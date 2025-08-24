Lalbaugcha Raja: सामने आ गई 'लालबागचा राजा' की पहली झलक, बैंगनी धोती, हाथ में चक्र और सिर पर मुकुट में दिखे गणपति

History of Lalbaugcha Raja: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के सबसे लोकप्रिय और श्रद्धेय गणपति 'लालबागचा राजा' के इस साल के स्वरूप की पहली झलक सामने आ गई है. रविवार को श्रद्धालुओं के सामने जैसे ही इसकी पहली झलक आई, इसके साथ ही बप्पा के दर्शन समारोह की शुरुआत हुई. भगवान गणेश के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का माहौल देखते ही बन रहा था.

हाथ में चक्र, बैंगनी धोती और आकर्षक मुकुट में दिखे गणपति

इस बार लालबागचा राजा का रूप अत्यंत मनमोहक और दिव्य नजर आ रहा है. बप्पा के हाथ में चक्र, सिर पर आकर्षक मुकुट और बैंगनी रंग की धोती ने इस साल की प्रतिमा को खास बना दिया है. गणेश भक्तों ने जैसे ही इस रूप को देखा, पूरा पंडाल 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों से गूंज उठा.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | First look of Lalbaugcha Raja unveiled ahead of Ganesh Chaturthi pic.twitter.com/JjjuW03eXR — ANI (@ANI) August 24, 2025

बता दें कि लालबागचा राजा, गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान, महाराष्ट्र के मुंबई स्थित लालबाग में स्थापित सार्वजनिक गणेश प्रतिमा है. यह प्रतिमा 11 दिनों तक भक्तों को दर्शन देती है. उसके बाद प्रतिमा अनंत चतुर्दशी के दिन गिरगांव चौपाटी पर अरब सागर में विसर्जित कर दी जाती है.

27 अगस्त से मनाया जाएगा गणेशोत्सव

इस साल गणेशोत्सव 27 अगस्त से देशभर में धूमधाम से मनाया जाएगा. लेकिन, मुंबई में गणपति बप्पा के आगमन से पहले ही तैयारियां जोरों पर हैं. हर साल की तरह इस बार भी 'लालबागचा राजा' के प्रथम दर्शन के लिए मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे.

'नवसाला पावणारा गणपती' यानी मन्नतें पूरी करने वाले बप्पा के रूप में प्रसिद्ध लालबागचा राजा की महिमा ऐसी है कि उनकी झलक पाने की लोग सालभर प्रतीक्षा करते हैं.

रविवार को हुए प्रथम दर्शन समारोह में भी भारी संख्या में भक्त उमड़े. महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी अपने प्रिय बप्पा के दर्शन पाने को लालायित नजर आए. कुछ भक्त तो घंटों पहले से ही लाइन में खड़े हो गए थे ताकि सबसे पहले बप्पा की एक झलक पा सकें. लालबागचा राजा सिर्फ एक गणेश प्रतिमा नहीं है, यह मुंबई की आस्था, विश्वास और परंपरा का प्रतीक बन चुका है. हर साल की तरह इस बार भी मंडप की सजावट, सुरक्षा व्यवस्था और दर्शन प्रक्रिया को बेहद व्यवस्थित है. अब गणेशोत्सव बस शुरू होने को है, लालबागचा राजा के पहले दर्शन ने मानो पूरे शहर में गणपति बप्पा का आगमन करा दिया है.

लालबागचा राजा मंडल का इतिहास

बताते चलें कि लालबागचा राजा मुंबई का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय गणेश मंडल है. यह मंडल मुंबई परेल इलाके के लालबाग इलाके में बना हुआ है. इसका पूरा नाम लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है. इस मंडल की स्थापना 1934 में हुई थी. जब गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत होती है तो इस मंडल में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. इस मंडल में विराजित गणपति को इसे "नवसाचा गणपति" (मनोकामना पूरी करने वाला गणपति) के नाम से भी जाना जाता है.

यह सार्वजनिक गणेश मंडल कोली मछुआरों और स्थानीय व्यापारियों ने मिलकर शुरु किया था. असल में 1900 के दशक में लालबाग क्षेत्र में इस इलाके में करीब 130 कपास मिलें थीं, जिससे बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिलता था. 1932 में औद्योगीकरण की वजह से पेरु चाल नाम का एक स्थानीय बाजार बंद हो गया. इसकी वजह से मछुआरों और व्यापारियों की आजीविका संकट में पड़ गई.

गणपति ने पूरी कर दी सारी मुराद

इन लोगों ने भगवान गणेश से मन्नत मांगी कि अगर उनकी आजीविका बच जाए और व्यापार के लिए नया स्थान मिले, तो वे गणपति की पूजा करेंगे. आखिरकार उनकी ये मन्नत पूरी हुई और उन्हें लालबाग में मार्केट बनाने के लिए उन्हें जमीन का एक भूखंड मिल गया. इसके बाद उन्होंने इस स्थान का एक हिस्सा गणपति पूजा के लिए समर्पित करके 1934 से हर साल गणेश मूर्ति स्थापना की परंपरा शुरू की.

गणेश चतुर्थी के दौरान शुरुआत में गणपति की मूर्ति करीब 2 फुट तक ऊंची होती थी लेकिन समय के साथ इसकी भव्यता और लोकप्रियता बढ़ती गई. अब लालबागचा राजा की मूर्ति 18 से 20 फुट ऊंची होती है, जो सिंहासन पर विराजमान गणपति के रूप में सजाई जाती है. इसमें सोने-चांदी के आभूषण, ऊँचा मुकुट, और राजसी वस्त्र होते हैं.

लाल मिट्टी की वजह से पड़ा नाम

इस मंडल में विराजित गणपति को "लालबागचा राजा" नाम इसलिए मिला क्योंकि यह लालबाग इलाके क्षेत्र में स्थापित है और यहां पर भगवान गणेश को राजसी स्वरूप में सजाया जाता है. इस इलाके का नाम "लालबाग" यहां पर पाई जाने वाली लाल मिट्टी की वजह और विशाल बगीचों की वजह से पड़ा है. यहां पर बनने वाली भगवान गणेश की मूर्ति का निर्माण कांबली परिवार की ओर से 1935 से किया जा रहा है. यहां पर विराजित गणपति के चेहरे का डिज़ाइन पेटेंटेड है, जो हर साल एकसमान रखा जाता है.

(एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)