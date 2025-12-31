धरती पर उठेंगी आग की लपटें, आसमान में खून की तरह लाल हो जाएगा चांद, बेहद खतरनाक है 2026 की ये रात

Holi 2026 : जब चंद्रमा धरती और सूर्य एक सीध में आते हैं ग्रहण लगते हैं. हर साल ऐसी स्थितियां बनती हैं और तब सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण लगते हैं. साल 2026 में भी 4 ग्रहण लग रहे हैं. इनमें से 2 सूर्य ग्रहण हैं और 2 चंद्र ग्रहण हैं. ये ग्रहण जिन जगहों पर नजर आते हैं, वहां इनका विशेष असर होता है. खासतौर पर हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण को विशेष दर्जा दिया गया है. ग्रहण के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. यहां तक कि ग्रहण काल और सूतक काल में नियमित पूजा-पाठ, खाना-पीना आदि भी वर्जित होता है. साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण एक तो बेहद खास मौके यानी कि होली पर लग रहा है, उस पर यह भारत में नजर भी आएगा. जिससे इसका सूतक काल मान्‍य होगा.

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण

साल 2026 में होलिका दहन की रात एक दुर्लभ योग बन रहा है. 3 मार्च 2026 को होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है. ऐसा संयोग कई दशकों बाद बन रहा है जब होलिका दहन के दिन ना केवल चंद्र ग्रहण लगेगा, बल्कि दिखाई भी देगा. लिहाजा चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले से इसका सूतक काल भी शुरू हो जाएगा. रंगों के त्‍योहार होली पर चंद्र ग्रहण का लगना और भारत में नजर आना बेहद खास है. इससे पहले होली पर जो ग्रहण लगे हैं, वे भारत में नजर नहीं आए, जिससे उनका सूतक नहीं माना गया, लिहाजा होली के उत्‍सव में कोई रुकावट नहीं आई.

होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण

फाल्‍गुन पूर्णिमा के चंद्र ग्रहण लगेगा और यह भारत के कई राज्‍यों में नजर आएगा. यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि में लगेगा और उनके साथ क्रूर ग्रह केतु होंगे. होलिका दहन के दिन इस खंडग्रास चंद्र ग्रहण की शुरुआत 3 मार्च 2026 की दोपहर 03 बजकर 20 बजे से होगी और समपन शाम 06 बजकर 47 मिनट पर होगा. इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट की होगी और सूतक काल 9 घंटे पहले सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाएगा, जो ग्रहण समाप्‍त होने के साथ ही खत्‍म होगा. लिहाजा इस साल होलिका दहन शाम को 6 बजकर 47 मिनट के बाद ही किया जा सकेगा. होलिका दहन पर लगने वाला यह चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय ग्रहण कहा जा रहा है. इस दिन चंद्रमा खून की तरह लाल नजर आएगा, जिसे ब्‍लड मून कहा जाता है.

भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थीं होलिका

अपने सगे भाई के 6 साल के बेटे प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठी होलिका स्‍वयं जल गई थी और भक्‍त प्रहलाद बच गए थे. भगवान श्रीहरि विष्‍णु ने अपने भक्‍त की रक्षा की थी. तभी से बुराई पर अच्‍छाई और अधर्म पर धर्म की जीत के पर्व के रूप में हर साल होलिका दहन किया जाएगा.

...इसलिए खतरनाक है यह रात

हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जाता है क्‍योंकि इस समय वातावरण में नकारात्‍मकता बढ़ जाती है. उस पर होली की रात को तंत्र-मंत्र, काला जादू आदि बहुत किए जाते हैं. ऐसे में होली पर चंद्र ग्रहण पड़ने से लोगों को सतर्क रहना चाहिए. नशा करने से बचें, सुनसान स्‍थानों पर ना जाएं.

