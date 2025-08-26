Ganesh Chaturthi 2025: नृत्य करते से लेकर लेटे हुए गणपति तक, ये है भगवान गणेश की हर मुद्रा का रहस्य

Ganesh Chaturthi 2025: हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि, समृद्धि और शुभारंभ के देवता माना जाता है. गणपति बप्पा की प्रतिमाओं और चित्रों में उन्हें अलग-अलग मुद्राओं में दर्शाया जाता है. हर मुद्रा का एक खास आध्यात्मिक और वास्तु महत्व होता है. यदि इन मुद्राओं के रहस्य को समझकर घर या कार्यस्थल में स्थापित किया जाए, तो जीवन में सुख, शांति और सफलता का आशीर्वाद मिलता है. आइए जानते हैं नृत्य करते से लेकर लेटे हुए गणपति तक भगवान गणेश की हर मुद्रा का रहस्य.

नृत्य करते हुए गणेश

नृत्यमग्न गणपति की प्रतिमा ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है. यह मुद्रा जीवन में खुशहाली, आनंद और प्रगति लाती है. घर या ऑफिस में नृत्यरत गणपति की स्थापना से वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है.

खड़े हुए गणेश

खड़े हुए गणेश जी शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं. यह मुद्रा साहस और सफलता की राह को खोलती करती है. व्यापार स्थल या ऑफिस में ऐसी प्रतिमा रखना अत्यंत शुभ माना जाता है.

बैठे हुए गणेश

बैठे हुए गणेश जी स्थिरता, शांति और समृद्धि के प्रतीक हैं. यह मुद्रा गृहस्थ जीवन में सुख, सौहार्द और संतुलन लाती है. घर के पूजा स्थल में बैठी हुई गणपति प्रतिमा स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है.

लेटे हुए गणेश

लेटे हुए गणपति आराम, संतोष और आत्मविश्वास का सूचक है. यह मुद्रा इस संदेश को देती है कि व्यक्ति को परिश्रम के साथ-साथ विश्राम और मानसिक शांति भी जरूरी है. वास्तु के अनुसार, लेटे हुए गणेश को घर के ड्रॉइंग रूम या बेडरूम में लगाना शुभ होता है.

ध्यानमग्न गणेश

ध्यानरत गणेश जी साधना, एकाग्रता और ज्ञान के प्रतीक हैं. यह मुद्रा विद्यार्थियों और आध्यात्मिक साधकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है. पूजा कक्ष या अध्ययन कक्ष में ध्यानमग्न गणपति का चित्र लगाने से मन स्थिर रहता है और पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है.

बाल रूप में गणेश

बाल गणपति मासूमियत, निश्छलता और नई शुरुआत का प्रतीक हैं. यह मुद्रा घर के बच्चों की प्रगति और खुशहाली के लिए शुभ मानी जाती है. विशेषकर नवविवाहित दंपतियों और नए गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने वालों के लिए यह शुभ होती है.

