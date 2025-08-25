Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर गाड़ी से लेकर घर खरीदने का बन रहा दुर्लभ संयोग, इन शुभ मुहूर्त में मिलेगी बप्पा की कृपा
Advertisement
trendingNow12895616
Hindi Newsधर्म

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर गाड़ी से लेकर घर खरीदने का बन रहा दुर्लभ संयोग, इन शुभ मुहूर्त में मिलेगी बप्पा की कृपा

Ganesh Chaturthi 2025 Muhurat: गणेश चतुर्थी व गणेश उत्सव के 10 दिन अति शुभ होते हैं. इस दौरान कार या अचल संपत्ति की खरीद करना अति शुभ होता है. आइए जानें गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ganesh Chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025

Ganesh Chaturthi 2025: जल्द ही घर में बप्पा विराजमान होंगे और भक्त उनकी पूजा करेंगे. इस साल 27 अगस्त से गणेश उत्सव शुरू होगा और अनंत चतुर्दशी तक यानी 10 दिन तक यह उत्सव चलेगा. पहले दिन यानी गणेश चतुर्थी पर बप्पा को विराजमान करने और पूजा अर्चना करने का शुभ दिन होता है. सनातन धर्म में भगवान गणेश प्रथम पुज्य हैं ऐसे में गणेश की पूजाकर बिजनेस या कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं या कोई नई चीज खरीद सकते हैं. ऐसे में गणेश चतुर्थी या इसस पूरे उत्सव के दौरान अगर वाहन, घर, संपत्ति, आदि खरीदने की योजना है तो आपको इसके लिए शुभ मुहूर्त आइए जान लें. 

गणेश चतुर्थी 2025 पर वाहन खरीदने का मुहूर्त
27 अगस्त- इस साल 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है. इस दिन वाहन खरीदने के लिए दोपहर के समय 3.44 से लेकर अगली सुबह 5.57 तक शुभ मुहूर्त है.
28 अगस्त- इस दिन कार, बाइक या कोई गाड़ी खरीदनी है तो इसके लिए सुबह 5.57 से लेकर अगली सुबह 5.58 तक शुभ मुहूर्त है. इस दिन ऋषि पंचमी का पर्व है.
29 अगस्त - इस दिन वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 5.58 से लेकर सुबह 11.38 तक है.
31 अगस्त - इस दिन वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 5.59 से लेकर शाम 5.27 तक है. 
5 सितंबर - इस दिन वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 6.01 से लेकर 6 सितंबर, सुबह 3.12 तक है. 

गणेश चतुर्थी 2025 घर, संपत्ति खरीदने का मुहूर्त
गणपति की पूजा के दौरान नए बिजनेस को शुरू कर सकते हैं. घर, वाहन, ज्वैलरी, प्रॉपर्टी आदि की खरीद कर सकते हैं. नया फ्लैट बुक कर सकते हैं, इसके लिए टोकन मनी दे सकते हैं. पर्सनल लोन से लेकर कई और शुभ कार्य कर सकते हैं. घर, संपत्ति खरीदने का मुहूर्त 29 अगस्त को सुबह 11.38 से लेकर 30 अगस्त को सुबह 5.58 तक होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

गणेश उत्सव में खरीदारी का महत्व 
सनातन धर्म में गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है और किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाए तो वो काम बिना किसी रुकावट के पूर्ण होता है. ऐसे में गणपति उत्सव के दौरान 10 दिन तक बप्पा घर-घर में विराजमान होते हैं. ऐसे में कुछ शुभ चीज़ों को खरीदने पर उसपर गणपति जी का विशेष आशीर्वाद होता है और शुभ- लाभ की प्राप्ति होती है. इससे घर में मां लक्ष्मी आती हैं और समृद्धि में वृद्धि होती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Nazar Battu Ki Kahani: बुरी नजर से बचाने वाले राक्षस की कहानी जानकर हिल जाएंगे, रहस्यमयों से भरी है यह पौराणिक कथा!

और पढ़ें- Shani Gochar 2025: शनि का गुरु के नक्षत्र में होने वाला है गोचर, इन 3 राशि वालों पर बरसेगा धन, मिलेगी जॉब में तरक्की!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

ganesh chaturthi 2025

Trending news

'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
#amit shah
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Rahul Gandhi
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
Chhattisgarh High Court
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
Integrated Air Defense Weapon System
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
weather update
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
;