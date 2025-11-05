Ganadhipa Chaturthi 2025: गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत की क्या है सही तिथि? नोट कर लें पूजा विधि और शुभ मुहूर्त!

Ganadhipa Chaturthi 2025 Date: हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. मार्गशीर्ष माह यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भी संकष्टी पर्व मनाया जाएगा. जिसे गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पर्व कहा जाएगा. मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा जो भी व्यक्ति करता है उसके किसी भी काम में रुकावट नहीं आती है और जीवन के दुखों का नाश हो जाता है. आइए, इस कड़ी में जानें कि गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की सही तिथि मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.

गणाधिप संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त (Ganadhipa Sankashti Chaturthi 2025 Shubh Muhurat)

वैदिक पंचांग के अनुसार, अगहन यानी मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 08 नवंबर 2025 को सुबह 07:32 बजे शुरू होगी और 09 नवंबर 2025 को सुबह 04:25 बजे तिथि का समापन होगा. गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र दर्शन 08 नवंबर 2025 को संध्याकाल 08:01 बजे किया जा सकता है.

गणाधिप संकष्टी चतुर्थी शुभ योग (Ganadhipa Sankashti Chaturthi 2025 Shubh Yog)

ज्योतिष अनुसार गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पर शिव और सिद्ध योग बन रहा है. भद्रावास और शिववास योग भी बन रहा है. इन योग में भगवान गणेश की पूजा करें तो सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और बप्पा की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

गणेश जी की पूजा विधि

सुबह स्नान करें और गणेश जी का ध्यान करें.

प्रदोषकाल में फिर से स्नान करें और पूजा स्थल को साफ करें.

अब भगवान गणेश की प्रतिमा को पूजा की चौकी पर स्थापित करें.

सबसे पहले गणेश जी का जलाभिषेक करें.

गणेश भगवान को फूल चढ़ाएं और मौसमी फल व मोदक भोग में दें.

पीला चंदन और दुर्वा अर्पित करें.

गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की कथा सुने सुनाएं.

भगवान के मंत्र का जाप मन ही मन करें. मंत्र है- ॐ गं गणपतये नमः.

अगर पूरी श्रद्धा से गणेश जी की आरती कर पूजा को संपन्न करें.

चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य दें और व्रत का पारण कर लें.

