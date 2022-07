Home Temple Tips: घर के मंदिर में कभी ना रखें ये 5 चीजें, मिलेगा छप्परफाड़ धन; चमकेगी किस्मत

Things Not To Keep In Home Temple: घर का मंदिर (Temple) बहुत खास जगह होती है. यह जगह आपकी घर के लिए समृद्धि और खुशहाली के द्वार खोलती है. जब किसी शख्स का मन व्याकुल होता है तो वह सारी चिंताओं को छोड़कर मंदिर में पूजा करता है और शांति पाता है. आपके रहने की जगह पर सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का काम भी घर में मौजूद मंदिर करता है. लेकिन कई बार देखा गया है कि घर के मंदिर हम कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं, जिसने भगवान (Lord) रूठ सकते हैं. ऐसे में खास ख्याल रखना चाहिए कि घर के मंदिर क्या रखना चाहिए और क्या नहीं.

एक से ज्यादा मूर्तियां घर के मंदिर में नहीं रखें

अधिकतर लोग घर के मंदिर में भगवान की एक से ज्यादा मूर्तियां रखते हैं, लेकिन इसे गलत माना गया है. भगवान की एक से ज्यादा मूर्तियां आपके लिए समस्याओं का कारण बन सकती हैं. इसलिए आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, घर के मंदिर में उनकी 1 से ज्यादा मूर्तियां नहीं रखें.

घर में भगवान के रौद्र रूप की तस्वीर नहीं रखें

अगर आपके घर के मंदिर में भगवान के रौद्र रूप की कोई तस्वीर है तो उसे तुरंत हटा दें. मान्यता है कि अगर किसी तस्वीर में भगवान गुस्से में दिखाई देते हैं तो उससे घर में कलह होने लगती है. अगर आपके घर में भगवान हनुमान और भगवान भोलेनाथ की नटराज रूप वाली तस्वीर है तो उसे घर के मंदिर से तुरंत हटा दीजिए.

घर में नहीं रखें टूटी हुई मूर्तियां

अगर आपके घर के मंदिर में भगवान की कोई टूटी या फिर चिटकी हुई मूर्ति है तो ये काफी अशुभ है. टूटी हुई मूर्ति की आराधना ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं. टूटी हुई मूर्ति की पूजा करने से नकारात्मक फल मिलते हैं.

घर के मंदिर में नहीं रखें पूर्वजों की तस्वीर

कई बार देखा गया है कि लोग घर के मंदिर में भगवान के साथ अपने पूर्वजों की तस्वीर भी रख देते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. पूर्वजों की तस्वीर भगवान के मंदिर में रखने से दोनों का अपमान होता है और घर की समृद्धि रुक जाती है.

मुरझाए फूल घर के मंदिर में नहीं रखें

मान्यता है कि भगवान को फूल चढ़ाने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं. लेकिन भगवान को फूल अर्पित करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि फूल मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए.

