इस मंदिर में बाल उगाने की अर्जी लेकर आते हैं गंजे लोग, मनोकामना की चिट्ठी के साथ रखी जाती है बालों की लट

Mikami Shrine Temple Japanese: लोग म‍ंदिर में भगवान से धन, दौलत, तरक्‍की, खुशियां, मनचाहा लाइफ पार्टनर जैसी कई मुरादें मांगते हैं. लेकिन एक मंदिर ऐसा है जहां लोग बाल उगने की अर्जी लेकर जाते हैं. यहां दूर-दूर से गंजे लोग प्रार्थना करने आते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:22 AM IST
Hair Temple in Japan: गंजापन या बाल झड़ने की समस्‍या ऐसी है जिससे परेशान लोग दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे. बाल झड़ने की समस्‍या के पीछे कई कारण जिम्‍मेदार हैं. इससे निजात पाने के  लिए लोग तरह-तरह के जतन भी करते हैं. फिर चाहे वह तरह-तरह के शैंपू, तेल, घरेलू नुस्‍खे आजमाना हो या हेयर ट्रांसप्‍लांट कराना हो. लेकिन जापान के क्‍योटो में एक ऐसा अनोखा मंदिर है, जहां लोग बाल उगने की प्रार्थना लेकर आते हैं. मान्‍यता है कि इस मंदिर में अर्जी लगाने से व्‍यक्ति को घने, लंबे बाल मिलते हैं. 

चिट्ठी लिखकर लगाते हैं अर्जी 

जापान के क्योटो शहर में प्रसिद्ध आरशियामा बांस फॉरेस्ट के समीप मिकामी श्राइन नाम का एक मंदिर है. मान्‍यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से बालों से जुड़ी समस्‍याएं दूर होती हैं. साथ ही जो लोग गंजे हो गए हैं या उसी दिशा में हैं, वे यहां चिट्ठी लिखकर बाल देने की प्रार्थना करते हैं. कुछ लोग तो चिट्ठी के साथ अपने बालों की लट भी रखकर आते हैं. 

जापान के पहले हेयर ड्रेसर का मंदिर 

यह मंदिर जापान के पहले हेयर ड्रेसर फुजिवारा उनेमेनोसुके मसायुकी को समर्पित है. जिन्‍हें भगवान कामी कहा जाता है. कहा जाता है कि फुजीवरा मसायुकी जापान के पहले हेयर ड्रेसर थे और वे  अपने समय में बालों की हेयरस्टाइल और देखभाल के लिए इतने ज्यादा फेमस थे कि लोग इन्हें देवता के समान मानने लगे थे. फिर उनका मंदिर भी बना. 

पुण्‍यतिथि के दिन बंद रहते हैं सैलून 

आलम है कि उनके निधन के बाद से ही एक परंपरा चली आ रही है कि उनकी पुण्‍यतिथि के दिन यहां के सैलून बंद रहते हैं. भगवान कामी के प्रति सम्मान और श्रद्धा भावना दर्शाने के लिए ऐसा किया जाता है. 

इतना ही नहीं जापान के बड़े हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट भी इस मंदिर में आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं. वहीं जो लोग नेशनल बार्बर या ब्यूटीशियन की परीक्षा देने जा रहे हो, तो वो भी परीक्षा-इंटरव्‍यू से पहले इस मंदिर में दर्शन करने आता है. 

लिफाफे में रखते हैं प्रार्थना और बाल 

मिकामी श्राइन में पूजा करने का तरीका भी काफी अलग है. यहां आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले एक खास तरह की प्रेयर एनवेलप यानी प्रार्थना लिफाफा खरीदते हैं. जिसमें मंदिर के पुजारी श्रद्धालु के बालों की एक छोटी से लट काटकर रख देते हैं. फिर श्रद्धालु भगवान मसायुकी के सामने अच्‍छे बाल और सेहत देने की प्रार्थना करते हैं. इसके बाद पुजारी को लिफाफा दे देते हैं. 

हालांकि इस मान्‍यता का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि यहां आने से लोगों में विश्‍वास और मानसिक मजबूती बढ़ती है, जो उनका तनाव दूर करती है. चूंकि तनाव के कारण बाल बहुत झड़ते हैं. इस तरह तनाव दूर होने से बालों का झड़ना कम हो जाता है या बंद हो जाता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

