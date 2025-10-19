Advertisement
माणिक्य से मोती तक किस दिन कौन सा रत्न पहनना है शुभ और मंगलकारी, जानें विशेष नियम

 Auspicious Day to wear Gemstone: प्रत्येक रत्न के धारण करने का विशेष दिन और नियम हैं, जो उसके प्रभाव को अधिकतम करते हैं. आइए जानते हैं कि किस दिन कौन सा रत्न पहनना शुभ होता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 19, 2025, 07:00 PM IST
Gem Astrology: वैदिक ज्योतिष में नौ ग्रहों के अनुसार नौ रत्न बताए गए हैं. माना जाता है कि सही समय और सही तरीके से रत्न धारण करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता आती है. लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी रत्न को बिना ज्योतिषीय परामर्श के पहनना लाभ की जगह हानि भी पहुंचा सकता है. प्रत्येक रत्न के धारण करने का विशेष दिन और नियम हैं, जो उसके प्रभाव को अधिकतम करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि मोती से लेकर माणिक्य तक कौन सा रत्न किस दिन पहनना शुभ होता है, और इसके लिए खास नियम क्या हैं.

माणिक्य (Ruby)- सूर्य का रत्न

सूर्य का रत्न माणिक्य आत्मविश्वास, सम्मान और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है.
धारण का दिन- रविवार
लाभ- इस रत्न को पहनने से जीवन में ऊर्जा और प्रतिष्ठा बढ़ती है, साथ ही कर्मों का परिणाम भी अनुकूल रहता है.

मोती (Pearl)- चंद्रमा का रत्न

चंद्रमा का रत्न मोती मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है.
धारण का दिन- सोमवार
लाभ- मोती पहनने से तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और पारिवारिक व सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं.

पन्ना (Emerald)- बुध का रत्न

बुध ग्रह के प्रभाव को मजबूत करने के लिए पन्ना पहनना शुभ माना जाता है.
धारण का दिन- बुधवार
लाभ- यह रत्न निर्णय क्षमता और संवाद कौशल बढ़ाता है, साथ ही व्यवसाय और करियर में सफलता दिलाता है.

पीला पुखराज (Yellow Sapphire)- गुरु का रत्न

गुरु ग्रह का रत्न पीला पुखराज ज्ञान, भाग्य और आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है.
धारण का दिन- गुरुवार
लाभ- शिक्षा, धन और वैवाहिक जीवन में सुधार और उन्नति के लिए यह रत्न अत्यंत लाभकारी है.

हीरा (Diamond) – शुक्र का रत्न

शुक्र ग्रह का रत्न हीरा प्रेम, आकर्षण और विलासिता का प्रतीक है.
धारण का दिन- शुक्रवार
लाभ- इसे पहनने से जीवन में प्रेम, सौंदर्य और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है.

मूंगा (Coral)- मंगल का रत्न

मंगल ग्रह का रत्न लाल मूंगा साहस, ऊर्जा और आत्मबल बढ़ाने के लिए जाना जाता है. 
धारण का दिन- मंगलवार
लाभ- यह रत्न आत्मविश्वास, कार्य में सफलता और दुश्मनों पर विजय दिलाता है।

नीलम (Blue Sapphire)- शनि का रत्न

शनि ग्रह का रत्न नीलम जीवन में स्थिरता, अनुशासन और वित्तीय सफलता लाने वाला माना गया है.
धारण का दिन- शनिवार
लाभ- नीलम पहनने से कठिनाइयों का सामना आसान हो जाता है और धन-संपत्ति में वृद्धि होती है.

यह भी पढ़ें: शादी में आ रही हैं अड़चनें, तो ये रत्न कर लें धारण, जल्द बनेगा विवाह का योग

गोमेद (Hessonite)- राहु का रत्न

राहु ग्रह का रत्न गोमेद मानसिक भ्रम और नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक है.
धारण का दिन- शनिवार
लाभ- इसे पहनने से भय, अस्थिरता और अविश्वास दूर होता है और जीवन में स्पष्टता आती है.

लहसुनिया (Cat’s Eye)- केतु का रत्न

केतु ग्रह का रत्न लहसुनिया आध्यात्मिक उन्नति और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए लाभकारी है.
धारण का दिन- शनिवार
लाभ- यह रत्न अंतर्ज्ञान को मजबूत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

