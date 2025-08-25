Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर अपनी राशि के अनुसार लगाएं गणपति को भोग, हमेशा मेहरबान रहेंगे प्रथम पूज्य

Ganesh Chaturthi 2025 Bhog: इस साल भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी 27 सितंबर को मनाई जाएगी. गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को मोदक, लड्डू और कई प्रकार के व्यंजन भोग के तौर पर अर्पित किए जाते हैं. शास्त्रों के अनुसार, यदि अपनी राशि के अनुसार गणपति बप्पा को भोग लगाया जाए तो इसका फल कई गुना अधिक मिलता है. इससे भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त को सुख-समृद्धि, सौभाग्य और सफलता का आशीर्वाद देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं राशि अनुसार गणेश जी को क्या भोग लगाने से सुख-समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों को गणेश जी को गुड़ और गेहूं से बने लड्डू अर्पित करने चाहिए. इससे जीवन में उत्साह और ऊर्जा बढ़ती है तथा करियर में सफलता मिलती है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को शक्कर और दूध से बने मिष्ठान्न अर्पित करने चाहिए. यह धन-समृद्धि और पारिवारिक सुख में वृद्धि करता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों को मोदक अर्पित करने चाहिए. इससे बुद्धि, ज्ञान और वाणी में मधुरता आती है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए. इससे मानसिक शांति और पारिवारिक सुख मिलता है.

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए घी और गुड़ से बने लड्डू उत्तम भोग हैं. इससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों को पिस्ता-बादाम से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए. इससे बुद्धिमत्ता और स्वास्थ्य लाभ होता है.

तुला राशि

तुला राशि वालों को माखन-मिश्री अर्पित करना चाहिए. इससे दांपत्य जीवन में मधुरता और प्रेम बढ़ता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए गुड़ से बने व्यंजन का भोग शुभ माना गया है. इससे बाधाओं का निवारण होता है और सफलता मिलती है.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों को केसर मिश्रित खीर या लड्डू अर्पित करने चाहिए. इससे भाग्य खुलता है और करियर में तरक्की मिलती है.

मकर राशि

मकर राशि वालों को तिल और गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाना चाहिए. इससे धन और मान-सम्मान की प्राप्ति होती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लिए मिष्ठान्न और हलवा शुभ भोग हैं. इससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है और नए अवसर मिलते हैं.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों को पायसम (दूध-चावल की खीर) का भोग लगाना चाहिए. इससे आध्यात्मिक उन्नति और मन की शांति मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)