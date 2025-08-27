Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर बप्पा के ये 12 नाम जपकर पा सकते हैं धन से लेकर मोक्ष, एक एक कष्ट का होगा अंत
Ganesh Chaturthi 2025 12 Names: भगवान गणेश के 12 नामों की हमेशा चर्चा होती है. गणेश जी के अति शुभ 12 नामों जो भी व्यक्ति नित्य जाप करता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. आइए गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर जानें गणेश जी के 12 नाम कौन कौन से हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:07 AM IST
Ganesh Chaturthi 2025 Chant 12 names: आज पूरा देश गणेश चतुर्थी का उत्सव मना रहा है. कोई भी पूजा हो या मांगलिक कार्य हो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है. आज हम गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर जानेंगे कि गणेश जी के कौन 12 नाम हैं और उन 12 नामों के जाप से क्या क्या लाभ होते हैं.

भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया
गणपति बप्पा को उनके पिता भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि जब भी कहीं कोई पूजा होगी वहां पर सबसे पहले उनके नाम को स्मरण किया जाएगा. ऐसे में जो भी व्यक्ति विद्या अध्ययन, मांगलिक कार्य जैसे विवाह के समय, यात्रा, नया रोजगार शुरू करने या अन्य किसी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेशजी के बारह नाम लेने से कार्यो में कोई बाधा नहीं आती है. सभी तरह की अड़चनें दूर होती है. गणेश अंक में भगवान गणेश के 12 नाम बताए गए हैं और उनका वर्णन भी किया गया है, जिनके जाप से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं और इच्छाओं की पूर्ति होती है. 

गणेशजी के 12 प्रमुख नाम
वैसे तो गणेशजी के बहुत सारे नाम हैं लेकिन आइए उनके 12 नाम प्रमुख नाम जान लें जिनका जाप गणेश चतुर्थी पर या हर बुधवार को की जा सकती है. भगवान गणेश के अति शुभ 12 नामों का जो भी व्यक्ति नित्य स्मरण करता है या भगवान गणेश को निमित्त बुधवार के दिन उनके नामों का जाप करता है उसका जीवन सफल हो जाता है और संकटों का नाश होने लगता है.
सुमुख, एकदंत, कपिल
गजकर्णक, लंबोदर, विकट
विघ्न-नाश, विनायक, धूम्रकेतु
गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन. 

शिक्षा में मिलती है सफलता
बुद्धि के दाता भगवान गणेश के 12 नामों के जाप से अच्छी बुद्धि और विद्या प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है. श्रीगणेश-अंक के अनुसार, अच्छी विद्या पाने की इच्छा पूर्ति के लिए नियमित रूप से बप्पा के 12 नामों का जाप करना चाहिए. विद्यार्थियों के लिए ऐसा करना विशेष लाभ देने वाला सिद्ध होता है.

धन प्राप्ति के लिए
गणेश जी को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. धन-संपत्ति पाने की इच्छा पूर्ति के लिए जो भी भक्त श्रद्धा भाव से गणेश जी के 12 नामों का पाठ करता है उसके जीवन में दरिद्रता नहीं रहती और धन-धान्य में बढ़ोतरी होती है. 

योग्य संतान की प्राप्ति के लिए
भगवान गणेश के 12 नामों का जाप करना अति चमत्कारी माना गया है. इन नामों के जाप से संतान चाहने वाले दंपत्ति को योग्य संतान की प्राप्ति होती है. माता पिता बबने की इच्छा रखने वाले दंपत्ति को योग्य संतान प्राप्ति के लिए हर सुबह और शाम के समय भक्ति और श्रद्धा बाव से गणेश जी के 12 नाम का जाप करना चाहिए. 

मोक्ष की प्राप्ति के लिए
प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आराधना कर से व्यक्ति पापों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है. वहीं जो भी व्यक्ति भगवान गणेश के 12 नामों का पाठ करता है वह धरती पर ही स्वर्ग के समान जीवन गुजारता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति करता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Nazar Battu Ki Kahani: बुरी नजर से बचाने वाले राक्षस की कहानी जानकर हिल जाएंगे, रहस्यमयों से भरी है यह पौराणिक कथा!

और पढ़ें- Shani Gochar 2025: शनि का गुरु के नक्षत्र में होने वाला है गोचर, इन 3 राशि वालों पर बरसेगा धन, मिलेगी जॉब में तरक्की!

