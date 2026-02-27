Advertisement
trendingNow13124774
Hindi Newsधर्मFeng Tips: खुल जाएंगे प्रमोशन के रास्ते और बढ़ जाएगी सैलेरी, फेंगशुई के इन 5 उपायों को कर करियर में पाएं तरक्की!

Feng Tips: खुल जाएंगे प्रमोशन के रास्ते और बढ़ जाएगी सैलेरी, फेंगशुई के इन 5 उपायों को कर करियर में पाएं तरक्की!

Feng Shui Tips: वास्तु टिप्स और फेंगशुई टिप्स को आजमाकर हम अपने घर और कार्यस्थल पर फैली सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर सकते हैं. वैसे तो कई उपाय बताए जाते हैं लेकिन यहां हम 5 तरह के  फेंगशुई टिप्स जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 27, 2026, 06:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Feng Shui Tips
Feng Shui Tips

Feng Tips: ऑफिस में आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई बार पूरे साल मेहनत करने के बाद भी आर्थिक प्रगति नहीं होती, वेतन वृद्धि नहीं होती है या कई और बड़ी समस्याएं बनी ही रहती हैं. ऐसे में जरूरी है कि कुछ वास्तु शास्त्र और फेंगशुई टिप्स को अपनाएं ताकि ऑफिस से सभी नकारात्मकता दूर हो सके. कार्यस्थल में सकारात्मकता बनी रहे, रुका हुआ धन प्राप्त हो सके और निरंतर प्रगति हो सके. आइए वास्तु और फेंगशुई के टिप्स जानें.

क्रिस्टल ट्री का उपाय
फेंगशुई में क्रिस्टल ट्री को अति शुभ माना जाता है. समृद्धि और आर्थिक स्थिरता लाने के लिए क्रिस्टल ट्री ऑफिस में रखें. इससे रुका हुआ धन प्राप्त होगा और बड़े निर्णय ले सकेंगे. उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में इसे रखें तो भगवान कुबेर प्रसन्न होंगे और धन का प्रभाव बढ़ेगा.

हंसते हुए बुद्धा को ऑफिस में रखें
हंसते हुए बुद्धा की प्रतिमा को फेंगशुई में अति पवित्र और खुशहाली लाने वाला मान जाता है. बुद्धा की प्रतिमा ऑफिस में रखें इससे करियर में उन्नति होगी और संतुलन बना रहेगा. ऑफिस में माहौल हल्का रहेगा. हंसते हुए बुद्ध को ही ऑफिस में रखें इससे सकारात्मकता बनी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सकारात्मक तस्वीर लगाएं
फेंगशुई के अनुसार ऑफिस की दीवारों पर उगते सूरज, बहता झरना या खुले रास्ते, हरे-भरे खेत जैसे दृश्य वाली तस्वीर लगाएं. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और धन से जुड़े अवसर पा सकेंगे. भूलकर भी कभी भी नकारात्मक तस्वीर को दीवार पर या अपने आसपास न लगाएं.

वाटर फाउंटेन से जुड़ा उपाय
फेंगशुई टिप्स के अनुसार ऑफिस के उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में बहते पानी का फाउंटेन लगवाना शुभ होगा. इससे धन प्रवाह बढ़ेगा.
फाउंटेन का पानी हमेशा साफ रखें ताकि नकारात्मकता न फैले.

मनी प्लांट और लकी बैंबू
फेंगशुई टिप्स के अनुसार ऑफिस में हरे-भरे पौधे लगाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा पूरे ऑफिस में बनी रहे. दक्षिण-पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगा सकते हैं जिससे धन वृद्धि हो सकती है. लकी बैंबू को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं. करियर में तरक्की होगी. ध्यान रहे सूखे पौधे तुरंत हटा दें नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
और पढ़ें- Holi 2026: सपने में खुद को होली खेलते देखना साधारण बात नहीं, जानें कौन से स्वप्न देते हैं शुभ और अशुभ संकेत!

और पढ़ें- Gangajal Upay: खत्म होगा कर्ज और विवाह की समस्या होगी दूर, जानिए गंगाजल के वो उपाय जो जीवन में ला सकते हैं स्थिरता

और पढ़ें- Holika Dahan 2026: होलिका दहन में नई फसल की फली क्यों डाली जाती है, अग्नि देव समेत किन देवताओं से है इसका संबंध?

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
Kerala Story 2
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
Arvind Kejriwal
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
Supreme Court News
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
Droupadi Murmu
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
Kolkata Earthquake
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल