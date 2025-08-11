सुख-समृद्धि के लिए Gen-Z जातक धारण करें इनमें से कोई 1 रत्न, रॉकेट की रफ्तार से होगी तरक्की
सुख-समृद्धि के लिए Gen-Z जातक धारण करें इनमें से कोई 1 रत्न, रॉकेट की रफ्तार से होगी तरक्की

Gen-Z Lucky Genstone: वैसे तो रत्न शास्त्र में सुख-समृद्धि के लिए कई रत्न बताए गए हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे चमत्कारी रत्नों के बारे में बता रहे हैं, जो Gen-Z जातकों की सुख-समृद्धि में सहायक हो सकते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:01 PM IST
Gen-Z Lucky Genstone: आज के भौतिकवादी युग में सुख की ताहत हर किसी को है. प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन तमाम सुख के साधनों और ऐश्वर्य से भार रहे. इसके लिए लोग दिन-रात मेहनत भी कहते हैं, लेकिन कई बार मेहनत का फल भी अनुकूल प्राप्त नहीं होता. हालांकि, रत्न ज्योतिष में कुछ विशेष रत्न ऐसे माने जाते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतुलन लाने में सहायक होते हैं. इन्हें धारण करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी बढ़ती है. हालांकि, किसी भी रत्न को पहनने से पहले योग्य ज्योतिषी की सलाह लेना बेहद आवश्यक है. आइए जानते हैं वे रत्न जो सुख-शांति और खुशहाली के प्रतीक माने जाते हैं और Gen-Z जातकों के लिए भाग्यवर्धक साबित होते हैं.

क्लियर क्वार्ट्ज 

क्लियर क्वार्ट्ज मानसिक तनाव और जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में सहायक माना जाता है. यह मन को शांत रखता है और सोचने-समझने की क्षमता को मजबूत करता है. इस रत्न को शुद्ध करके धारण करने पर यह मान-सम्मान और धन में वृद्धि का कारण बन सकता है. इसे माला, ब्रेसलेट या पेंडेंट के रूप में पहना जा सकता है.

एमेथिस्ट

एमेथिस्ट तनाव कम करने और सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है. नई शुरुआत, सुख-शांति और समृद्धि के लिए यह रत्न खास प्रभाव डाल सकता है. ज्योतिर्विद के मार्गदर्शन में पहनने से यह धन, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा प्रदान करने में सहायक होता है.

सिट्रीन 

सिट्रीन को सफलता और प्रेरणा का प्रतीक माना जाता है. इसे पहनने से जीवन में उत्साह और नई ऊर्जा का संचार होता है. यह रत्न बाधाओं को दूर करने, भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य लाने में सहायक माना जाता है.

मूनस्टोन 

मूनस्टोन को नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है. इसे धारण करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. जो लोग आत्मिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, वे ज्योतिषीय परामर्श लेकर इसे पहन सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

