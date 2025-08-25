गणेश उत्‍सव में रोज करें गणपति अथर्वशीर्ष पाठ, मन को मिलेगी अपार शांति, तिजोरी में भरेगा धन
Advertisement
trendingNow12896143
Hindi Newsधर्म

गणेश उत्‍सव में रोज करें गणपति अथर्वशीर्ष पाठ, मन को मिलेगी अपार शांति, तिजोरी में भरेगा धन

Ganpati Atharvashirsha Path: गणेश चतुर्थी 27 अगस्‍त को है और इसी के साथ गणेश उत्‍सव का आगाज होगा. 6 सितंबर तक गणेश उत्‍सव चलेगा. इन 10 दिनों के दौरान गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 25, 2025, 04:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गणेश उत्‍सव में रोज करें गणपति अथर्वशीर्ष पाठ, मन को मिलेगी अपार शांति, तिजोरी में भरेगा धन

Atharvashirsha Path Pdf: गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करने के कई लाभ हैं. इससे अपार मानसिक शांति और सुकून मिलता है. गणेश जी की कृपा से अपार सुख-समृद्धि मिलती है. लिहाजा गणेश चतुर्थी से शुरू हो रहे 10 दिन के गणेश उत्‍सव में रोजाना गणपति अथर्वशीर्ष पाठ करें. 

।। गणपति अथर्वशीर्ष पाठ ।। 

'श्री गणेशाय नम:'
 
ॐ भद्रं कर्णेभि शृणुयाम देवा:।
 
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा:।।
 
स्थिरै रंगै स्तुष्टुवां सहस्तनुभि::।
 
व्यशेम देवहितं यदायु:।1।
 
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा:।
 
स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदा:।
 
स्वस्ति न स्तार्क्ष्र्यो अरिष्ट नेमि:।।
 
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।2।
 
ॐ शांति:। शांति:।। शांति:।।।

Add Zee News as a Preferred Source

ॐ नमस्ते गणपतये।
 
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि।।
 
त्वमेव केवलं कर्त्ताऽसि।
 
त्वमेव केवलं धर्तासि।।
 
त्वमेव केवलं हर्ताऽसि।
 
त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि।।
 
त्वं साक्षादत्मासि नित्यम्।
 
ऋतं वच्मि।। सत्यं वच्मि।।
 
अव त्वं मां।। अव वक्तारं।।
 
अव श्रोतारं। अवदातारं।।
 
अव धातारम अवानूचानमवशिष्यं।।
 
अव पश्चातात्।। अवं पुरस्तात्।।
 
अवोत्तरातात्।। अव दक्षिणात्तात्।।
 
अव चोर्ध्वात्तात।। अवाधरात्तात।।
 
सर्वतो मां पाहिपाहि समंतात्।।3।।
 
त्वं वाङग्मयचस्त्वं चिन्मय।
 
त्वं वाङग्मयचस्त्वं ब्रह्ममय:।।
 
त्वं सच्चिदानंदा द्वितियोऽसि।
 
त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि।
 
त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि।4।

सर्व जगदि‍दं त्वत्तो जायते।
 
सर्व जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति।
 
सर्व जगदिदं त्वयि लयमेष्यति।।
 
सर्व जगदिदं त्वयि प्रत्येति।।
 
त्वं भूमिरापोनलोऽनिलो नभ:।।
 
त्वं चत्वारिवाक्पदानी।।5।।
 
त्वं गुणयत्रयातीत: त्वमवस्थात्रयातीत:।
 
त्वं देहत्रयातीत: त्वं कालत्रयातीत:।
 
त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं।
 
त्वं शक्ति त्रयात्मक:।।
 
त्वां योगिनो ध्यायंति नित्यम्।
 
त्वं शक्तित्रयात्मक:।।
 
त्वां योगिनो ध्यायंति नित्यं।
 
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं।
 
वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुव: स्वरोम्।।6।।

गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनंतरं।।
 
अनुस्वार: परतर:।। अर्धेन्दुलसितं।।
 
तारेण ऋद्धं।। एतत्तव मनुस्वरूपं।।
 
गकार: पूर्व रूपं अकारो मध्यरूपं।
 
अनुस्वारश्चान्त्य रूपं।। बिन्दुरूत्तर रूपं।।
 
नाद: संधानं।। संहिता संधि: सैषा गणेश विद्या।।
 
गणक ऋषि: निचृद्रायत्रीछंद:।। ग‍णपति देवता।।
 
ॐ गं गणपतये नम:।।7।।
 
एकदंताय विद्महे। वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदंती प्रचोद्यात।।
 
एकदंत चतुर्हस्तं पारामंकुशधारिणम्।।
 
रदं च वरदं च हस्तै र्विभ्राणं मूषक ध्वजम्।।
 
रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्।।
 
रक्त गंधाऽनुलिप्तागं रक्तपुष्पै सुपूजितम्।।8।।

भक्तानुकंपिन देवं जगत्कारणम्च्युतम्।।
 
आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृतै: पुरुषात्परम।।
 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनांवर:।। 9।।
 
नमो व्रातपतये नमो गणपतये।। नम: प्रथमपत्तये।।
 
नमस्तेऽस्तु लंबोदारायैकदंताय विघ्ननाशिने शिव सुताय।
 
श्री वरदमूर्तये नमोनम:।।10।।

एतदथर्वशीर्ष योऽधीते।। स: ब्रह्मभूयाय कल्पते।।
 
स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत: सुख मेधते।। 11।।
 
सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति।।
 
प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति।।
 
सायं प्रात: प्रयुंजानो पापोद्‍भवति।
 
सर्वत्राधीयानोऽपविघ्नो भवति।।
 
धर्मार्थ काममोक्षं च विदंति।।12।।

इदमथर्वशीर्षम शिष्यायन देयम।।
 
यो यदि मोहाददास्यति स पापीयान भवति।।
 
सहस्त्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत।।13 ।।
 
अनेन गणपतिमभिषिं‍चति स वाग्मी भ‍वति।।
 
चतुर्थत्यां मनश्रन्न जपति स विद्यावान् भवति।।
 
इत्यर्थर्वण वाक्यं।। ब्रह्माद्यारवरणं विद्यात् न विभेती
 
कदाचनेति।।14।।

यो दूर्वां कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति।।
 
यो लाजैर्यजति स यशोवान भवति।। स: मेधावान भवति।।
 
यो मोदक सहस्त्रैण यजति।
 
स वांञ्छित फलम् वाप्नोति।।
 
य: साज्य समिभ्दर्भयजति, स सर्वं लभते स सर्वं लभते।।15।।
 
अष्टो ब्राह्मणानां सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति।।
 
सूर्य गृहे महानद्यां प्रतिभासंनिधौ वा जपत्वा सिद्ध मंत्रोन् भवति।।
 
महाविघ्नात्प्रमुच्यते।। महादोषात्प्रमुच्यते।। महापापात् प्रमुच्यते।
 
स सर्व विद्भवति स सर्वविद्भवति। य एवं वेद इत्युपनिषद।।16।।
 
।। अर्थर्ववैदिय गणपत्युनिषदं समाप्त:।।

।। गणपति अथर्वशीर्ष पाठ ।। मन की शांति का अचूक उपाय है गणपति अथर्वशीर्ष

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

TAGS

ganpati atharvashirsha path

Trending news

Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: हरियाणा के कैथल में भीषण हादसा, बस और पिकअप की टक्कर में चार की मौत; तीन घायल
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: हरियाणा के कैथल में भीषण हादसा, बस और पिकअप की टक्कर में चार की मौत; तीन घायल
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
फोन फेंका और दीवार फांदकर भागे MLA साहा, बंगाल भर्ती घोटाला मामले में ED ने दबोचा
bengal recruitment scam
फोन फेंका और दीवार फांदकर भागे MLA साहा, बंगाल भर्ती घोटाला मामले में ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
PM Modi
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Landslide
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
Jagadguru Swami Rambhadracharya
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
BJP
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
;