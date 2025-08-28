Ganesh Chaturthi 2025: इस मंदिर में भगवान गणेश मूर्ति के रूप में खुद हुए थे प्रकट, भक्तों की हरते हैं चिंता, अद्भुत है रहस्य
Advertisement
trendingNow12899999
Hindi Newsधर्म

Ganesh Chaturthi 2025: इस मंदिर में भगवान गणेश मूर्ति के रूप में खुद हुए थे प्रकट, भक्तों की हरते हैं चिंता, अद्भुत है रहस्य

Chintaman Ganesh Temple: इस वक्त देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. देश में एक मंदिर ऐसा है, जहां भगवान गणेश मूर्ति के रूप में प्रकट हुए थे. आइए जानते हैं चिंता दूर करने वाले गणपति मंदिर के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 28, 2025, 03:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ganesh Chaturthi 2025: इस मंदिर में भगवान गणेश मूर्ति के रूप में खुद हुए थे प्रकट, भक्तों की हरते हैं चिंता, अद्भुत है रहस्य

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि से लेकर अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल गणेश चतुर्थी की शुरुआत 27 अगस्त से हो चुकी है और इसका समापन 06 सितंबर 2025 को होगा. वैसे तो देश-विदेश में गणेश जी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिससे जुड़ी कई मान्यताएं हैरान करने वाली हैं. लेकिन, आज हम देश के एक ऐसे गणेश मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर भगवान गणेश मूर्ति के रूप में खुद प्रकट हुए थे. इस प्रसिद्ध गणेश मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि यहां जो कोई भी दर्शन के लिए आता है, उसकी सारी चिंता बप्पा हर लेते हैं. आइए जानते हैं भगवान गणेश के इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में.

चिंता दूर करने वाला गणेश मंदिर

उज्जैन स्थित भगवान गणेश का चिंतामन मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है. कहते हैं कि इस मंदिर में विराजमान मूर्ति से भगवान गणेश खुध प्रकट हुए थे. चिंतामन का मतलब होता है, चिंताओं को दूर करने वाला. यही वजह है कि इस मंदिर में जो भक्त पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ पूजा करता है, उसके जीवन की समस्त चिंताएं भगवान गणेश दूर कर देते हैं. यही वजह है कि यहां विराजमान गणेश जी चिंता दूर करने वाले और बाधाओं को दूर करने वाले माने जाते हैं. भगवान गणेश का यह मंदिर उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे है और इसे उज्जैन के सबसे प्रचीन मंदिर कहा जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों अनोखा है चिंतामन गणेश मंदिर?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, उज्जैन का यह चिंतामन मंदिर रामायण काल का है और इसकी स्थापना खुद सीता माता ने की थी. कहते हैं कि वनवास के वक्त माता सीता ने प्रभु श्रीराम के साथ मिलकर यहां पूजा की थी. इस मंदिर में भगवान गणेश तीन रूपों में विराजमान हैं. चिंतामन, जो कि भगवान राम द्वारा स्थापित हैं. इसके साथ ही इच्छामण, जो कि लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित है. जबकि, तीसरा सिद्धिविनायक माता सीता द्वारा स्थापित है. गणपति के तीन रूप किसी भी गणेश मंदिर में देखने को नहीं मिलता है. 

अद्भुत गणेश मंदिर और उसकी विशेषताएं

इस मंदिर में भगवान गणेश के साथ माता रिद्धि और सिद्धि भी विराजमान हैं. यहां हनुमान जी की पांच प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिन्हें साहस, भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. गर्भगृह की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि गणेश जी की मूर्ति आधी भूमि में धंसी हुई है, जो अत्यंत दुर्लभ दृश्य है. यह प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है, अर्थात यह किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं की गई, बल्कि स्वयं प्रकट हुई है. भक्तों का विश्वास है कि भगवान गणेश स्वयं इस स्थान पर विराजमान होकर अपने भक्तों की समस्याएं दूर करते हैं.

कहते हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर को श्रीयंत्र की संरचना के अनुरूप बनवाया था. कहा जाता है कि उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी मूर्ति स्वरूप में प्रकट हुए और यहां हमेशा के लिए विराजमान हो गए. जबकि, इतिहासकारों का मत है कि यह मंदिर परमार वंश के काल यानी लगभग 11वीं शताब्दी का है.

यह भी पढ़ें: मन मोह लेंगे गणपति बप्पा के ये भव्य पंडाल, देखन के लिए उमड़ रहा भक्तों का सैलाब

गणेश चतुर्थी और विशेष परंपराएं

गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. विवाह, संतान प्राप्ति, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. भक्तों का मानना है कि यहां गणेश जी की उपासना करने से जीवन के दुख, संकट और विघ्न अपने आप खत्म हो जाते हैं.

चैत्र माह के बुधवार को इस मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है. इस दिन श्रद्धालु मन्नत पूरी होने की कामना से धागा बांधते हैं और उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं. यह अनोखी परंपरा केवल इसी मंदिर से जुड़ी हुई है. खेती से जुड़े ग्रामीण और किसान अपनी फसल काटने के बाद सबसे पहले यहां भगवान गणेश को अर्पित करते हैं. ऐसा करने से उनकी खेती में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और समृद्धि प्राप्त होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

ganesh chaturthi 2025

Trending news

राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
breaking news live updates
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
;