र फेंगशुई में घर की खुशहाली, सकारात्मक ऊर्जा और सफलता बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं. इनमें कई उपाय जानवरों के प्रतीकों पर आधारित होते हैं, जैसे मछली, कछुआ, मेंढक, ड्रैगन, ऊंट और हाथी. हर प्रतीक का विशेष अर्थ और शुभ प्रभाव माना जाता है. इन्हीं में से हाथी को अत्यंत मंगलकारी माना गया है. हिंदू मान्यताओं में भी हाथी को माता लक्ष्मी के निकट सेवक के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए यह समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. फेंगशुई में हाथी की मूर्ति, पेंटिंग या चित्र घर में रखने से जीवन में उन्नति, शांति और सकारात्मकता बढ़ती है. आइए जानते हैं कि घर में हाथी की मूर्ति रखने से क्या लाभ हो सकते हैं. 

हाथी लगाने से मिलने वाले लाभ

हाथी समृद्धि, शक्ति और शुभता का प्रतीक है. मुख्य द्वार पर सूंड उठाए हुए हाथी की प्रतिमा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और धन-संपत्ति के रास्ते खुलते हैं. फेंगशुई के अनुसार, प्रवेश द्वार पर हाथी की उपस्थिति करियर में सफलता लाने में भी सहायक होती है.

जोड़े में हाथी रखने का महत्व

घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर हाथी की मूर्ति का जोड़ा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे घर में सौभाग्य, सुरक्षा और स्थिरता बनी रहती है. यह जोड़ी नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकती है और परिवार के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है.

विद्यार्थियों के लिए शुभ फलदायी

यदि पढ़ाई या कार्यस्थल पर हाथी की मूर्ति रखी जाए, तो एकाग्रता बढ़ती है और करियर में प्रगति मिलती है. फेंगशुई के अनुसार, हाथी के ऊपर बंदर या मेंढक की आकृति वाली मूर्ति रखने से करियर में स्थिरता और उन्नति के नए मार्ग खुलते हैं.

संतान सुख की प्राप्ति में सहायक

फेंगशुई में संख्या 7 को संतान से जुड़ा हुआ माना जाता है. जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वे अपने शयनकक्ष में सात हाथियों की मूर्ति रखें. यह उपाय संतान सुख और परिवार वृद्धि में अत्यंत प्रभावी माना गया है. साथ ही, छोटे बच्चे वाले कमरों में हाथी की मूर्ति रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है.

यह भी पढ़ें: सावधान! अगर उधार ली ये 7 चीजें तो पीछे लग सकता है दूसरे का बुरा समय, वास्तु में साफ मना

आर्थिक स्थिति को बनाता है मजबूत 

घर की उत्तर दिशा में चांदी का हाथी रखना धन-संबंधी परेशानियों को दूर करता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है. लाल कपड़े में बांधकर चांदी का हाथी तिजोरी या गल्ले में रखने से आय के स्रोत बढ़ते हैं और कर्जों से छुटकारा मिलने की संभावना बढ़ती है.

दांपत्य जीवन में बढ़ाता है प्रेम

यदि दंपत्ति के बीच तनाव, मतभेद या दूरी बनी हुई है, तो शयनकक्ष में हाथी का जोड़ा रखना अत्यंत शुभ माना जाता है. यह उपाय पति-पत्नी के बीच प्रेम, सामंजस्य और सहयोग बढ़ाने में मदद करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

feng shui tips

