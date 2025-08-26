Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर गणपति संग इन देवी-देवताओं की भी पूजा है जरूरी, यहां जानें

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के दिन गणपति के साथ-साथ अन्य देवी-देवताओं की पूजा का भी विधान है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के साथ किन देवी-देवताओं की पूजा करें.
Ganesh Chaturthi 2025 Puja: हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी इस साल 27 अगस्त को मनाई जाएगी. गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने से विघ्न दूर होते हैं और घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है. लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन गणपति बप्पा के साथ कुछ विशेष देवी-देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए. ऐसा करने से संपूर्ण फल मिलता है और दुख-कष्टों का नाश होता है. इसके अलावा शारीरिक और मानसिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है. दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है. आइए जानते हैं कि इस गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के साथ किन देवी-देवताओं की पूजा करने से हर प्रकार के दुखों का नाश हो सकता है.
माता लक्ष्मी की पूजा
माता लक्ष्मी धन, वैभव और सौभाग्य की अधिष्ठात्री हैं. गणेश जी और लक्ष्मी जी को साथ पूजने से घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है. मान्यता है कि गणेश जी बुद्धि देते हैं और लक्ष्मी जी संपन्नता, दोनों के संग पूजा करने से जीवन में समृद्धि और स्थिरता आती है.
माता सरस्वती की पूजा
माता सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी कहा जाता है. गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता माना गया है. इस दिन दोनों की संग पूजा करने से विद्या, ज्ञान और कला की वृद्धि होती है. छात्र, शिक्षक, लेखक और कलाकारों के लिए यह पूजा बेहद फलदायी होती है.
भगवान विष्णु की पूजा
भगवान विष्णु पालक और जीवन में संतुलन देने वाले देवता हैं. गणेश जी और विष्णु जी की संयुक्त पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होकर कार्य सिद्धि होती है. साथ ही परिवार में शांति और स्थायित्व आता है.
भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा
भगवान गणेश शिव-पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए गणेश चतुर्थी पर उनके साथ माता-पिता की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है. इससे घर में सौभाग्य, पारिवारिक सुख और संतति सुख की प्राप्ति होती है. शिव-पार्वती की कृपा से परिवार में आपसी प्रेम और एकजुटता बनी रहती है.
कुबेर देव की पूजा
कुबेर देव को धन का देवता कहा गया है. गणेश जी के साथ उनकी पूजा करने से अचानक धन लाभ और व्यवसाय में सफलता मिलती है. यह विशेष रूप से व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए लाभकारी है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)