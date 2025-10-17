Advertisement
Panch Parva 2025: धनतेरस से भाई दूज तक... कल से शुरू हो रहा आनंद का 'पंच' महोत्सव; जानें रोजाना के शुभ मुहूर्त

Panch Parva 2025 Tithi: भारत के त्योहारों में सबसे बड़ा पंच पर्व शनिवार से शुरू हो रहा है. धनतेरस से शुरू होने वाले इस महोत्सव का समापन भाई दूज के दिन होता है. आइए आपको बताते हैं कि इन पंच पर्वों में पूजा और खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त कौन से आने वाले हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:41 PM IST
Panch Parva 2025 significance: जब कार्तिक मास में हर घर के आंगन में आशा के दीये मुस्कराने लगें तो समझ लीजिए कि पंच पर्व का आगमन हो चुका है. यह साल का वह अति शुभ समय होता है, जब केवल घर नहीं, बल्कि हृदय भी आलोकित होते हैं. धन, धर्म, आरोग्य, प्रेम और कृतज्ञता इन पांच ऊर्जाओं को जगाने वाला यह पर्व इस वर्ष 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. इस बार 'पंच पर्व' विशेष है क्योंकि यह इस बार 6 दिनों तक चलेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह कालखंड केवल उत्सव नहीं बल्कि ग्रहों की शुभ ऊर्जा को जाग्रत करने का संयोग है. इन दिनों में हर दीपक सिर्फ मिट्टी का नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और विश्वास का प्रतीक बन जाता है. आइए जानें कि किस दिन पूजा और खरीदारी के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त रहने वाला है. 

धनतेरस (18 अक्टूबर): आरोग्य और समृद्धि का द्वार खुलने का दिन

कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाने वाला धनतेरस गुरु और शुक्र ग्रह से जुड़ा है. यानी आरोग्य, आयु और ऐश्वर्य की ऊर्जा का संगम. इस दिन कुबेर देव और धनवंतरि भगवान की पूजा का विधान है.

शुभ मुहूर्त: शाम 7:11 से रात 9:22 तक

उपाय: पीतल या चांदी की वस्तु खरीदें, दीपदान करें और हल्दी का दान करें. इससे शुक्र बलवान होता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है.

नरक चतुर्दशी (19 अक्टूबर): अंधकार से उजाले की ओर पहला कदम

'नरक चौदस' के नाम से प्रसिद्ध यह दिन यम देव की पूजा का होता है. कहा जाता है, जो इस दिन यमराज के नाम दीप जलाता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता.

शुभ समय: शाम 5:13 के बाद

उपाय: सूर्योदय से पहले तेल स्नान और उबटन करें, तथा घर के चारों कोनों में तिल के तेल के दीपक जलाएं. इससे शनि और केतु के दोष शांत होते हैं.

दीपावली (20 अक्टूबर): अंधकार पर प्रकाश का विजय पर्व

कार्तिक अमावस्या की पावन रात्रि को मनाया जाने वाला यह पर्व महालक्ष्मी और गणेश जी की संयुक्त आराधना का प्रतीक है. यह वह रात है जब समस्त ब्रह्मांड में प्रकाश और प्रार्थना की ध्वनि एक साथ गूंजती है.

शुभ मुहूर्त (प्रदोष काल): शाम 7:08 से रात 9:03 तक

उपाय: घी के दीप जलाएँ, शंखनाद करें और घर में श्रीयंत्र की स्थापना करें. यह धन और सुख का स्थायी योग बनाता है.

गोवर्धन पूजा (22 अक्टूबर): प्रकृति और संरक्षण का पर्व

भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं को समर्पित यह दिन हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता सिखाता है. कहते हैं, गोवर्धन पर्वत पूजा से गुरु और शनि ग्रह सक्रिय होते हैं.

शुभ मुहूर्त: सुबह 6:26 से 8:42 तक

उपाय: गौसेवा करें, अन्नदान करें और मिट्टी से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा करें.

भाई दूज (23 अक्टूबर): स्नेह और संबंधों की पवित्रता का दिन

यह दिन भाई-बहन के निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है. चंद्र और बुध ग्रह के प्रभाव से इस दिन स्नेह, संवाद और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है.

शुभ मुहूर्त: दोपहर 1:13 से 3:28 तक

उपाय: बहनें चंद्रमा को अर्घ्य दें, और भाई को चांदी का उपहार दें. इससे बुध देव प्रसन्न होते हैं और पारिवारिक समृद्धि बढ़ती है.

पंच पर्व का आध्यात्मिक संदेश समझें

इन छह दिनों में जब दीपक जलता है, तो केवल तेल नहीं जलता बल्कि मनुष्य के अंदर का अहंकार भी जलने लगता है और अंधकार पिघलता है. जिससे आत्मा आलोकित होती है. यही पंच पर्व का सच्चा अर्थ है यानी अंदर के अंधेरे को मिटाकर भीतर के प्रकाश को पहचानना.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Panch Parva 2025diwali 2025

