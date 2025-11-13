Advertisement
trendingNow13000847
Hindi Newsधर्म

शुक्रवार को करें लौंग 5 चमत्कारी टोटके, धन की कमी होगी दूर, घर में आएगी बरकत

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ और हवन के दौरान लौंग (Clove) का प्रयोग अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है. लौंग न सिर्फ पूजा में उपयोगी है, बल्कि यह स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शुक्रवार को करें लौंग 5 चमत्कारी टोटके, धन की कमी होगी दूर, घर में आएगी बरकत

Shukrawar Ke Astro Upay: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ और हवन के दौरान लौंग (Clove) का प्रयोग अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है. लौंग न सिर्फ पूजा में उपयोगी है, बल्कि यह स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है. भारतीय घरों में इसका इस्तेमाल भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए तो होता ही है, लेकिन इसके आध्यात्मिक और टोटके संबंधी महत्व भी बहुत गहरे हैं. ऐसा माना जाता है कि यदि शुक्रवार के दिन लौंग से जुड़े कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो घर से नकारात्मकता दूर होती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं ऐसे पांच प्रभावी लौंग टोटके, जो शुक्रवार को करने से जीवन में शुभ परिवर्तन ला सकते हैं.

मां लक्ष्मी की कृपा पाने का लौंग उपाय

शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी की उपासना के लिए सबसे शुभ माना गया है. इस दिन आप गुलाब के फूलों के साथ दो लौंग की कलियां माता लक्ष्मी को अर्पित करें. यह उपाय करने से देवी लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और घर में धन, सौभाग्य और स्थिरता आती है. यदि आप आर्थिक तंगी या कर्ज से परेशान हैं, तो यह टोटका धीरे-धीरे आपकी समस्या को कम करता है और आय के नए स्रोत खोलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक ऊर्जा मिटाने का टोटका

अगर घर में तनाव, झगड़े या भारीपन महसूस हो रहा है, तो यह टोटका अवश्य करें. शुक्रवार की शाम एक छोटी कटोरी या मिट्टी के पात्र में 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची डालें और उसे जलाएं. जब इनसे धुआं उठे, तो उसे पूरे घर में फैलाएं. बाद में राख को पानी में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें. इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मकता और शांति का संचार होता है.

धन लाभ का प्रभावी उपाय

घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना जाता है. शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान उनके चरणों में 2 या 5 लौंग अर्पित करें. पूजा के बाद उन्हीं लौंग को उठाकर अपने पर्स या तिजोरी में रख लें. यह उपाय धन आगमन के योग बनाता है और अटके हुए पैसों की प्राप्ति में मदद करता है.

घर में सुख-शांति और समृद्धि लाने का टोटका

शुक्रवार की शाम दो तेज पत्तों पर पांच लौंग रखकर जलाएं. जब इसका धुआं उठे, तो उसे पूरे घर में घुमाएं और अंत में राख को मुख्य द्वार के पास रख दें. यह उपाय न सिर्फ घर में सुख-समृद्धि बढ़ाता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य भी बढ़ाता है. अगर, घर में मतभेद या तनाव चल रहा हो, तो यह टोटका विशेष रूप से प्रभावी है.

यह भी पढ़ें: Ank Jyotish: इस मूलांक के लोग होते दिल के सच्चे, प्यार और रिश्तों में निभाते हैं पूरी वफादारी

घर में बरकत और खुशहाली बनाए रखने का उपाय

माता लक्ष्मी की पूजा करते समय पांच कौड़ियां और पांच लौंग की कलियां उनके चरणों में अर्पित करें. इसके बाद उन्हें लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी पोटली बना लें और इसे अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें. यह सरल उपाय घर में बरकत, स्थायी धन और खुशहाली लाने में मदद करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

astro remedy

Trending news

बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
Indian Air Force
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
amit shah
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
Delhi blast
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
पलटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
Bihar Chunav Result 2025
पलटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका
Shivsena
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका
अहमदाबाद विमान हादसे के लिए पायलट नहीं था जिम्मेदार, केन्द्र ने SC में दिया जवाब
Ahmedabad Air India crash
अहमदाबाद विमान हादसे के लिए पायलट नहीं था जिम्मेदार, केन्द्र ने SC में दिया जवाब
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र
delhi bomb blast news
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र
'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', SC की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को नसीहत
Supreme Court
'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', SC की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को नसीहत
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स हिरासत में; विस्फोट की सराहना करने पर असम में 17 गिरफ्तार; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स हिरासत में; विस्फोट की सराहना करने पर असम में 17 गिरफ्तार; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट
कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
Delhi blast
कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?