गणाधिप संकष्‍टी चतुर्थी कब है? तारीख के साथ जानें पूजा मुहूर्त, गणेश पूजन में जरूर करें यह काम

Ganadhipa Chaturthi 2025: मार्गशीर्ष महीने या अगहन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी कहते हैं. इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 06, 2025, 02:33 PM IST
Ganadhipa Sankashti Chaturthi 2025: हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है. महीने की दोनों चतुर्थी तिथि को गणपति बप्‍पा के लिए व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है. कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्‍टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं. मार्गशीर्ष महीना शुरू हो चुका है, जिसे अगहन भी कहते हैं. अगहन मास की संकष्‍टी चतुर्थी को गणाधिप संकष्‍टी चतुर्थी कहते हैं. इस दिन विघ्‍नहर्ता गणेश की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख-समृद्धि भी मिलती है. 

संकष्‍टी चतुर्थी पर शुभ योग 

इस महीने संकष्‍टी चतुर्थी पर शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इसका महत्‍व और भी बढ़ गया है. इस दिन शिव और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है.  इसके साथ ही भद्रावास और शिववास योग का निर्माण हो रहा है.  इन योग में भगवान गणेश की पूजा करने से साधक की हर मनोरथ पूर्ण होता है. 

पंचांग के मुताबिक अगहन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 8 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट से आरंभ होकर और 9 नवंबर को सुबह 04 बजकर 24 मिनट पर खत्म होगी. चूंकि संकष्‍टी चतुर्थी में चंद्रमा का दर्शन किया जाता है, जो कि 8 नवंबर 2025 को रहेगा. इसलिए 8 नवंबर को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा और रात 08 बजकर 02 मिनट पर चंद्रोदय होगा. 

गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पर करें पूजा और आरती 

चंद्र दोष दूर करने और जीवन के तमाम कष्‍टों से निजात पाने के लिए संकष्‍टी चतुर्थी व्रत बेहद लाभदायी होता है. इस दिन गणेश जी की पूजा करें, उन्‍हें लड्डुओं, मोदकों और दूर्बा का भोग लगाएं. साथ ही आखिर में गणेश जी की आरती जरूर करें. 

गणेश जी की आरती 

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा.
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा.
एकदन्त दयावन्त, चार भुजाधारी.
माथे पर तिलक सोहे, मूसे की सवारी.
पान चढ़े फूल चढ़े, और चढ़े मेवा.
लड्डुअन का भोग लगे, सन्त करें सेवा.
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा.
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा.
अँधे को आँख देत, कोढ़िन को काया.
बाँझन को पुत्र देत,निर्धन को माया.
सूर श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा.
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा.
दीनन की लाज राखो, शम्भु सुतवारी.
कामना को पूर्ण करो, जग बलिहारी.
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा.
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

