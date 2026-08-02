/सावन सोमवार पर स्नान, पूजा और कपड़ों से जुड़ी ये भूल पड़ सकती है भारी, महिलाएं जरूर जान लें!

शिव जी के प्रिय सावन महीने का पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026 को रखा जाएगा. इस दिन शिवभक्त व्रत रखते हैं और शिव जी व माता पार्वती की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. लेकिन जाने-अनजाने में की गई गलतियां पूजा-व्रत को खंडित कर सकती हैं. ऐसे में धर्म-शास्त्रों में बताए गए नियम जरूर जान लें, ताकि वो गलतियां करने से बच सकें और पूरा फल मिल सके.
- सावन सोमवार की पूजा में ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर, केतकी का फूल या तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाएं. धर्म-शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा में ये चीजें वर्जित हैं.
- सावन सोमवार व्रत के दिन बाल और नाखून न काटें.
- सावन सोमवार के दिन किसी भी तरह के तामसिक भोजन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, नशीले का सेवन न करें.
- सावन सोमवार व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करें कि दिन में न सोएं.
- सावन सोमवार व्रत के दिन नकारात्मक न बोलें, किसी का अपमान न करें.
- सावन सोमवार व्रत के दिन तन और मन दोनों की पवित्रता रखें. इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें.
- सावन सोमवार व्रत के दिन महिलाएं बाल न धोएं. साथ ही पूजा के समय बालों को बांधकर रखें, खुले न रखें. ताकि पूजा की पवित्रता कायम रहे.
- सावन सोमवार के व्रत और पूजा के दौरान महिलाएं काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें. इस दिन सफेद, हरा रंग पहनना विशेष शुभ होता है.
- महिलाएं कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें. धर्म-शास्त्रों में महिलाओं के लिए केवल आधी (जलहरी तक की) परिक्रमा करने का विधान बताया गया है.
सावन सोमवार व्रत के दिन फलाहार करें. इसमें फल, शकरकंद, आलू, साबूदाना, कुट्टू का आटा, मूंगफली आदि का सेवन कर सकते हैं. बेहतर है कि नमक का सेवन न करें, यदि कर रहे हैं तो सेंधा नमक ही खाएं. सामान्य नमक का सेवन न करें.
सावन सोमवार, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि समेत शिव जी को समर्पित सभी व्रत में शाम को पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है. इसलिए संभव हो तो शाम को प्रदोष काल में शिव पूजा जरूर करें.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय मान्यताओं और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं में पूजा-विधि एवं नियमों में भिन्नता हो सकती है. Zee News इन मान्यताओं की पुष्टि नहीं करता.)