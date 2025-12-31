Advertisement
trendingNow13059212
Hindi Newsधर्मधरती पर उठेंगी आग की लपटें, आसमान में खून की तरह लाल हो जाएगा चांद, बेहद खतरनाक है 2026 की ये रात

धरती पर उठेंगी आग की लपटें, आसमान में खून की तरह लाल हो जाएगा चांद, बेहद खतरनाक है 2026 की ये रात

Chandra Grahan 2026 : साल 2026 में कई खास घटनाएं होने वाली हैं. इनमें से कुछ घटनाओं का होना तय है तो कुछ को लेकर हुई भविष्‍यवाणियों पर असमंजस है. आज हम मार्च महीने की एक ऐसी रात के बारे में जानते हैं जो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती पर उठेंगी आग की लपटें, आसमान में खून की तरह लाल हो जाएगा चांद, बेहद खतरनाक है 2026 की ये रात

Holi 2026 : जब चंद्रमा धरती और सूर्य एक सीध में आते हैं ग्रहण लगते हैं. हर साल ऐसी स्थितियां बनती हैं और तब सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण लगते हैं. साल 2026 में भी 4 ग्रहण लग रहे हैं. इनमें से 2 सूर्य ग्रहण हैं और 2 चंद्र ग्रहण हैं. ये ग्रहण जिन जगहों पर नजर आते हैं, वहां इनका विशेष असर होता है. खासतौर पर हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण को विशेष दर्जा दिया गया है. ग्रहण के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. यहां तक कि ग्रहण काल और सूतक काल में नियमित पूजा-पाठ, खाना-पीना आदि भी वर्जित होता है. साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण एक तो बेहद खास मौके यानी कि होली पर लग रहा है, उस पर यह भारत में नजर भी आएगा. जिससे इसका सूतक काल मान्‍य होगा. 

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 

साल 2026 में होलिका दहन की रात एक दुर्लभ योग बन रहा है. 3 मार्च 2026 को होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है. ऐसा संयोग कई दशकों बाद बन रहा है जब होलिका दहन के दिन ना केवल चंद्र ग्रहण लगेगा, बल्कि दिखाई भी देगा. लिहाजा चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले से इसका सूतक काल भी शुरू हो जाएगा. रंगों के त्‍योहार होली पर चंद्र ग्रहण का लगना और भारत में नजर आना बेहद खास है. इससे पहले होली पर जो ग्रहण लगे हैं, वे भारत में नजर नहीं आए, जिससे उनका सूतक नहीं माना गया, लिहाजा होली के उत्‍सव में कोई रुकावट नहीं आई. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जनवरी में गिल्लियां बिखेर देंगे 4 ग्रह, 5 राशि वालों को चारों तरफ से मिलेगा पैसा, पढ़ें 12 राशियों का मासिक राशिफल

होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण

फाल्‍गुन पूर्णिमा के चंद्र ग्रहण लगेगा और यह भारत के कई राज्‍यों में नजर आएगा. यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि में लगेगा और उनके साथ क्रूर ग्रह केतु होंगे. होलिका दहन के दिन इस खंडग्रास चंद्र ग्रहण की शुरुआत 3 मार्च 2026 की दोपहर 03 बजकर 20 बजे से होगी और समपन शाम 06 बजकर 47 मिनट पर होगा. इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट की होगी और सूतक काल 9 घंटे पहले सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाएगा, जो ग्रहण समाप्‍त होने के साथ ही खत्‍म होगा. लिहाजा इस साल होलिका दहन शाम को 6 बजकर 47 मिनट के बाद ही किया जा सकेगा. होलिका दहन पर लगने वाला यह चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय ग्रहण कहा जा रहा है. इस दिन चंद्रमा खून की तरह लाल नजर आएगा, जिसे ब्‍लड मून कहा जाता है. 

यह भी पढ़ें: 2026 में सबसे ज्‍यादा पैसा कमाएंगे ये 5 राशि वाले लोग, उछल जाएंगे बाबा वेंगा की ये भविष्‍यवाणी सुनकर, हर जगह होगी वाह-वाह

भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थीं होलिका 

अपने सगे भाई के 6 साल के बेटे प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठी होलिका स्‍वयं जल गई थी और भक्‍त प्रहलाद बच गए थे. भगवान श्रीहरि विष्‍णु ने अपने भक्‍त की रक्षा की थी. तभी से बुराई पर अच्‍छाई और अधर्म पर धर्म की जीत के पर्व के रूप में हर साल होलिका दहन किया जाएगा. 

...इसलिए खतरनाक है यह रात 

हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जाता है क्‍योंकि इस समय वातावरण में नकारात्‍मकता बढ़ जाती है. उस पर होली की रात को तंत्र-मंत्र, काला जादू आदि बहुत किए जाते हैं. ऐसे में होली पर चंद्र ग्रहण पड़ने से लोगों को सतर्क रहना चाहिए. नशा करने से बचें, सुनसान स्‍थानों पर ना जाएं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

chandra grahan 2026

Trending news

NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
Temjen Imna Along
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
Latest West Bengal News
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत