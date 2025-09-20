Fengshui Tips: फेंगशुई के इन 5 उपायों से खिंचा चला आएगा पैसा, किस्मत का भी मिलेगा हमेशा साथ
Fengshui Tips: फेंगशुई के इन 5 उपायों से खिंचा चला आएगा पैसा, किस्मत का भी मिलेगा हमेशा साथ

Fengshui Tips: भारतीय वास्तु शास्त्र की तरह फेंगशुई में भी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कारगर उपाय बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि फेंगशुई के कौन से उपाय धन लाभ के लिए कारगर माने गए हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 20, 2025, 07:09 PM IST
Fengshui Tips: फेंगशुई के इन 5 उपायों से खिंचा चला आएगा पैसा, किस्मत का भी मिलेगा हमेशा साथ

Fengshui Tips For Money: मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, जो कभी समाप्त नहीं होतीं. हर व्यक्ति जीवन में उन्नति, व्यवसाय में प्रगति और धन-वैभव की प्राप्ति की कामना करता है. लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आर्थिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का अभाव हो जाता है. फेंगशुई शास्त्र में ऐसे कई सरल उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से जीवन में खुशहाली और मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है. फेंगशुई के ये उपाय न सिर्फ आर्थिक हालात को सुधारने में कारगर माने गए हैं, बल्कि मानसिक स्थिति को अच्छा रखने में भी मददगार हैं. आइए जानते हैं कि फेंगशुई के किन 5 उपायों से आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है.

नमक से दूर होगी नकारात्मक ऊर्जा

फेंगशुई के अनुसार, घर की पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में नमक भरकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. माना जाता है कि नमक घर के वातावरण को शुद्ध कर देता है और परिस्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल होने लगती हैं.

बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी रखें

बाथरूम की बाल्टी को खाली न रखें. उसमें हमेशा पानी भरा होना चाहिए. ऐसा करने से मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में संतुलन व सुख-शांति बनी रहती है.

तीन रंगों वाला मेंढक

यदि कठिन परिश्रम करने के बावजूद आर्थिक सफलता नहीं मिल रही है, तो घर में तीन रंगों वाला मेंढक रखें जिसके मुंह में सिक्का हो. फेंगशुई के अनुसार, यह उपाय किस्मत को चमकाता है और धन आगमन के रास्ते खोलता है.

कांटेदार पौधों से दूरी

घर के मुख्य द्वार पर कांटेदार या नुकीले पौधे लगाने से बचना चाहिए. मान्यता है कि ऐसे पौधे घर में कलह और नकारात्मकता को बढ़ाते हैं. यह न सिर्फ पारिवारिक वातावरण को प्रभावित करता है, बल्कि बिजनेस पर भी नकारात्मक असर डालता है.

यह भी पढ़ें: घर में है लकड़ी का पूजा मंदिर? भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, नष्ट हो जाएगा सारा धन

फिटकरी और नमक का उपाय

बाथरूम के कोने में एक कटोरी में फिटकरी या खड़ा नमक रखें और समय-समय पर इसे बदलते रहें. इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक वातावरण का संचार होता है. यह उपाय धन-संपन्नता बनाए रखने में भी सहायक माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

fengshui tips

