Ganadhipa Chaturthi 2025: गणाधिप संकष्टी व्रत की रात करें ये अचूक उपाय, बिजनेस खुलेंगे तरक्की के रास्ते और मिल पाएगी बड़ी नौकरी!

Ganadhipa Chaturthi 2025 Upay: हर माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की आराधना की जाती है. इसी तरह मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश को समर्पित गणाधिप संकष्टी व्रत रखा जाता है. गणेश जी को बुद्धि, ज्ञान के साथ ही कार्य सिद्धि और विघ्नगर्ता के रूप में पूजा जाता है. इसके अलावा गणेश जी की कृपा से ही बुद्धि बढ़ती है और व्यापार व नौकरी में तरक्की होती है. ऐसे में गणाधिप संकष्टी व्रत पर अगर रात के समय कुछ अचूक उपाय करें तो करियर से लेकर बिजनेस संबंधी हर एक संकटों का नाश हो सकता है. आज यानी 8 नवंबर 2025 को गणाधिप चतुर्थी व्रत रखा जा रहा है . इस दिन रात को चंद्र दर्शन के समय क्या उपाय कर सकते हैं आइए जानें.

रात को करें ये उपाय (Ganadhipa Chaturthi 2025 Night Remedies)

गणाधिप चतुर्थी व्रत पर चंद्रमा को दें अर्घ्य

चंद्रमा को अगर चंद्रोदय के समय अर्घ्य दें और इसी संय जल में थोड़ी हल्दी के साथ ही अक्षत मिलाएं और इसी जल से अर्घ्य दें. साथ में मंत्र जाप करते रहें. ऐसा करने से मन को शांति मिलेगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. मंत्र है- "ॐ श्री गणेशाय नमः" या "गं गणपतये नमः"

गणाधिप चतुर्थी व्रत पर मंत्र का जाप

रात के समय पूजा करें तो बप्पा के सामने बैठकर मंत्र जाप करें. मंत्र का जाप 108 बार करें. इससे बिजनेस में सफलता मिल सकती है और नौकरी संबंधी कार्य पूरे होंगे. मंत्र है-

''वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।।''

गणाधिप चतुर्थी व्रत पर संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ

चंद्रोदय होने पर गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठें और ''संकटनाशन गणेश स्तोत्र'' का पाठ करें. इस उपाय से गणेश जी प्रसन्न होंगे और जीवन के सभी संकटों का नाश करेंगे. मानसिक तनाव दूर होगा और व्यापार संबंधी काम भी बनने लगेंगे.

गणाधिप चतुर्थी व्रत पर मोदक और दूर्वा चढ़ाएं

चंद्र दर्शन करें लेकिन उससे पहले गणेश जी के सामने शुद्ध घी का दीया जलाएं. गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करें और भोग में मोदक रखें या तिल के लड्डू चढ़ाएं. दूर्वा चढ़ाते समय भगवान से नौकरी या बिजनेस में उन्नति की प्रार्थना करें. नौकरी में आ रही बाधाओं का अंत होगा और पद बढ़ेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

