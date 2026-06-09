/जॉब-बिजनेस में तरक्की के लिए खास हैं ये फेंगशुई टिप्स, भाग्योदय के साथ होगी बरकत

Fengshui Tips: हर मनुष्य चाहता है की उनका जीवन सुख में चिंता रहित बीते. इन सब में आरोग्य रहना आवश्यक है जिसके लिए पर्याप्त सुख-साधनों का होना, पौष्टिक भोजन खाना, जीवन के प्रति सकारात्मक होना और सामाजिक रूप से सम्मानित होना आवश्यक है. आज के इस युग में लोग करियर बनाना अपना परम लक्ष्य मान कर चलते है चाहे वो लड़का हो या लड़की. मैंने देखा है यदि करियर ठीक से न चल रहा हो तो लोग उदास रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं. ये आजकल बहुत अधिक हो रहा है.
जॉब में प्रोब्लेम्स आती है कभी प्रमोशन रुक जाती है कभी ऑफिस पॉलिटिक्स और कभी बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या हमें मानसिक कष्ट दे कर शारीरिक रूप से भी क्षीण बना सकती हैं. ऐसे में कई बार फेंगशुई के विज्ञान से करियर में आ रही समस्याओं से जूझने में सहायता ली जा सकती है.
यह विज्ञान पांच तत्वों और दिशा ज्ञान पर आधारित है. जहां हर दिशा एक तत्व और हर तत्व जीवन के जरूरी पहलू को प्रभावित कर सकता है. हर दिशा से जुड़ा एक तत्व होता है जैसे पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशाओं का तत्व 'लकड़ी' है और परिवार के पुत्र और परिवार की सुख-साधनों की प्राप्ति के लिए दक्षिण-पूर्व (South East) दिशा को पेड़ पौधे लगा कर सुदृढ़ करना काफी सहायक होता है. परिवार के पुत्र के भाग्योदय के लिए और घर में सुख-सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए दक्षिण-पूर्व (साउथ-ईस्ट) दिशा में पौधे लगाने से काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं. दरअसल, उत्तर दिशा करियर और धन-धान्य से जुड़ी है. इस दिशा का मुख्य तत्व जल है.
यदि उत्तर दिशा पर थोड़ा ध्यान दें और उपचार की तरह दृष्टि डालें तो किसी भी तरह की धन सम्बंधित समस्या से छुटकारा मिल सकता है. यदि घर में पानी के बहाव को ध्यान दें और पानी की टंगी और पानी की दिशा उत्तर की तरफ हो तो काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं. इसके साथ कई बार हम कुछ फेंगशुई से जुड़ी आकृतियों के सकारात्मक ऊर्जा से भी फायदा ले सकते हैं. जैसे इस दिशा में एक्वेरियम (Fish Aquarium) का होना और उसमे गोल्डफिश पालना काफी शुभ फल देता है.
फिश एक्वेरियम कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा का तत्व अग्नि है. हाल ही में एक रेस्टोरेंट जो कि बंद होने की कगार पर था, का परीक्षण कर हमने पाया स्टोव उत्तर में और पानी के नलके दक्षिण में थे, जो कि पूर्णतया फेंगशुई के तत्व विज्ञान के विपरीत है. हमने इस को जैसे ही सही तत्वों अनुसार परिवर्तन कराया यानि उत्तर में जल स्थान और दक्षिण में गैस स्टोव, बहुत जल्दी उस रेस्टोरेंट का काम चल पड़ा और आय बढ़ने लगी.
इसके इलावा काफी सारी फेंगशुई की आकृतियां है जिनकी ऊर्जा रुके हुए करियर को आगे बढ़ाने में सहायता दे सकती है. न सिर्फ भारत में बल्कि चीन सिंगापुर मलेशिया और काफी एशियाई देशो में ड्रैगन मुख वाले कछुए को उत्तर दिशा में रखने का प्रचलन बढ़ रहा है. माना जाता है कि बेरोजगारी से ग्रसित लोगों को नौकरी के कॉल्स आ जाते हैं. जब इस दिशा को ड्रैगन कछुए से ऊर्जा दी जाती है और दुकानों में ग्राहक का प्रवाह भी बढ़ता है इसे रखने से.
आपको इस वर्ष खूबसूरत ड्रैगन भी प्लेस करना चाहिए. क्रिस्टल ड्रैगन हो, तो बेहतर है. इसे पूर्व या उत्तर दिशा में रखें. इन सबके साथ यदि कार्यस्त लोग जो की असहयोग और पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हों उनके लिए अपनी ऑफिस सीट के पीछे एक पर्वत की पेंटिंग लगाना (जलरहित) काफी अच्छा मन जाता है सहयोग पूर्ण वातावरण की एनर्जी बनाने में.
किसी फेंगशुई मास्टर से अपनी सफलता की दिशा जिसे शैंग ची भी कहते हैं, पता लगाकर उसकी ओर देखते हुए बैठना भी काफी लाभ देता है. अपने पद में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए खिड़की के आगे न बैठें. आपकी सीट के पीछे एक सुदृढ़ दीवार काफी ज्यादा अच्छी फेंगशुई है. यदि आप सिर्फ अपने ऑफिस टेबल की उत्तर दिशा पर एक पानी के जहाज की आकृति अपनी और आती हुई रखते हैं तो यह भी आपके रुके हुए करियर ग्राफ को आगे बड़ा सकती है.
दक्षिण दिशा जिसका तत्व अग्नि है यश प्राप्ति की दिशा मानी जाती है. जहां एक बल्ब या लैम्पशेड को जलाए रखने से आपके मान-सम्मान में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और आपकी कीर्ति बढ़ेगी. ज्यादातर सेलिब्रिटी के घर में हमने पाया है कि उनके घर की दक्षिण दिशा में काफी रोशनी होती है. क्योंकि फेंगशुई की आकृतियां एक सोच पर आधारित होती है जो की सकारात्मक है और हमारी एक सकारात्मक सोच न सिर्फ हमारा दृष्टिकोण बदल सकती है, बल्कि हमारे भाग्य को भी सही दिशा की और ले जा सकती है. एक तरह से फेंगशुई मानसिक रूप से आपको बलवती कर सकती है. मानसिक स्वास्थ्य आपके जीवन के हर पहलु को प्रभावित करता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)