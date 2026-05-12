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Hindi Newsधर्मन घी, न तेल... यहां नदी के पानी से जलता है दीपक! आगर मालवा के गड़ियाघाट मंदिर का वो रहस्य, देख वैज्ञानिक भी दंग

न घी, न तेल... यहां नदी के पानी से जलता है दीपक! आगर मालवा के गड़ियाघाट मंदिर का वो रहस्य, देख वैज्ञानिक भी दंग

Agar Malwa Tourism: मध्य प्रदेश के आगर मालवा में स्थित गड़ियाघाट माता मंदिर अपनी उस रहस्यमयी घटना के लिए प्रसिद्ध है जहां कालीसिंध नदी के पानी से दीपक जलाया जाता है. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से जानेंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 12, 2026, 06:21 PM IST
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न घी, न तेल... यहां नदी के पानी से जलता है दीपक! आगर मालवा के गड़ियाघाट मंदिर का वो रहस्य, देख वैज्ञानिक भी दंग

Agar Malwa Tourism: गड़ियाघाट माता मंदिर मध्य प्रदेश का एक ऐसा मंदिर है, जो अपनी अनोखी मान्यता और रहस्यमयी घटना की वजह से दूर-दूर तक प्रसिद्ध है. यह मंदिर कालीसिंध नदी के किनारे स्थित है. यहां आने वाले लोग सबसे ज्यादा उस दीपक को देखने पहुंचते हैं, जो घी या तेल से नहीं बल्कि नदी के पानी से जलता है. इस चमत्कार को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. मंदिर का शांत वातावरण और नदी का किनारा लोगों को आध्यात्मिक शांति का एहसास करवाता है.

ये मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा क्षेत्र के पास गाड़िया गांव में स्थित है. स्थानीय लोग इसे गड़ियाघाट वाली माताजी के मंदिर के नाम से जानते हैं. मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी सिद्धूसिंह जी के मुताबिक पहले यहां हमेशा तेल का दीपक जलाया जाता था. लेकिन एक दिन उन्हें सपने में माता ने दर्शन दिए और नदी के पानी से दीपक जलाने का संकेत दिया. शुरुआत में उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं हुआ. लेकिन अगले दिन उन्होंने कालीसिंध नदी का पानी लाकर दीए में डाला और जैसे ही जलती माचिस पास ले गए, दीपक जल उठा.

शुरुआत में लोगों ने नहीं किया विश्वास...

इस घटना के बाद पुजारी भी कुछ समय तक डर गए थे. उन्होंने करीब दो महीने तक इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया. बाद में गांव के कुछ लोगों को इसके बारे में बताया गया. शुरुआत में लोगों ने विश्वास नहीं किया. लेकिन जब उन्होंने खुद पानी डालकर दीपक जलाया, तो ज्योति जल उठी. इसके बाद ये बात पूरे इलाके में फैल गई. तभी से इस मंदिर में कालीसिंध नदी के पानी से ही दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है. लोगों का कहना है कि दीए में डाला गया पानी किसी चिपचिपे पदार्थ में बदल जाता है और दीपक जलने लगता है.

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मंदिर से जुड़ी यह रहस्यमयी घटना आज भी लोगों को हैरान करती है. कई श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार मानते हैं. सोशल मीडिया पर भी इस दीपक के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं. हालांकि बारिश के मौसम में यह दीपक नहीं जलता. क्योंकि उस समय कालीसिंध नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और मंदिर पानी में डूब जाता है. ऐसे में वहां पूजा-पाठ बंद हो जाता है. फिर शारदीय नवरात्रि की घटस्थापना के दिन दोबारा ज्योति जलाई जाती है.

कैसे जाएं?

अगर आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले पहुंचना होगा. वहां से नलखेड़ा क्षेत्र के जरिए गाड़िया गांव तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है. मंदिर कालीसिंध नदी के किनारे स्थित है. यहां निजी वाहन और लोकल साधनों की सुविधा मिल जाती है. नवरात्रि के दौरान यहां सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है. उस समय मंदिर का माहौल बेहद भक्तिमय और आकर्षक दिखाई देता है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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