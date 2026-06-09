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जॉब-बिजनेस में तरक्की के लिए खास हैं ये फेंगशुई टिप्स, भाग्योदय के साथ होगी बरकत

Fengshui Tips: जॉब-बिजनेस में तरक्की के लिए फेंगशुई के कुछ टिप्स बहुत कारगर माने गए हैं. एस्ट्रोलॉजर ज्योति अरोड़ा से जानिए, अलग-अलग दिशाओं से जुड़े फेंगशुई उपाय.

Written ByJyoti Arora
Published: Jun 09, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:07 PM IST
जॉब-बिजनेस में तरक्की के लिए खास हैं ये फेंगशुई टिप्स, भाग्योदय के साथ होगी बरकत

About the Author

Jyoti Arora

Jyoti Arora

ज्योति अरोड़ा टैरो, फेंगशुई, वास्तु, वैदिक ज्योतिष और गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय नाम हैं. वे 13 वर्षों से अधिक समय तक एक वरिष्ठ कॉर्पोरेट पेशेवर रही हैं.

उनके कार्यक्षेत्रों में फेंगशुई, वास्तु, टैरो रीडिंग, वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, चीनी ज्योतिष, रत्न परामर्श और क्रिस्टल हीलिंग शामिल है. वे 7 वर्षों से अधिक समय से इन क्षेत्रों के प्रति समर्पित हैं. जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग समाधान पाने के लिए उनके पास आते हैं.

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