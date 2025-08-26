Ganesh Visarjan 2025: कितने दिन बाद करना चाहिए बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन, जान लें इससे जुड़ी काम की बातें

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश की स्थापना से शुरू होकर उनके विसर्जन के साथ पूर्ण होता है. परंपरागत रूप से गणपति बप्पा को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर घर लाया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है. विसर्जन का महत्व इस बात में है कि हम बप्पा को विधिपूर्वक विदा करके उनसे अगले साल फिर से घर आने का आग्रह करते हैं. गणेश चतुर्थी पर जो लोग गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित करते हैं, उनके मन मे एक सवाल जरूर होता है कि कितने दिन बाद बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करना चाहिए. आइए जानते हैं गणेश प्रतिमा के विसर्जन से जुड़ी खास बातें.

कितने दिन तक रखते हैं गणेश जी?

आमतौर पर गणेश प्रतिमा को 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या पूरे 10 दिन तक रखा जाता है. पूरा गणेश उत्सव 10 दिनों का होता है, जिसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन के साथ किया जाता है. भक्त अपनी श्रद्धा, सुविधा और परंपरा के अनुसार गणेश जी को अलग-अलग दिनों तक रखते हैं, लेकिन सबसे शुभ मानी जाती है 10 दिनों की स्थापना.

विसर्जन से पहले की तैयारी

प्रतिमा के सामने दीपक, धूप और फूल अर्पित करें. गणपति को प्रिय मोदक या लड्डू का भोग लगाएं. गणपति बप्पा से क्षमा मांगें कि यदि पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो वे क्षमा करें. “पुढच्या वर्षी लवकर या” (अगले साल जल्दी आना) कहकर बप्पा को विदाई दें.

विसर्जन की विधि

सबसे पहले प्रतिमा का अभिषेक करें- गंगाजल, दूध, दही, शहद और स्वच्छ जल से स्नान कराएं. भगवान गणेश को लाल फूल, दूर्वा और सुपारी अर्पित करें. “गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या” का जयकारा लगाएं. विसर्जन से पहले प्रतिमा को हल्के कपड़े में लपेटकर परिवार के सभी सदस्य आरती करें. प्रतिमा को स्वच्छ जल में (नदी, तालाब, कुएं या कृत्रिम तालाब में) विसर्जित करें. यदि घर में मिट्टी की छोटी प्रतिमा है तो उसे एक बाल्टी या गमले में भी विसर्जित कर सकते हैं और बाद में उस मिट्टी का प्रयोग पौधों में करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)