Ganesh Chaturthi 2025: इस गणेश चतुर्थी बप्पा को ला रहे हैं घर, जान लें गणपति स्थापना से जुड़े ये जरूरी नियम!
धर्म

Ganesh Chaturthi 2025: इस गणेश चतुर्थी बप्पा को ला रहे हैं घर, जान लें गणपति स्थापना से जुड़े ये जरूरी नियम!

Ganesh Chaturthi 2025: हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है. इसे विनायक चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है. मान्यता है कि इस दिन बप्पा का धरती पर अवतरण हुआ. ऐसे में भक्त उनके अगमन पर विधिवत से पूजा-अर्चना करते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:45 AM IST
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. द्रिक पंचांग की मानें तो इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त 2025, बुधवार को है और तब 10 दिनों तक पर्व चलेगा. अगर इस साल आप भी गणपति बप्पा को अपने घर में विराजित करने की इच्छा रखते हैं तो आपको स्थापना से जुड़े नियम पहले ही जान लेने चाहिए. ध्यान दें कि गणेश जी बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देते हैं ऐसे में उनकी स्थापना कर और उनकी सेवा कर उनकी कृपा पाई जा सकती है. आइए बप्पा की स्थापना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम को जानें.

गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त
द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल गणेश चतुर्थी 26 अगस्त 2025 की दोपहर 01:54 बजे से शुरू होकर 27 अगस्त की दोपहर 03:44 बजे तक होगी. गणेश जी की स्थापना व पूजा के लिए 27 अगस्त 2025 सबसे शुभ दिन है. सुबह के समय या दोपहर में शुभ मुहूर्त में बप्पा को घर ले आएं और 6 सितंबर 2025 को मुहूर्त देखकर गणेश विसर्जन करें. यह दिन अनंत चतुर्दशी का है. 

गणेश स्थापना से पहले जान लें ये जरूरी नियम

  • गणेश चतुर्थी पर पूजा की फल प्राप्ति के लिए बप्पा की स्थापना करें और कुछ नियमों का पालन करें. 

  • गणेश जी की सूंड का ध्यान रहें. ऐसी प्रतिमा घर ले आएं जिसमें गणेश जी की सूंड बाईं ओर हो. इस रूप में बप्पा की पूजा करने से शीघ्र ही शुभ फल की प्राप्ति होती है.  

  • दाईं ओर मुड़ी सूंड वाली प्रतिमा सिद्धिविनायक स्वरूप कहा गया है जिसकी पूजा के कुछ बहुत कठोर नियम होते हैं जिनकी पालन करना अनिवार्य है. 

  • पूजा स्थल को  साफ करें और गणेश प्रतिमा रखने से पहले उस जगह पर गंगाजल छिड़क दें.

  • प्रतिमा को सीधे भूमि पर न रखें बल्कि एक साफ चौकी या पाटे पर पहले लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं इसके बाद प्रतिमा स्थापित करें.

  • शास्त्रों के अनुसार, अगर मिट्टी से बनी प्रतिमा घर ले आएं और पूजा अर्चना करें तो यह अति शुभ होगा. 

  • बप्पा की प्रतिमा की स्थापना करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें. प्रतिमा चतुर्थी तिथि में ही स्थापित होना चाहिए. 

  • गणेश जी की प्रतिमा को सही दिशा में यानी उत्तर-पूर्व दिशा में स्थापित करें. पूजा-पाठ के लिए यह दिशा अति शुभ होता है.

  • गणेश जी की प्रतिमा का आकार का विशेष ध्यान दें. प्रतिमा बहुत बड़ा न हो छोटी प्रतिमा घर में स्थापित करने के लिए उत्तम माना गया है.

  • प्रतिमा स्थापित करने के बाद बप्पा का अभिषेक करें और “प्राण प्रतिष्ठा” मंत्र का जाप जरूर करें. नहीं तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी. 

  • गणेश जी की पूजा में अगर सिंदूर और दूर्वा अर्पित करें तो यह अति शुभ फलदायी होता है, इसके बिना बप्पा की पूजा नहीं सफल होती है. 

  • गणेश जी के लिए भोग में मोदक अर्पित करें. यह उनका सबसे प्रिय भोग है जिसके बिना पूजा सफल नहीं होती.

  • स्थापना के बाद दस दिन सुबह-शाम नियमित रूप से और विधि-विधान से गणेश जी की पूजा और आरती करें. 

  • स्थापना वाले दिन निर्जला या फलाहार व्रत कर सकते हैं. परिवार के सुख और संतान की लंबी आयु के निमित्त महिलाएं विशेष रूप से व्रत कर सकती हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;