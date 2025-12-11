Finger Astrology: हाथ की पांचों उंगलियों का किसी न किसी ग्रह से है गहरा कनेक्शन, जानें कैसा होता है इनका जीवन पर असर!

Finger And Planets Connection: शरीर के अंगों का किसी न किसी ग्रह से संबंध जरूर होता है. हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो हथेली की पांचों उंगलियां किसी न किसी ग्रह से संबंधित हैं. ऐसे में शुभ गुणों वाली उंगली से जुड़े ग्रहों का व्यक्ति के जीवन पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. आइए इस कड़ी में जानें किन ग्रहों का किस उंगली से संबंध है.

शुभ गुणों वाली उंगली

अगर उंगुली शुभ गुणों वाला हो तो उस उंगली से जुड़े ग्रह का व्यक्ति के जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ता है. ध्यान दें कि एक उंगली का शुभ होना इस तरह से आंका जाता है कि उंगली की बनावट कैसी है. जैसे सामुद्रिक शास्त्र के साथ ही हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार उंगली की लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, बनावट नुकीली है या चौकोर या फिर चपटी, गांठें कैसी है और उस पर बने निशान कैसे हैं जैसे कोई चक्र है या तिल तो नहीं है. लंबी, सीधी और संतुलित बनावट हो, उंगली पर अच्छे चिह्न बने हों या सही जगह पर तिल हो तो ऐसी उंगली को शुभ गुणों वाली उंगली कहा जा सकता है.

अंगूठा

अंगूठा का गहरा संबंध शुक्र ग्रह से है. शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य, धन, ऐश्वर्य का कारक ग्रह है. अंगूठा अगर शुभ गुणों वाला हो तो व्यक्ति को भौतिक सुख प्राप्त होता है. जातक में अच्छी इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और तर्क शक्ति होती है.

तर्जनी उंगली

अंगूठे के सबसे पास की उंगली का नाम तर्जनी है जिसका गुरु बृहस्पति ग्रह से गहरा संबंध है. यह उंगली अगर शुभ गुणों वाला हो तो व्यक्ति धर्म-कर्म में शामिल होता है और किसी भी मुद्दे पर गहरी समझ रखता है. ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं.

मध्यमा उंगली

मध्यमा उंगली पर शनि ग्रह का गरा प्रभाव होता है. शुभ गुणों से युक्त अगर यह उंगली हो तो व्यक्ति संगीतप्रेमी होते हैं और ये लोग कलाकार होते हैं. ईश्वर के प्रति इनकी गहरी भक्ति होती है और ये लोग जानवारों से खासकर कुत्तों से बहुत लगाव महसूस करते हैं.

अनामिका उंगली

अनामिका उंगली पर सूर्य का प्रभाव होता है. यह उंगली शुभ गुणों वाला हो तो व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है और बहुत महत्वकाक्षी होता है. ये लोग खूब धन कमाते हैं और इनकी प्रसिद्धि दूर तक फैलती है.

कनिष्ठा उंगली

कनिष्ठा उंगली का संबंध बुध ग्रह से है. बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और पढ़ाई का कारक ग्रह है और जिस व्यक्ति की उंगली शुभ गुणों वाला हो वो लोग पढ़ने-लिखने में बहुत होशियार होते हैं. ये लोग प्रोफेसर, कवि, साहित्यकार हो सकते हैं. बुद्धि से जुड़ी कामों में वे सफल होते हैं.

