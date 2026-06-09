/जॉब-बिजनेस में तरक्की के लिए खास हैं ये फेंगशुई टिप्स, भाग्योदय के साथ होगी बरकत

दक्षिण दिशा जिसका तत्व अग्नि है यश प्राप्ति की दिशा मानी जाती है. जहां एक बल्ब या लैम्पशेड को जलाए रखने से आपके मान-सम्मान में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और आपकी कीर्ति बढ़ेगी. ज्यादातर सेलिब्रिटी के घर में हमने पाया है कि उनके घर की दक्षिण दिशा में काफी रोशनी होती है. क्योंकि फेंगशुई की आकृतियां एक सोच पर आधारित होती है जो की सकारात्मक है और हमारी एक सकारात्मक सोच न सिर्फ हमारा दृष्टिकोण बदल सकती है, बल्कि हमारे भाग्य को भी सही दिशा की और ले जा सकती है. एक तरह से फेंगशुई मानसिक रूप से आपको बलवती कर सकती है. मानसिक स्वास्थ्य आपके जीवन के हर पहलु को प्रभावित करता है.