गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से लगता है भयानक दोष, गलती से दिख जाएं तो क्या करें, जान लीजिए

Ganesh Chaturthi 2025 Chandra Darshan: इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी. हालांकि सालभर में 12 विनायक चतुर्थी आती हैं, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्मोत्सव माना जाता है. यही वजह है कि यह तिथि विशेष महत्व रखती है और पूरे 10 दिनों तक गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है, लेकिन शास्त्रों में इस दिन चंद्रमा को देखने की मनाही बताई गई है. ऐसा करने पर व्यक्ति पर झूठे कलंक का दोष लगता है. आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा और यदि भूल से चंद्रमा दिख जाए तो क्या उपाय करना चाहिए.

क्यों नहीं देखते चंद्रमा?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार गणेश जी रात के समय अपने वाहन मूषक पर सवार होकर घूम रहे थे. अचानक रास्ते में मूषक को एक सांप दिखाई दिया, जिससे घबराकर वह उछल पड़ा और गणेश जी धरती पर गिर गए. यह दृश्य देखकर चंद्रदेव ठहाके मारकर हंसने लगे. चंद्रमा की इस हंसी से क्रोधित होकर गणपति बप्पा ने उन्हें श्राप दिया कि- "तुम्हारी रोशनी लुप्त हो जाएगी और तुम सदा के लिए काले हो जाओगे."

देवताओं और चंद्रमा की प्रार्थना के बाद गणेश जी ने अपना श्राप आंशिक रूप से वापस लिया और कहा कि- "महीने में एक बार अमावस्या को तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा और धीरे-धीरे शुक्ल पक्ष में तुम फिर से पूर्ण रूप में दिखाई दोगे. लेकिन, भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी के दिन यदि कोई तुम्हारे दर्शन करेगा, तो उसे झूठे आरोप और अपमान का सामना करना पड़ेगा." इसी कारण इस तिथि पर चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है.

अगर भूल से चांद दिख जाए तो क्या करें?

यदि गणेश चतुर्थी की रात गलती से चंद्रमा दिख जाए तो शास्त्रों में एक विशेष मंत्र का जाप करने का निर्देश दिया गया है. मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से कलंक का दोष समाप्त हो जाता है.

मंत्र

"सिंहः प्रसेनमवधीत्सिंहो जाम्बवता हतः।

सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः॥"

गणेश चतुर्ती कब है 26 या 27 अगस्त को

दृक पंचांग की गणना के अनुसार, इस साल गणेश चतुर्थी की तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर होगा और इसका समापन 27 अगस्त 2025 को दोपहर 3 बजकर 45 मिनट पर होगा. यानी चतुर्थी तिथि दो दिनों तक रहेगी. ऐसे में गणेश चतुर्थी के निमित्त व्रत तो 26 अगस्त को रखा जाएगा, लेकिन मूर्ति की स्थापना 27 अगस्त को करना अधिक उचित होगा.

