Feng Tips: खुल जाएंगे प्रमोशन के रास्ते और बढ़ जाएगी सैलेरी, फेंगशुई के इन 5 उपायों को कर करियर में पाएं तरक्की!

Feng Tips: ऑफिस में आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई बार पूरे साल मेहनत करने के बाद भी आर्थिक प्रगति नहीं होती, वेतन वृद्धि नहीं होती है या कई और बड़ी समस्याएं बनी ही रहती हैं. ऐसे में जरूरी है कि कुछ वास्तु शास्त्र और फेंगशुई टिप्स को अपनाएं ताकि ऑफिस से सभी नकारात्मकता दूर हो सके. कार्यस्थल में सकारात्मकता बनी रहे, रुका हुआ धन प्राप्त हो सके और निरंतर प्रगति हो सके. आइए वास्तु और फेंगशुई के टिप्स जानें.

क्रिस्टल ट्री का उपाय

फेंगशुई में क्रिस्टल ट्री को अति शुभ माना जाता है. समृद्धि और आर्थिक स्थिरता लाने के लिए क्रिस्टल ट्री ऑफिस में रखें. इससे रुका हुआ धन प्राप्त होगा और बड़े निर्णय ले सकेंगे. उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में इसे रखें तो भगवान कुबेर प्रसन्न होंगे और धन का प्रभाव बढ़ेगा.

हंसते हुए बुद्धा को ऑफिस में रखें

हंसते हुए बुद्धा की प्रतिमा को फेंगशुई में अति पवित्र और खुशहाली लाने वाला मान जाता है. बुद्धा की प्रतिमा ऑफिस में रखें इससे करियर में उन्नति होगी और संतुलन बना रहेगा. ऑफिस में माहौल हल्का रहेगा. हंसते हुए बुद्ध को ही ऑफिस में रखें इससे सकारात्मकता बनी रहेगी.

सकारात्मक तस्वीर लगाएं

फेंगशुई के अनुसार ऑफिस की दीवारों पर उगते सूरज, बहता झरना या खुले रास्ते, हरे-भरे खेत जैसे दृश्य वाली तस्वीर लगाएं. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और धन से जुड़े अवसर पा सकेंगे. भूलकर भी कभी भी नकारात्मक तस्वीर को दीवार पर या अपने आसपास न लगाएं.

वाटर फाउंटेन से जुड़ा उपाय

फेंगशुई टिप्स के अनुसार ऑफिस के उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में बहते पानी का फाउंटेन लगवाना शुभ होगा. इससे धन प्रवाह बढ़ेगा.

फाउंटेन का पानी हमेशा साफ रखें ताकि नकारात्मकता न फैले.

मनी प्लांट और लकी बैंबू

फेंगशुई टिप्स के अनुसार ऑफिस में हरे-भरे पौधे लगाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा पूरे ऑफिस में बनी रहे. दक्षिण-पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगा सकते हैं जिससे धन वृद्धि हो सकती है. लकी बैंबू को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं. करियर में तरक्की होगी. ध्यान रहे सूखे पौधे तुरंत हटा दें नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

