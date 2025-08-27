आज गणेश चतुर्थी की रात गलती से भी ना करें ये काम, पूरी जिंदगी माथे पर झूठा कलंक लेकर घूमेंगे!

Ganesh Chaturthi Moon Curse Story: गणेश चतुर्थी का दिन बेहद शुभ होता है और इस दिन के लिए खास नियम हैं. साथ ही गणेश चतुर्थी के दिन चांद से जुड़ा एक काम वर्जित बताया गया है, वरना इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है.
Ganesh Chaturthi moon sighting: आज 27 अगस्त को भगवान गणेश का जन्मोत्सव है, जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है. इसी दिन से 10 दिन के गणेश उत्सव की शुरुआत होती है. गणेश चतुर्थी के दिन घर में गणपति विराजमान हो रहे हैं, विशेष पूजा-अर्चना हो रही है. साथ ही उत्सव का माहौल है. गणेश चतुर्थी का दिन जीवन में सुख-समृद्धि, सकारात्मकता पाने का दिन है. साथ ही ऐसे अशुभ काम करने से आज बचना चाहिए जो जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालें. इसमें से एक वर्जित काम है आज चंद्र के दर्शन ना करना.
गणेश चतुर्थी के दिन ना देखें चांद
धर्म-शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रात में चंद्र दर्शन ना करें. वैसे तो किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए. यदि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चांद देखें तो इससे जातक पर झूठा कलंक लगता है, वो बेवजह पाप का भागीदार बनता है. इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो बताती है कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा का दीदार नहीं करना चाहिए.
चंद्र दर्शन करने की क्यों है मनाही?
गणेश पुराण के अनुसार, चिर काल में महर्षि नारद अपने आराध्य भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंचे. कुशलक्षेम पूछने के बाद उन्होंने भगवान शिव को एक दिव्य फल दिया और कहा कि जो आपको प्रिय है- उसे ही यह फल प्रदान करें. उस समय भगवान कार्तिकेय और गणेश दोनों ही शिवजी से दिव्य फल देने की मांग करने लगे. यह देख देवों के देव महादेव धर्म संकट में फंस गए.
दिव्य फल को लेकर उनके मन में यह दुविधा थी कि वह फल दोनों लड़कों (कार्तिकेय और गणेश जी) में किसे दें. यह जान उन्होंने सभी देवगणों को कैलाश पर बुलाया. उस समय भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश भी कैलाश पर मौजूद थे. तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा-हे ब्रह्मदेव! आप परम ज्ञानी हैं. आप बताएं कि किसे यह फल दिया जाए. तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि फल एक ही है, तो इस फल का हकदार कार्तिकेय हैं. बड़ा होने के चलते कार्तिकेय को ही यह दिव्य फल मिलना चाहिए.
यह सुनकर भगवान शिव ने तत्क्षण कार्तिकेय जी को दिव्य फल प्रदान कर दिया. यह देख भगवान गणेश रुष्ट हो गए. उन्होंने ब्रह्मा जी को सबक सीखने को सोच ली. सभा समाप्त होने के बाद सभी अपने लोक चले गए.
तब गणेश जी भी ब्रह्म लोक गए और उग्र रूप में आकर ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न डालने लगे. यह देख चंद्र देव जोर-जोर से हंसने लगे. स्वयं का उपहास देख भगवान गणेश ने चंद्र देव को शाप दिया कि आज के बाद तुम किसी के देखने योग्य नहीं रहेगा. अगर कोई देख भी लेता है, तो वह पाप का भागी होगा. कालांतर में ऐसा ही हुआ. चंद्र देव का तेज खो गया.
उस समय देवताओं ने भगवान गणेश की विशेष पूजा की. कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने दर्शन देकर कहा- मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता. साल भर नहीं पर तुम एक दिन के लिए अवश्य ही शापित रहोगे. तुम गं मंत्र का जप करो. इससे तुम्हारा कल्याण होगा.
कालांतर में भगवान गणेश ने चंद्र देव को यह कहकर शाप मुक्त किया कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर तुम्हारा दर्शन करने वाला व्यक्ति पाप का भागी होगा. अन्य चतुर्थी पर बिना चंद्र दर्शन के व्रत पूरा नहीं होगा. इसके लिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन करने की मनाही है.
