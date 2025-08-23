Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर घर की इन 4 जगहों पर जलाएं दीपक, बप्पा की कृपा से बाधाएं होंगी दूर!

Ganesh Chaturthi 2025 Deepak Ke Upay: हर माह की चतुर्थी तिथि गणेशजी की कृपा प्राप्त करने की तिथि होती है. वहीं वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाने का विधान है. इस साल 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व (Ganesh Chaturthi 2025 Date) है. इस दिन गणेश जी की विषेश पूजा-अर्चना की जाएगी और भोग में मोदक, लड्डू और फल आदि अर्पित किए जाएंगे. हालांकि अगर इस दिन घर में दीया जलाने का उपाय कर लें तो बप्पा का आशीर्वाद पाया जा सकता है. आइए जानें गणेश चतुर्थी पर घर के किन जगहों पर दीपक जलाएं.

घर के मुख्य द्वार पर जलाएं दीपक

सनातन धर्म में हर दिन अगर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं तो नकारात्मक उर्जा घर को छू नहीं पाएगी. गणेश चतुर्थी के मौके पर शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं. घर की सुख-शांति बनी रहेगी.

उत्तर-पूर्व दिशा में जलाएं दीपक

वास्तु अनुसार अगर गणेश चतुर्थी के दिन घर की उत्तर-पूर्व दिशा में दीपक जलाएं तो घर और जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होगा. धन की देवी मां लक्ष्मी घर में ही वास करेंगी और अन्न की कभी कमी नहीं होगी.

बप्पा के सामने जलाएं दीपक

गणेश चतुर्थी पर अगर सुबह स्नान ध्यानकर गणेश जी की विधि अनुसार पूजा करें व गणपति बप्पा के सामने सच्चे मन से दीया जलाएं तो बप्पा प्रसन्न होंगे. इस उपाय को और प्रभावी बनाने के लिए मंत्रों का जाप करें. इससे गणेशजी अति प्रसन्न होंगे. जीवन की बाधाएं का अंत होगा.

तुलसी देवी के सामने जलाएं दीपक

तुलसी की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है. अगर गणेश चतुर्थी की शाम को तुलसी पूजा करें और पौधे के सामने देसी घी का दीपक जलाएं तो बहुत लाभ होगा. इसके साथ ही सात या पांच बार पौधे की परिक्रमा करें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कमी कभी नहीं होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

