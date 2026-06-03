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Feng Shui Tips: पैसों की किल्लत होगी कोसों दूर, पॉकेट में रखें फेंगशुई की 4 चीजें

4 Feng Shui Tips remove Financial Crisis: फेंगशुई में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है, जो कि हर प्रकार के आर्थिक संकट को दूर करने में सहायक है. आइए, जानते हैं कि फेंगशुई से जुड़ी किन 4 चीजों को पॉकेट या पर्स में रखने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jun 03, 2026, 02:17 PM IST
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Feng Shui Tips: पैसों की किल्लत होगी कोसों दूर, पॉकेट में रखें फेंगशुई की 4 चीजें

Feng Shui Tips: आर्थिक युग में हर इंसान जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर धन से जुड़ी परेशानियों का सामना करता है. कई बार आर्थिक संकट इतना अधिक बढ़ जाता है कि लोग मानसिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं. हालांकि, कई बार लोग इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए उपाय भी करते हैं लेकिन कभी-कभी वे भी निष्फल हो जाते. वास्तु के अलावा फेंगशुई में कुछ ऐसे आसान और कारगर उपायों का जिक्र किया गया है, जो वास्तव में धन संकट को दूर करने में मददगार होते हैं. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी और अनुकूल बनी रहे, तो फेंगशुई के कुछ आसान टिप्स को आजमा सकते हैं.

तेजपत्ता

अमूमन हर घर की रसोई में तेजपत्ता का इस्तेमाल भोजन में स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है. लेकिन, फेंगशुई में धन की किल्लत को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. तेजपत्ता को मोड़कर अपनी जेब में मोड़कर रखें और सप्ताह के अंत में उसको बदल दें. पुराने तेजपत्ते को किसी जला दें. ऐसा करने से निगेटिव एनर्जी कोसों दूर रहती है. साथ ही, धन की स्थिति दिनोंदिन अच्छी होती जाती है. 

ग्रीन एवेंच्यूरिन

फेंगशुई में ग्रीन एवेंच्यूरिन को धनदायक कहा गया है. इसके साथ ही यह जीवन में धन से जुड़े नए-नए अवसरों को लेकर आता है. इस पत्थर को जेब में रखने से पैसों से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं. फेंगशुई के मुताबिक, जब यह पत्थर बार-बार शरीर से स्पर्श होता है, तो धन संबंधी नाकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती हैं. फेंगशुई का यह टिप्स छोटे-बड़े हर प्रकार के धन संकट को दूर कर सकता है.

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सिट्रीन पत्थर

फेंगशुई की मानें तो यह पत्थर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता रखता है. इस पत्थर को जेब या पर्स में रखने से प्रचूर मात्रा में धन आता है. इस पत्थर की ऊर्जा धन की स्थिति को बेहतर करने में सहायक होती है. इसके अलावा यह पत्थर करियर में चल रही दिक्कतों को दूर करने में भी सहायक है. 

लाल धागे वाला कॉइन 

फेंगशुई के अनुसार, लाला धागे वाले सिक्के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बहुत सहायक है. ये सिक्के न सिर्फ न सिर्फ धन संकट को दूर करते हैं, बल्कि जीवन में भौतिक संसाधनों को बढ़ाने में भी मदद करते हैं. इसके अलावा यह बिजनेस में आर्थिक तरक्की के लिए भी कारगर माना गया है. इसे आप अपनी जेब, पर्स या व्यापार वाले स्थान पर लटका सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: नया घर बनवाते वक्त ना करें ये गलतियां, वरना हमेशा रहेंगे अशांत

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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