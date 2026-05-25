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Fengshui: धन संकट को दूर करने में बेहद कारगर है फेंगशुई का ये पत्थर, उत्तर-पूर्व में रखने से होगी बरकत

Tips to Remove Money Crisis: फेंगशुई में एक ऐसे पत्थर का जिक्र किया गया है, जो कि धन संकट को दूर कर घर में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है. फेंगशुई के जानकार इस पत्थर को धन आकर्षिक के लिए खास मानते हैं. देखने में चमकदार, सुनहरा और आकर्षक यह पत्थर धन को चुंबक की तरह आकर्षित करता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 25, 2026, 04:25 PM IST
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Fengshui: धन संकट को दूर करने में बेहद कारगर है फेंगशुई का ये पत्थर, उत्तर-पूर्व में रखने से होगी बरकत

Fengshui Pyrite Stone for Money: वैसे तो घर में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और धन संकट को दूर करने के लिए शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन फेंगशुई में वर्णित एक पत्थर ऐसा है जो कि न सिर्फ रुपये-पैसों से जुड़ी दिक्कतों को दूर करता है, बल्कि घर में सकारात्मकता बनाए रखने में भी बेहद कारगर है. बताया जाता है कि यह स्टोन कुछ मामलों में मनी प्लांट से भी अधिक प्रभावशाली है. यह पत्थर देखने से सुनहरा, चमकदार और आकर्षक होता है. जिस प्रकार यह देखने में आकर्षक होता है, उसी तरह यह धन को आकर्षित करने में भी सहायक माना गया है. 

किस लिए खास है पाइराइट?

फेंगशुई में इस पत्थर को वास्तविक नाम पाइराइट है. साथ ही, इसे धन आकर्षित करने और रुपये-पैसों से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में सहायक माना गया है. इसके अलावा यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर आत्मविश्वास को जगाता है. इतना ही नहीं, इस पत्थर के प्रभाव से अटके हुए पैसे भी वापस मिल जाते हैं. 

धन की स्थिरता और समृद्धि के लिए है खास

फेंगशुई में वर्णित यह स्टोन सोने की तरह चमक लिए हुए होता है. इस वजह से इसको फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है. फेंगशुई के जानकार इसे धन की स्थिरता और समृद्धि के लिए खास मानते हैं. यह पत्थर निगेटिव एनर्जी को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में मदद करता है. 

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चुंबक की तरह खींचता है धन

यह पत्थर आत्मविश्वास जगाने के साथ-साथ व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है. इसके अलावा इसके प्रभाव से निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है. फेंगशुई के जानकार बताते हैं कि अगर इस पत्थर को घर या दफ्तर में रखा जाए, तो धन कामने के अवसर मिलते रहते हैं. इतना ही नहीं, यह पत्थर न सिर्फ धन को चुंबक की तरह खींचता है, बल्कि धन की स्थिरता के लिए भी कारगर है.

यह भी पढ़ें: घर के मुख्य द्वार का रंग करेगा भाग्योदय, दिन-रात होगी बरकत, ये है खास वास्तु टिप्स 

किस दिशा में रखें पाइराइट?

फेंगशुई के मुताबिक, पाइराइट को हमेशा की उत्तर-पूरब दिशा में रखना चाहिए. चूंकि, यह दिशा सुख-समृद्धि से जुड़ी होती है इसलिए इसे इस दिशा में रखना लाभकारी होता है. पाइराइट पत्थर को घर की तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर भी रखा जा सकता है. इन जगहों पर रखने से फिजूलखर्ची पर नियंत्रण बना रहता है. हालांकि, इस पत्थर को घर में रखने से पहले इसकी पवित्रता का भी ख्याल रखना होता है. ऐसे में इसे हमेशा साफ-सुथरा रखें. ऐसा ना करने पर नुकसान हो सकता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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