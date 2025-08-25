Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर गाड़ी से लेकर घर खरीदने का बन रहा दुर्लभ संयोग, इन शुभ मुहूर्त में मिलेगी बप्पा की कृपा

Ganesh Chaturthi 2025: जल्द ही घर में बप्पा विराजमान होंगे और भक्त उनकी पूजा करेंगे. इस साल 27 अगस्त से गणेश उत्सव शुरू होगा और अनंत चतुर्दशी तक यानी 10 दिन तक यह उत्सव चलेगा. पहले दिन यानी गणेश चतुर्थी पर बप्पा को विराजमान करने और पूजा अर्चना करने का शुभ दिन होता है. सनातन धर्म में भगवान गणेश प्रथम पुज्य हैं ऐसे में गणेश की पूजाकर बिजनेस या कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं या कोई नई चीज खरीद सकते हैं. ऐसे में गणेश चतुर्थी या इसस पूरे उत्सव के दौरान अगर वाहन, घर, संपत्ति, आदि खरीदने की योजना है तो आपको इसके लिए शुभ मुहूर्त आइए जान लें.

गणेश चतुर्थी 2025 पर वाहन खरीदने का मुहूर्त

27 अगस्त- इस साल 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है. इस दिन वाहन खरीदने के लिए दोपहर के समय 3.44 से लेकर अगली सुबह 5.57 तक शुभ मुहूर्त है.

28 अगस्त- इस दिन कार, बाइक या कोई गाड़ी खरीदनी है तो इसके लिए सुबह 5.57 से लेकर अगली सुबह 5.58 तक शुभ मुहूर्त है. इस दिन ऋषि पंचमी का पर्व है.

29 अगस्त - इस दिन वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 5.58 से लेकर सुबह 11.38 तक है.

31 अगस्त - इस दिन वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 5.59 से लेकर शाम 5.27 तक है.

5 सितंबर - इस दिन वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 6.01 से लेकर 6 सितंबर, सुबह 3.12 तक है.

गणेश चतुर्थी 2025 घर, संपत्ति खरीदने का मुहूर्त

गणपति की पूजा के दौरान नए बिजनेस को शुरू कर सकते हैं. घर, वाहन, ज्वैलरी, प्रॉपर्टी आदि की खरीद कर सकते हैं. नया फ्लैट बुक कर सकते हैं, इसके लिए टोकन मनी दे सकते हैं. पर्सनल लोन से लेकर कई और शुभ कार्य कर सकते हैं. घर, संपत्ति खरीदने का मुहूर्त 29 अगस्त को सुबह 11.38 से लेकर 30 अगस्त को सुबह 5.58 तक होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

गणेश उत्सव में खरीदारी का महत्व

सनातन धर्म में गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है और किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाए तो वो काम बिना किसी रुकावट के पूर्ण होता है. ऐसे में गणपति उत्सव के दौरान 10 दिन तक बप्पा घर-घर में विराजमान होते हैं. ऐसे में कुछ शुभ चीज़ों को खरीदने पर उसपर गणपति जी का विशेष आशीर्वाद होता है और शुभ- लाभ की प्राप्ति होती है. इससे घर में मां लक्ष्मी आती हैं और समृद्धि में वृद्धि होती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Nazar Battu Ki Kahani: बुरी नजर से बचाने वाले राक्षस की कहानी जानकर हिल जाएंगे, रहस्यमयों से भरी है यह पौराणिक कथा!

और पढ़ें- Shani Gochar 2025: शनि का गुरु के नक्षत्र में होने वाला है गोचर, इन 3 राशि वालों पर बरसेगा धन, मिलेगी जॉब में तरक्की!