Upay Totke: घर से निगेटिव एनर्जी दूर करने का ये है सबसे सस्ता उपाय, यह एक चीज खोलेगा सफलता के रास्ते!

Ftikari Ka Upay: फिटकरी के कुछ उपाय बहुत असरदार और बहुत सस्ते होते हैं. आज की इस कड़ी में हम कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानेंगे जिसको करे से घर में सुख शांति तो आएगी ही इसके साथ ही घर के बच्चों का मन पढ़ाई में लग पाएगा. फिटकरी के टोटके घर के सदस्यों के लिए सफलता के अनेक रास्ते खोल सकते हैं. आइए इन चमत्कारी उपायों और और उनके शुभ परिणामों के बारे में विस्तार से जानें.

दुकान और ऑफिस

परिवार के लोग हर क्षेत्र में सफल हो सकें और जीवन में सकारात्मकता बनी रहे इसके लिए एक काले कपड़े में एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का बांधे और फिर उसे घर, दुकान या अपने ऑफिस के मुख्य द्वार पर लटकाएं. इससे कोई भी नकारात्मक उर्जा उस जगह को छू भी नहीं पाएगी और हर ओर से सफलता हासिल होगी.

वास्तु दोष के लिए टोटका

वास्तु दोष से अगर घर में धन हानि बनी रहती है और घर के सदस्य बीमार रहते हैं तो फिटकरी का उपाय कर इन परेशानियों को दूर किया जा सकता है. इसके लिए एक टोटका कर सकते हैं. घर में जिस पानी से पोंछा लगा रहे हो उसमें फिटकरी डालें और घर के कोने कोने में पोंछा लगाएं. शुभ परिणाम दिखने लगेंगे.

स्टडी के लिए टोटका

घर के बच्चे एकाग्रता से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिटकरी का टोटका उनकी मदद कर सकता है. स्टडी टेबल पर फिटकरी का एक टुकड़ा रखें और उस पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बच्चे को पड़ने के लिए कहें. इससे उनका मन स्थिर रहेगा और पढ़ाई में सीखी बातों को याद रख पाएंगे.

आय में बढ़ोतरी के उपाय

अगर घर के किसी सदस्य पर भारी कर्ज है या उसकी आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो यह फिटकरी का टोटका जरूर कर लेना चाहिए. एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी लें और उस पर सिंदूर लगाकर उसको बांधें. इसके बाद शाम में पीपल के पेड़ के नीचे इसे इस तरह बड़े पत्थर से दबा दें कि इस पर किसी की नजर न पड़े. इस उपाय को तीन बुधवार तक करें तो धन की कोई भी समस्या दूर होने लगेगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

