गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से लगता है भयानक दोष, गलती से दिख जाएं तो क्या करें, जान लीजिए
Advertisement
trendingNow12893843
Hindi Newsधर्म

गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से लगता है भयानक दोष, गलती से दिख जाएं तो क्या करें, जान लीजिए

Ganesh Chaturthi 2025 Chandra Darshan: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व है. पौराणिक मान्यता है कि इस दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश का जन्म हुआ था. लेकिन इस दिन चंद्रमा के दर्शन से कलंक लगता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से लगता है भयानक दोष, गलती से दिख जाएं तो क्या करें, जान लीजिए

Ganesh Chaturthi 2025 Chandra Darshan: इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी. हालांकि सालभर में 12 विनायक चतुर्थी आती हैं, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्मोत्सव माना जाता है. यही वजह है कि यह तिथि विशेष महत्व रखती है और पूरे 10 दिनों तक गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है, लेकिन शास्त्रों में इस दिन चंद्रमा को देखने की मनाही बताई गई है. ऐसा करने पर व्यक्ति पर झूठे कलंक का दोष लगता है. आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा और यदि भूल से चंद्रमा दिख जाए तो क्या उपाय करना चाहिए.

क्यों नहीं देखते चंद्रमा?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार गणेश जी रात के समय अपने वाहन मूषक पर सवार होकर घूम रहे थे. अचानक रास्ते में मूषक को एक सांप दिखाई दिया, जिससे घबराकर वह उछल पड़ा और गणेश जी धरती पर गिर गए. यह दृश्य देखकर चंद्रदेव ठहाके मारकर हंसने लगे. चंद्रमा की इस हंसी से क्रोधित होकर गणपति बप्पा ने उन्हें श्राप दिया कि- "तुम्हारी रोशनी लुप्त हो जाएगी और तुम सदा के लिए काले हो जाओगे."

Add Zee News as a Preferred Source

देवताओं और चंद्रमा की प्रार्थना के बाद गणेश जी ने अपना श्राप आंशिक रूप से वापस लिया और कहा कि- "महीने में एक बार अमावस्या को तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा और धीरे-धीरे शुक्ल पक्ष में तुम फिर से पूर्ण रूप में दिखाई दोगे. लेकिन, भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी के दिन यदि कोई तुम्हारे दर्शन करेगा, तो उसे झूठे आरोप और अपमान का सामना करना पड़ेगा." इसी कारण इस तिथि पर चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है.

अगर भूल से चांद दिख जाए तो क्या करें?

यदि गणेश चतुर्थी की रात गलती से चंद्रमा दिख जाए तो शास्त्रों में एक विशेष मंत्र का जाप करने का निर्देश दिया गया है. मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से कलंक का दोष समाप्त हो जाता है.

यह भी पढ़ें: गणेश चतुर्थी पर घर की इन 4 जगहों पर जलाएं दीपक, बप्पा की कृपा से बाधाएं होंगी दूर!

 

मंत्र

"सिंहः प्रसेनमवधीत्सिंहो जाम्बवता हतः।
सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः॥"

गणेश चतुर्ती कब है 26 या 27 अगस्त को

दृक पंचांग की गणना के अनुसार, इस साल गणेश चतुर्थी की तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर होगा और इसका समापन 27 अगस्त 2025 को दोपहर 3 बजकर 45 मिनट पर होगा. यानी चतुर्थी तिथि दो दिनों तक रहेगी. ऐसे में गणेश चतुर्थी के निमित्त व्रत तो 26 अगस्त को रखा जाएगा, लेकिन मूर्ति की स्थापना 27 अगस्त को करना अधिक उचित होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

ganesh chaturthi 2025

Trending news

'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई'
Kiren Rijiju
'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई'
'डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे घाटी के बच्चे...', सरकार के हाथों में गए 215 स्कूल
jammu kashmir news
'डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे घाटी के बच्चे...', सरकार के हाथों में गए 215 स्कूल
क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
TikTok
क्या टिकटॉक के भारत लौटने का 1% भी चांस है? सरकार के बाद अब कंपनी ने भी दे दिया जवाब
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
Punjab
बाढ़ राहत के लिए मैदान में उतरी मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
Postal Services
ट्रंप के टैरिफ थोपने के बाद अब भारत की बारी, अमेरिका को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों की कस्टडी को लेकर क्यों खफा हो गईं महबूबा मुफ्ती?
Mehbooba Mufti
जमात-ए-इस्लामी के स्कूलों की कस्टडी को लेकर क्यों खफा हो गईं महबूबा मुफ्ती?
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Cyber crime
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Live: 'वे सुधारने को तैयार नहीं हैं...', विपक्ष पर जमकर भड़के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस
Aaj Ki Taza Khabar Live
Live: 'वे सुधारने को तैयार नहीं हैं...', विपक्ष पर जमकर भड़के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
Jamuu and Kashmir
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
;