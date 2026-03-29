Feng Shui Turtle: कहीं आप भी तो नहीं रख रहे गलत दिशा में कछुआ? जानें कहां रखने से बढ़ेगा बैंक बैलेंस

Feng Shui Tips: हिंदू धर्म और फेंगशुई में कछुए को सुख, शांति और अपार समृद्धि का प्रतीक माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने स्वयं 'कच्छप' (कछुआ) अवतार लिया था. शास्त्रों में कछुआ को मां लक्ष्मी का प्रतिनिधि माना गया है. यही वजह है कि घर या ऑफिस में कछुआ रखने से न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह आर्थिक तंगी को दूर कर तरक्की के नए द्वार भी खोलता है. लेकिन, इसका धातु के कछुए का लाभ तभी मिलता है जब इसे सही दिशा और सही तरीके से घर या ऑफिस में रखा जाए. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में धातु के कछुए को किस दिशा में रखना चाहिए और इससे जुड़े किन नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए.

घर में कैसे स्थापित करें धातु का कछुआ

फेंगशुई नियम के मुताबिक, घर में अगर पीतल या अष्टधातु का कछुआ रखते हैं, तो उसके नीचे पानी का होना बेहद जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि कछुआ जल में रहने वाला जीव है. ऐसे में धातु के कछुए को रखने से पहले किसी पात्र में पानी रखें और फिर उसमें धातु के कछुए को रखें. घर के मंदिर या लिविंग रूम में भी धातु का कछुआ रखा जा सकता है. इस जगहों पर धातु का कछुआ रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है.

किस दिशा में रखें धातु का कछुआ?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी से जुड़ा है. इसलिए इस दिशा में कछुआ रखने से धन का आगमन होता है और बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती है. कहा जाता है कि घर में सही दिशा में कछुआ रखने से शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाता है.

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तकक्की के लिए खास है पीतल का कछुआ

अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो पीतल का कछुआ आपके लिए वरदान साबित हो सकता है. कार्यस्थल पर पीतल का कछुआ रखने से एकाग्रता बढ़ती है और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. इसके अलावा छात्रों के लिए भी यह अत्यंत शुभ है.

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आर्थिक तंगी दूर करेगा क्रिस्टल का कछुआ

पैसों की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए क्रिस्टल (स्फटिक) का कछुआ सबसे प्रभावी माना गया है. फेंगशुई के अनुसार, क्रिस्टल का कछुआ धन को आकर्षित करने वाला चुंबक माना जाता है. इसे ऑफिस की डेस्क या घर की तिजोरी के पास रखने से आमदनी के नए स्रोत बनते हैं. इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर कछुए का चित्र लगाना भी शुभ होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)