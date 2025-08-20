Ganesh Ji ki Katha: देखते ही देखते अपने ही पुत्र का सिर काट डाला, पढ़िए गणेश जी के गजानन बनने की रोचक कथा!
Ganesh Ji ki Katha: देखते ही देखते अपने ही पुत्र का सिर काट डाला, पढ़िए गणेश जी के गजानन बनने की रोचक कथा!

Ganesh Chaturthi 2025 Ganesh Ji ki Katha: अगस्त 2025 में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा. भगवान शिव और माता गौरी के पुत्र गणेशजी की इस दिन विशेष पूजा आराधना की जाती है. आइए इस मौके पर गणेशजी की कथा पढ़ें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:50 AM IST
Sri Ganesh Ji Ki Katha
Sri Ganesh Ji Ki Katha

Ganesh Chaturthi 2025 Kab Hai: इस साल 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा. यह पर्व गौरी पुत्र गणेशजी को समर्पित है. बिना गणेशजी की पुजा किए जगत का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है. ऐसे में किसी भी मांगलिक कार्य को करने से पहले गणेशजी की स्तुति की जाती है. आइए इस कड़ी में गणेशजी के भगवान गजानन बनने की कथा जानें जो अति रोचक है (Ganesh Ji ki Katha In Hindi).

गणेश जी के गजानन बनने की पहली कथा!
एक कथा स्कंद पुराण में भी आती है. कथा है कि माता पार्वती स्नान करने जाने वाली थीं और इससे पहले उन्होंने अपने पुत्र  गणेशजी को द्वार पर पहरा देने को कहा. माता ने गणेशजी को निर्देशित किया कि किसी को भी भीतर न आने दें. फिर क्या था गणेश जी पहरा देने लगें और किसी को भी द्वार के भीतर नहीं जाने देते. इसी बीच शिवजी आए और भीतर जाने का प्रयास करने लगे. उन्होंने माता पार्वती जी के भवन में प्रवेश करने का जैसे ही प्रयास किया वैसे ही गणेश जी ने उन्हें रोका. इस पर शिवजी ने क्रोधित होकर गणेश जी का सिर काट दिया. तब उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि गणेशजी उनके पुत्र हैं लेकिन जब मां पार्वती नहाकर बाहर आईं और गणेशजी का सिर धड़ से अलग पाया. ऐसा होता देख वो क्रोधित हो गईं और संसार को भस्म करने की बात कहने लगीं. मां गौरी के क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर गणेशजी के सिर पर लगाया और इस तरह गणेश जी जीवित हो उठे. गज का अर्थ हाथी होता है और एक हाथी का सिर उनके धड़ पर था इसलिए उन्हें गजानन नाम दिया गया. 

गणेश जी के गजानन बनने की दूसरी कथा!
गणेश जी के गजानन बनने की एक और कथा है. पौराणिक कथा है कि शिशु गणेश पर शनिदेव की दृष्टि पड़ी जिससे उनका सिर भस्म हो गया था. ऐसा होता देख माता पार्वती दुख और क्रोध से व्याकुल हो गईं. दुखी माता पार्वती की स्थिति देख ब्रह्मा जी सुझाव दिया कि सबसे पहले जिसका भी सिर मिले उसे गणेशजी के धड़ पर लगा दो. जब किसी को खोजने निकला गया तो सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया जो शिव जी का परम भक्त था और हमेशा शिवजी के समीप पहना चाहका था. उसने गणेशजी के लिए अपना शीश सहर्ष दे दिया जिसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया गया. इस प्रकार गणेश जी को उस दिन एक नया नाम मिला गजानन. सभी देवी देवताओं ने भगवान गजानन की स्तुति की.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Budhwar Ke Upay: बुधवार के दिन गणेश जी को जरूर अर्पित करें ये चीजें, जीवन की बाधाएं होंगी दूर, काम होगा पूरा!

Premanand Ji Maharaj: इंसान को बर्बाद कर देते हैं ये 6 दोष, जानें प्रेमानंद महाराज ने इससे बचने का क्या उपाय बताया

Kalash Sthapana: आम के पत्ते और स्वास्तिक चिह्न... क्यों पूजा में रखते हैं कलश, जानें स्थापना के नियम व विधि!

;