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फेंगशुई के इन उपायों से बदल जाएगी जीवन की दिशा, Feng Shui एक्सपर्ट से जानिए फ्लाइंग स्टार से जुड़े टिप्स

Flying Star Feng Shui 2026: साल 2026 'डबल फायर हॉर्स' की तीव्र ऊर्जा का समय है, जहां फ्लाइंग स्टार फेंगशुई के जरिए आप अपने घर की दिशाओं को व्यवस्थित कर समृद्धि पा सकते हैं. प्रख्यात विशेषज्ञ ज्योति अरोड़ा के अनुसार, यह प्रणाली भय के लिए नहीं बल्कि सही दिशा और स्पष्ट इरादों के साथ जीवन की ऊर्जा को आपके पक्ष में मोड़ने का मार्ग है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 11, 2026, 09:12 PM IST
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फेंगशुई के इन उपायों से बदल जाएगी जीवन की दिशा, Feng Shui एक्सपर्ट से जानिए फ्लाइंग स्टार से जुड़े टिप्स

Flying Star Feng Shui 2026: साल 2026—Double Fire Horse year सिर्फ एक नया कैलेंडर वर्ष नहीं, बल्कि ऊर्जा के पुनर्संयोजन का समय है. यह वह क्षण है जब दिशाएं केवल भौतिक स्थान नहीं रहतीं, बल्कि हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करने लगती हैं. क्या आपके घर का East इस वर्ष समृद्धि का द्वार बनेगा, या South आपको धैर्य और संतुलन का पाठ पढ़ाएगा? प्रख्यात फेंगशुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा के अनुसार, इसका उत्तर फ्लाइंग स्टार फेंगशुई में निहित है, जो एक गहन और सटीक प्रणाली, जो हर वर्ष घर की ऊर्जा को पुनः व्यवस्थित करती है . उनके शब्दों में, फ्लाइंग स्टार्स भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने के लिए होते हैं. जब दिशा सही होती है और इरादा स्पष्ट होता है, तो ऊर्जा स्वयं आपके पक्ष में कार्य करती है. आइए, फेंगशुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा से जानते हैं फेंगशुई के खास टिप्स.

Center: घर का हृदय, विजय का केंद्र

2026 में घर का केंद्र Star #1—Victory Star से प्रभावित है. यह ऊर्जा उपलब्धियों, स्पष्टता और आगे बढ़ने की शक्ति का प्रतीक है. जब घर का केंद्र स्वच्छ, खुला और संतुलित होता है, तो यह पूरे घर में सकारात्मक प्रवाह उत्पन्न करता है. विद्यार्थियों के लिए यह एकाग्रता को बढ़ाता है, व्यवसायियों के लिए निर्णायकता लाता है, और पेशेवर जीवन में उन्नति के संकेत देता है. इस क्षेत्र को अव्यवस्था से मुक्त रखना अत्यंत आवश्यक है. Victory Flag या Trio of Horses जैसे प्रतीक इस ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं.

Southeast: भविष्य की समृद्धि का क्षेत्र

Southeast में स्थित Star #9 इस वर्ष की सबसे प्रभावशाली ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है. यह वह दिशा है जहां अवसर सहज रूप से आकर्षित होते हैं. प्राकृतिक तत्व जैसे हरे पौधे या Wealth Tree इस ऊर्जा को पोषित करते हैं. यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऊर्जा प्रामाणिकता को पहचानती है, इसलिए कृत्रिम तत्वों से बचना अधिक उपयुक्त है.

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South: स्थिरता और सावधानी का क्षेत्र

South में स्थित Five Yellow Star एक संवेदनशील ऊर्जा है, जो अस्थिरता, वित्तीय बाधाएं और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है यदि इसे सक्रिय या बाधित किया जाए. इस दिशा में किसी भी प्रकार की खुदाई, ड्रिलिंग या नवीनीकरण से बचना चाहिए, विशेषकर वर्ष के संवेदनशील महीनों में. Heart Sutra Pagoda या धातु तत्व इस ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक होते हैं. कभी-कभी सर्वोत्तम उपाय निष्क्रियता ही होती है.

Northwest: स्वास्थ्य का सूक्ष्म संकेत

Northwest में Illness Star #2 की उपस्थिति शरीर और ऊर्जा के बीच संतुलन की आवश्यकता को दर्शाती है. यह क्षेत्र विशेष रूप से वरिष्ठ सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है. 9 Prosperity Wu Lou जैसे उपचारात्मक प्रतीक इस ऊर्जा को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं. यह समय अपने शरीर की सुनने और विश्राम को प्राथमिकता देने का है.

Northeast: आकर्षण और ज्ञान का संतुलन

Northeast में Star #4 स्थित है, जो प्रेम, आकर्षण और शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है. यह क्षेत्र नए संबंधों और शैक्षणिक प्रगति के लिए अनुकूल है. Peach Blossom flowers और Education Pagoda इस ऊर्जा को सक्रिय करते हैं. हालांकि, जहां आकर्षण होता है, वहां सजगता भी आवश्यक होती है. संतुलन ही स्थिरता की कुंजी है.

West और Southwest: संवाद और सुरक्षा

West में Star #3 की उपस्थिति संवाद को टकराव में परिवर्तित कर सकती है. इस क्षेत्र में लाल तत्वों का संतुलित उपयोग ऊर्जा को शांत कर सकता है. Southwest में Star #7 हानि, ईर्ष्या और विश्वासघात से जुड़ी ऊर्जा लाता है. Rhinoceros और Elephant जैसे प्रतीक सुरक्षा प्रदान करते हैं और नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं.

East: समृद्धि और स्वास्थ्य का संतुलन

East में Star #8 आर्थिक अवसरों का संकेत देता है, परंतु यह भी स्मरण कराता है कि समृद्धि तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य उसके साथ हो. Dragon ऊर्जा इस दिशा में शक्ति और संरक्षण प्रदान करती है. यदि इस दिशा में मुख्य द्वार हो, तो अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाना आवश्यक है. 

ऊर्जा का संतुलन ही जीवन का संतुलन है

Flying Star Feng Shui 2026 का मूल संदेश स्पष्ट है- हर दिशा एक जीवंत ऊर्जा है.। कुछ ऊर्जा सहयोगी होती हैं, जबकि कुछ सावधानी की मांग करती हैं. जब हम इन ऊर्जाओं को समझते हैं और उनके अनुसार अपने स्थान को संतुलित करते हैं, तो जीवन में सहजता और प्रवाह आता है. अंततः, जब घर की ऊर्जा संतुलित होती है, तब जीवन भी संतुलित हो जाता है. इस वर्ष केवल समय के परिवर्तन को न देखें, बल्कि दिशा के महत्व को समझें. क्योंकि सही दिशा में किया गया एक छोटा सा परिवर्तन भी आपके जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सकता है.

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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