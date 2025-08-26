Ganesh Chaturthi 2025: बप्पा को घर लाने से पहले जान लें स्थापना का शुभ मुहूर्त, राहु काल में भूलकर भी स्थापित ना करें मूर्ति
Advertisement
trendingNow12897175
Hindi Newsधर्म

Ganesh Chaturthi 2025: बप्पा को घर लाने से पहले जान लें स्थापना का शुभ मुहूर्त, राहु काल में भूलकर भी स्थापित ना करें मूर्ति

Ganpati Sthapana Muhurat 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाए तो घर में सुख-समृद्धि और मंगल कार्यों की वृद्धि होती है. ऐसे में नोट कर लीजिए गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त और सही विधि.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 26, 2025, 12:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ganesh Chaturthi 2025: बप्पा को घर लाने से पहले जान लें स्थापना का शुभ मुहूर्त, राहु काल में भूलकर भी स्थापित ना करें मूर्ति

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का पर्व इस साल 27 अगस्त 2025 (बुधवार) को मनाया जाएगा. भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति बप्पा का स्वागत घर-घर में धूमधाम से किया जाता है. इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति को घर में लाने और स्थापना करने के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाए तो घर में सुख-समृद्धि और मंगल कार्यों की वृद्धि होती है. आइए जानते हैं इस दिन गणपति बप्पा को घर लाने और स्थापना का शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय और गणपति स्थापना के प्रमुख यम-नियम.

गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त

इस साल गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की स्थापना के लिए मध्याह्न काल (दोपहर) सबसे शुभ माना गया है. पंचांग के अनुसार, शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 05 मिनट से दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. कई पंचांगों के अनुसार यह समय बढ़कर दोपहर 1 बजकर 40 मिनट तक भी मान्य है. जबकि, कुछ जगहों पर यह मुहूर्त 11 बजकर 23 मिनट से 1 बजकर 54 मिनट तक बताया गया है. इसलिए आप सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजकर 40 मिनट तक गणेश स्थापना कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राहुकाल का समय

गणेश चतुर्थी के दिन राहुकाल में पूजा-अर्चना करना अशुभ माना जाता है. हिंदू पंचांग के मुताबिक, राहुकाल दोपहर 12 बजकर 22 मिनट से 1 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. इस अवधि में गणेश स्थापना या कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए.

गणेश चतुर्था शुभ चौघड़िया मुहूर्त

गणपति बप्पा को घर लाने और स्थापना की तैयारी के लिए चौघड़िया के अनुसार समय भी महत्वपूर्ण होता है. पंचांग के अनुसार, अमृत चौघड़िया सुबह 7 बजकर 33 मिनट से 9 बजकर 09 मिनट तक का समय मूर्ति लाने के लिए शुभ है. शुभ चौघड़िया सुबह 10 बजकर 46 मिनट से 12 बजकर 22 मिनट तक सजावट और पूजा की तैयारी के लिए उत्तम है. 

मूर्ति स्थापना का क्रम

सुबह 8 से 9 बजे के बीच अमृत चौघड़िया में गणपति बप्पा की मूर्ति घर लाना शुभ रहेगा. सुबह 10 बजकर 46 मिनट से 11 बजे तक पूजा स्थल की तैयारी कर लें. 

11:05 बजे से 12:20 बजे तक गणेश जी की स्थापना का मुख्य मुहूर्त रहेगा।

राहुकाल (12:22 से 1:59 बजे) में कोई भी शुभ कार्य न करें।

गणपति स्थापना के यम-नियम

शुद्धि और स्वच्छता- गणेश स्थापना से पहले पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करना आवश्यक है. घर में रखे पुराने, टूटे-फूटे या बेकार सामान को बाहर निकाल दें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनते हैं. यदि कोई खंडित मूर्ति मौजूद है तो उसे भी हटा दें. पूजा स्थल को गंगाजल या शुद्ध जल से पवित्र करना शुभ माना जाता है.

स्थापना का स्थान और दिशा

गणपति बप्पा की मूर्ति हमेशा उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में स्थापित करनी चाहिए. मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर होना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यह धन, सुख और समृद्धि की दिशा मानी जाती है. ध्यान रखें कि गणेश जी की दृष्टि घर के अंदर की ओर रहे, बाहर की ओर नहीं.

यह भी पढ़ें: खुल जाएगी बुद्धि और आकर्षक होगी वाणी, गणेश चतुर्थी पर जप लें बप्पा के ये 10 मंत्र!

पवित्र वातावरण और सात्विकता

मूर्ति स्थापना से पहले स्थल को अच्छे से साफ करके गंगाजल या गोमूत्र से शुद्ध करें. उसके बाद उस स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत रखें और फिर मूर्ति स्थापित करें. स्थापना करने वाला व्यक्ति शुद्ध और सात्विक जीवनशैली अपनाए. इन दिनों मांसाहार, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह त्याग देना चाहिए.

पूजन की विधि

पूजा के समय साफ-सुथरे और धुले हुए वस्त्र धारण करें. अधोवस्त्र में पूजा करना अशुभ माना जाता है. मन, वचन और आचरण की शुद्धता का ध्यान रखें.रोजाना गणेश जी को धूप, दीप, फूल और नैवेद्य अर्पित करें. मोदक, लड्डू, फल और पंचामृत का भोग लगाना विशेष फलदायी होता है. पूजा के दौरान “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जप करें और आरती-भजन के साथ प्रसाद बांटें.

इन कार्यों से बचें

गणपति स्थापना के दिनों में घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनाए रखें. कलह, झगड़े या कठोर वाणी से बचें. गणेश जी को परिवार का अतिथि मानते हुए उन्हें प्रतिदिन वस्त्र, भोजन और स्नान की सेवा दें. साथ ही, मूर्ति को अकेला न छोड़ें- हमेशा घर के किसी सदस्य की उपस्थिति उनके पास होनी चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

ganesh chaturthi 2025

Trending news

व्लॉगर जैस्मिन ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, अब होगा शुद्धिकरण
Kerala News
व्लॉगर जैस्मिन ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, अब होगा शुद्धिकरण
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
Pakistan
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
Maruti E Vitara
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Supreme Court
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Aaj Ki Taza Khabar Live:'आज का यह दिन भारत-जापान की दोस्ती को नया आयाम दे रहा...,' गुजरात में बोल पीएम मोदी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live:'आज का यह दिन भारत-जापान की दोस्ती को नया आयाम दे रहा...,' गुजरात में बोल पीएम मोदी
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
;